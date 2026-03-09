Đại biểu Quốc hội phải đặt lợi ích của nhân dân lên trên hết

PV In bài viết
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Ngày Nay) - Trong bối cảnh đất nước đang bước vào một giai đoạn phát triển mới - nơi mỗi quyết sách của Quốc hội không chỉ giải quyết vấn đề trước mắt, mà còn định hình tương lai dài hạn của quốc gia thì yêu cầu đặt ra đối với mỗi đại biểu Quốc hội khóa XVI không chỉ cao hơn về tiêu chuẩn, mà còn cao hơn về chất lượng và chiều sâu trách nhiệm.
Đại biểu Quốc hội phải đặt lợi ích của nhân dân lên trên hết

Việc tìm hiểu tiểu sử những người ứng cử giúp người dân đưa ra quyết định sáng suốt, lựa chọn những đại biểu ưu tú nhất đại diện cho ý chí và nguyện vọng của nhân dân. Ảnh: TTXVN phát

Để làm rõ hơn về vai trò và những trọng trách của đại biểu Quốc hội khóa XVI, Quốc hội đặt ra yêu cầu như thế nào đối với các đại biểu?

Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Lê Quang Mạnh đã đưa ra 4 vấn đề về trách nhiệm của đại biểu Quốc hội như sau:

Trước hết, đó phải là những người có bản lĩnh chính trị vững vàng và ý thức sâu sắc về sứ mệnh đại diện. Đại biểu Quốc hội là người được nhân dân trực tiếp trao quyền, thay mặt nhân dân thực thi quyền lực nhà nước ở cấp cao nhất. Vì vậy, mỗi đại biểu phải tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, với nhân dân, với Hiến pháp; đặt lợi ích quốc gia - dân tộc lên trên hết, trước hết; không để mình bị chi phối bởi lợi ích cục bộ hay nhóm lợi ích. Trong bối cảnh hội nhập sâu rộng và cạnh tranh toàn cầu, bản lĩnh ấy càng trở nên quan trọng, bởi Quốc hội chính là nơi bảo vệ lợi ích chiến lược, lâu dài của đất nước bằng công cụ pháp luật và chính sách.

Thứ hai, đại biểu Quốc hội khóa XVI phải có năng lực hoạch định và phản biện chính sách ở tầm cao. Chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, kinh tế tuần hoàn, trí tuệ nhân tạo, biến đổi khí hậu, già hóa dân số… là những vấn đề vừa mang tính toàn cầu, vừa có tác động sâu rộng đến Việt Nam. Mỗi đạo luật, mỗi nghị quyết của Quốc hội hôm nay đều có thể tạo ra hiệu ứng nhiều năm sau. Điều đó đòi hỏi đại biểu không chỉ nắm chắc thực tiễn trong nước mà còn phải có tư duy so sánh, tiếp cận thông lệ quốc tế, biết phân tích tác động đa chiều và dự báo được những rủi ro chính sách. Luật pháp trong giai đoạn mới phải vừa bảo đảm định hướng chính trị, vừa minh bạch, ổn định, khả thi và tạo động lực cho đổi mới sáng tạo. Đại biểu vì thế phải xem xét, quyết định trên cơ sở dữ liệu thực chứng và một tinh thần cởi mở, đổi mới, sáng tạo.

Thứ ba là tính chuyên nghiệp và trách nhiệm đến cùng. Quốc hội ngày càng hoạt động theo hướng chuyên nghiệp hóa, tăng tỷ lệ đại biểu chuyên trách, đòi hỏi mỗi đại biểu phải đầu tư nghiêm túc hơn nữa cả về thời gian và trí tuệ cho công việc nghị trường. Sự chuẩn bị kỹ lưỡng trước mỗi phiên họp; khả năng tranh luận thẳng thắn nhưng xây dựng; tinh thần theo dõi, giám sát việc thực hiện các nghị quyết đến kết quả cuối cùng… Giám sát, chất vấn không chỉ để “nêu vấn đề” mà để thúc đẩy thay đổi, tạo chuyển biến thực chất trong quản lý, điều hành. Đại biểu Quốc hội phải là người theo đuổi đến cùng các cam kết và kiến nghị sau giám sát, bảo đảm luật, nghị quyết thực sự đi vào cuộc sống. Đó là những biểu hiện rất cụ thể của tính chuyên nghiệp và tính trách nhiệm trong hoạt động nghị trường mà mỗi đại biểu phải luôn ghi nhớ và thực hiện.

Thứ tư là phẩm chất liêm chính và dũng khí chính trị. Quốc hội là diễn đàn dân chủ cao nhất của đất nước. Ở đó, tiếng nói của đại biểu phải phản ánh trung thực ý chí, nguyện vọng của cử tri; phải dám nêu vấn đề khó, dám bày tỏ chính kiến trên tinh thần xây dựng; dám chịu trách nhiệm về quyết định của mình. Sự liêm chính và minh bạch của mỗi đại biểu sẽ củng cố niềm tin của Nhân dân đối với cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất.

PV
Đại biểu Quốc hội bầu cử Quốc hội

Đọc nhiều

Đối thoại

Longform

Cùng chuyên mục

Tin mới

Ngành hàng không châu Á chao đảo trước cú sốc giá dầu
Ngành hàng không châu Á chao đảo trước cú sốc giá dầu
(Ngày Nay) - Sáng 9/3, thị trường hàng không châu Á chứng kiến một đợt rung lắc dữ dội khi giá dầu thế giới nhảy vọt 20%, chạm mức cao nhất kể từ tháng 7/2022. Cuộc xung đột leo thang giữa Mỹ - Israel và Iran không chỉ đẩy chi phí nhiên liệu lên cao mà còn gây áp lực nặng nề lên hệ thống vận hành vốn đã mong manh của các hãng bay.
Giá vàng chiều 9/3 tăng nhẹ, rủi ro lướt sóng cao
Giá vàng chiều 9/3 tăng nhẹ, rủi ro lướt sóng cao
(Ngày Nay) - Đến 14 giờ 45 phút ngày 9/3, giá vàng trong nước phục hồi nhẹ sau cú giảm mạnh buổi sáng, dao động quanh 181 - 184 triệu đồng/lượng, nhưng biên độ mua - bán vẫn neo ở mức cao từ 2,6 đến 8,9 triệu đồng/lượng.
Các nghệ sĩ và đại diện khách mời chụp ảnh lưu niệm tại chương trình
Triển lãm “Hồn Việt trên đất Pháp” lan tỏa giá trị văn hóa Việt
(Ngày Nay) - Chiều 7/3, tại Trung tâm văn hóa Marius Sidobre (thành phố Arcueil, tỉnh Val-de-Marne, vùng Île-de-France), Câu lạc bộ Yêu biển đảo Việt Nam tại Pháp phối hợp với Hội Tinh Hoa Việt Nam (Parfums du Vietnam) tổ chức triển lãm tranh và sách với chủ đề “Hồn Việt trên đất Pháp”, thu hút đông đảo trí thức, nghệ sĩ, cộng đồng người Việt cùng bạn bè Pháp yêu mến văn hóa Việt Nam đến tham dự.
Vai trò của phụ nữ ở các châu lục trong bảo vệ di sản văn hóa
Vai trò của phụ nữ ở các châu lục trong bảo vệ di sản văn hóa
(Ngày Nay) - Nhân ngày Quốc tế Phụ Nữ, Hội đồng Di tích và Di chỉ Quốc tế ICOMOS đã tổ chức hội thảo trực tuyến về vai trò của phụ nữ trong bảo vệ di sản văn hóa trên nhiều khu vực. Sự kiện ghi nhận sự hiện diện của 5 chuyên gia đến từ: vùng cực, châu Phi, Palestine, Amazon và Nam Á chia sẻ về kinh nghiệm nghiên cứu về di sản, thách thức và sáng kiến tại các quốc gia.
Mỹ áp dụng lệnh miễn trừ tạm thời cho dầu mỏ Nga
Mỹ áp dụng lệnh miễn trừ tạm thời cho dầu mỏ Nga
(Ngày Nay) - Ngày 8/3, các quan chức trong chính quyền của Tổng thống Donald Trump đã lên tiếng bảo vệ quyết định tạm thời dỡ bỏ một số lệnh trừng phạt đối với dầu mỏ của Nga. Đồng thời, giới chức Mỹ dự báo đợt tăng giá xăng mạnh do xung đột tại Trung Đông sẽ chỉ kéo dài trong vài tuần.
Bắc Bộ mưa dông, chuyển rét từ đêm 9/3
Bắc Bộ mưa dông, chuyển rét từ đêm 9/3
(Ngày Nay) - Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 9/3, một bộ phận không khí lạnh đang tiếp tục di chuyển xuống phía Nam, khiến khu vực vùng núi và trung du Bắc Bộ có mưa, mưa rào và có nơi có dông, nhiệt độ phổ biến từ 19–22 độ C, có nơi trên 22 độ C.
Quang cảnh bên ngoài tòa cao ốc Trung tâm thương mại quốc tế Moskva ở thủ đô Moskva, Nga. Ảnh: AFP
Kinh tế Nga trở lại Top 10 nền kinh tế thế giới tính theo GDP
(Ngày Nay) - Dẫn số liệu theo ước tính ban đầu của Cơ quan Thống kê Nga (Rosstat) ghi nhận Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của “Xứ sở Bạch dương” đạt giá trị 213.500 tỷ ruble (2.556 tỷ USD). Con số này đã đưa nước Nga lên vị trí thứ 8 trong bảng xếp hạng các nền kinh tế lớn nhất thế giới.
Phát hiện đường nước ngầm thời La Mã hiếm gặp
Phát hiện đường nước ngầm thời La Mã hiếm gặp
(Ngày Nay) - Tại Trung Đông, một đường hầm dẫn nước ngầm có niên đại từ thời La Mã vừa được phát hiện trong quá trình cải tạo đô thị tại thành phố Trabzon, Đông Bắc Thổ Nhĩ Kỳ, mở ra những hiểu biết mới về hệ thống kỹ thuật thủy lợi cổ đại trong khu vực.