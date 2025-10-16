Đại hội đại biểu Đảng bộ TP Hà Nội lần thứ 18: Tập trung 3 khâu đột phá, xây dựng Thủ đô văn minh, hiện đại

(Ngày Nay) - Trình bày Báo cáo chính trị tại Đại hội, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Văn Phong khẳng định, chính quyền và Nhân dân Thủ đô quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu Nghị quyết Đại hội 18, phát huy truyền thống ngàn năm văn hiến và anh hùng, hiện thực hóa tầm nhìn “Thủ đô văn hiến - kết nối toàn cầu - thanh lịch hào hoa - phát triển hài hòa - thanh bình thịnh vượng - chính quyền phục vụ - doanh nghiệp cống hiến - xã hội niềm tin - Nhân dân hạnh phúc”.

Sáng 16/10, tại phiên khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Hà Nội lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2025-2030, Phó Bí thư Thường trực Thành uỷ Nguyễn Văn Phong thay mặt Đoàn Chủ tịch, trình bày tóm tắt Báo cáo chính trị trình Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Hà Nội lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2025-2030.

Theo đó, Hà Nội - Thủ đô ngàn năm văn hiến và anh hùng, trung tâm chính trị - hành chính quốc gia, trái tim của đất nước, trung tâm lớn về kinh tế, văn hóa, giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ và hội nhập quốc tế, đóng vai trò động lực phát triển vùng và cả nước.

Đảng bộ Hà Nội tự hào với truyền thống vẻ vang 95 năm xây dựng và phát triển, luôn đoàn kết, trí tuệ, bản lĩnh, gương mẫu, đi đầu trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Với phương châm “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển”, chủ đề của Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XVIII là: “Phát huy truyền thống ngàn năm văn hiến và anh hùng; đoàn kết xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh; tiên phong, đột phá trong kỷ nguyên mới; phát triển Thủ đô văn minh, hiện đại, hạnh phúc.”

Trong nhiệm kỳ qua, Thủ đô Hà Nội luôn nhận được sự quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát của Trung ương Đảng, Quốc hội, Chính phủ, cùng sự phối hợp, hỗ trợ hiệu quả từ các ban, bộ, ngành, địa phương. Phát huy thành quả của 40 năm đổi mới, với truyền thống đoàn kết, bản lĩnh, sáng tạo, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân Thủ đô đã nỗ lực vượt qua mọi khó khăn, thử thách, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XVII, cơ bản đạt và vượt các chỉ tiêu, trong đó 4 chỉ tiêu hoàn thành sớm từ 1 đến 2 năm.

Thành ủy đã tập trung lãnh đạo công tác xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh; gương mẫu thực hiện Nghị quyết, Kết luận Trung ương về xây dựng và chỉnh đốn Đảng. Công tác tư tưởng, chính trị, đạo đức, dân vận; công tác tổ chức, cán bộ; công tác kiểm tra, giám sát; công tác nội chính được thực hiện đồng bộ, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và chất lượng của cán bộ, đảng viên.

Phương thức lãnh đạo được đổi mới cả về tư duy và hành động, giải quyết được nhiều vấn đề lớn, mới, khó, phức tạp, đột xuất như: phòng, chống đại dịch Covid-19, ứng phó thiên tai, bão lụt, xử lý ô nhiễm môi trường...; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thiện cơ chế, chính sách tạo nền tảng thuận lợi để xây dựng, phát triển Thủ đô nhanh, bền vững như Nghị quyết số 15 của Bộ Chính trị về phương hướng, nhiệm vụ phát triển Thủ đô, Luật Thủ đô và hai Quy hoạch lớn của thành phố.

Đảng bộ Hà Nội gương mẫu sắp xếp tinh gọn bộ máy và nghiêm túc sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã bài bản, khoa học, giảm từ 526 xuống còn 126 xã, phường với sự đồng thuận cao của người dân. Đẩy mạnh cải cách hành chính trong Đảng; triển khai 8 ứng dụng chuyển đổi số dùng chung; tiên phong đưa 4 thủ tục hành chính của Đảng lên Cổng dịch vụ công quốc gia.

Kinh tế Thủ đô tiếp tục phát triển, cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng. Tăng trưởng GRDP bình quân 6,57%, gấp 1,1 lần cả nước; quy mô khoảng 63 tỷ USD, gấp 1,4 lần năm 2020, chiếm 12,6% cả nước; GRDP/người ước đạt 175 triệu đồng, tương đương 7.200 USD; cơ cấu kinh tế chuyển dịch tích cực, tăng tỷ trọng dịch vụ.

Du lịch phát triển bứt phá, năm 2025 dự kiến đón 31 triệu lượt khách với 7 triệu khách quốc tế. Thu ngân sách vượt dự toán, ước đạt 2,2 triệu tỷ đồng, gấp 1,8 lần nhiệm kỳ trước. Tổng vốn đầu tư xã hội thực hiện 2,5 triệu tỷ đồng, gấp 1,5 lần nhiệm kỳ trước; thu hút vốn FDI ước đạt 11,5 tỷ USD. Đóng góp của các nhân tố tổng hợp (TFP) vào tăng trưởng khoảng 53%.

Khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số được quan tâm, đẩy mạnh; nhiều ứng dụng được thử nghiệm hiệu quả như: ứng dụng iHaNoi, sổ sức khỏe điện tử, cấp lý lịch tư pháp trên VneID. Khu công nghệ cao Hòa Lạc đã bước đầu hình thành hạt nhân đổi mới sáng tạo, kết nối doanh nghiệp, viện nghiên cứu và trường đại học.

Công tác quy hoạch, xây dựng, quản lý và phát triển đô thị tiếp tục được chú trọng; tỷ lệ phủ kín quy hoạch đạt 100%. Hoàn thành một số công trình trọng điểm như: tuyến đường sắt Cát Linh - Hà Đông, Nhổn - Ga Hà Nội (đoạn trên cao), Vành đai 2 trên cao, cầu Vĩnh Tuy giai đoạn 2, Trung tâm triển lãm Việt Nam; khởi công và đẩy nhanh tiến độ Vành đai 4 và các cầu như: Tứ Liên, Trần Hưng Đạo, Ngọc Hồi, Thượng Cát... Chỉnh trang, tái thiết đô thị được đẩy mạnh; nhiều công viên, vườn hoa được xây dựng; diện mạo đô thị chuyển biến tích cực theo hướng thông minh, xanh và bền vững.

Xây dựng Nông thôn mới hoàn thành kế hoạch trước hai năm; đời sống vật chất, tinh thần của nông dân được nâng cao; bộ mặt nông thôn có nhiều đổi mới. Phát huy giá trị văn hóa và con người Hà Nội, khơi dậy ý chí, niềm tự hào, khát vọng phát triển của Nhân dân Thủ đô. Triển khai hiệu quả phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”; Tổ chức thành công các sự kiện chính trị - văn hóa quan trọng, đặc biệt là kỷ niệm 70 năm ngày Giải phóng Thủ đô, 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9.

Phát triển giáo dục và đào tạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực được coi trọng là thế mạnh và khâu đột phá của Thủ đô. Quy mô giáo dục không ngừng phát triển; giáo dục đại trà được chú trọng; giáo dục mũi nhọn dẫn đầu cả nước; tỷ lệ trường công lập đạt chuẩn quốc gia đạt trên 81%. Các chương trình đào tạo nghề, bồi dưỡng nhân lực công nghệ cao được triển khai mạnh mẽ; tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 75%; chỉ số “Đào tạo lao động” của Hà Nội đứng đầu cả nước.

Bảo đảm an sinh, nâng cao phúc lợi xã hội, chất lượng cuộc sống của Nhân dân luôn được chú trọng và đạt nhiều tiến bộ mới. Năm 2024, hoàn thành xóa nhà tạm, nhà dột nát và không còn hộ nghèo theo chuẩn của thành phố; chỉ số phát triển con người (HDI) cao nhất cả nước; tuổi thọ trung bình 76,5 tuổi, thuộc nhóm cao toàn quốc; giải quyết việc làm được chú trọng, tỷ lệ thất nghiệp thành thị giảm còn 2,54%.

Quản lý, sử dụng tài nguyên, bảo vệ môi trường, phòng, chống thiên tai, cứu hộ, cứu nạn, thích ứng với biến đổi khí hậu luôn được quan tâm, tăng cường. TP đưa vào vận hành 2 Nhà máy điện rác tại Sóc Sơn, Sơn Tây; Nhà máy xử lý nước thải Yên Xá; cơ bản xử lý tình trạng ô nhiễm tại sông Tô Lịch.

Củng cố quốc phòng, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trong mọi tình huống. Các mục tiêu trọng điểm, sự kiện chính trị, ngoại giao, văn hoá được bảo vệ tuyệt đối an toàn.

TP mở rộng quan hệ đối ngoại, hội nhập, hợp tác phát triển thiết thực và hiệu quả, nâng tầm vị thế Thủ đô trong khu vực và trên thế giới; Hà Nội tiếp tục trở thành điểm đến hấp dẫn của các nhà đầu tư và bạn bè quốc tế.

Hà Nội vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp thông suốt; hiệu lực, hiệu quả quản lý, điều hành của chính quyền các cấp được nâng cao, phục vụ tốt hơn cho người dân và doanh nghiệp.

Nâng cao hiệu quả, đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội và các hội quần chúng Thành phố; phát huy hiệu quả vai trò giám sát, phản biện xã hội của các tổ chức trong hệ thống chính trị.

Công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực được đẩy mạnh và thu được kết quả tích cực. Tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, chống lãng phí đối với 712 dự án chậm triển khai góp phần khơi thông nguồn lực cho phát triển.

Báo cáo chính trị chỉ rõ 6 nhóm hạn chế, yếu kém chủ yếu trên các lĩnh vực: Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị vẫn còn có mặt chưa đáp ứng yêu cầu; một số cấp ủy, tổ chức đảng chưa thật sự chủ động, quyết liệt trong lãnh đạo, chỉ đạo, trong tổ chức thực hiện, trong thanh tra, kiểm tra, giám sát; công tác giáo dục chính trị, tư tưởng ở một số nơi còn hạn chế; kỷ cương, kỷ luật trong Đảng có lúc, có nơi chưa nghiêm, còn một số cán bộ, đảng viên phải xử lý kỷ luật đảng và pháp luật; đánh giá cán bộ có nơi, có lúc chưa gắn với hiệu quả công tác; tăng trưởng kinh tế, thu hút các nguồn lực cho phát triển chưa tương xứng với tiềm năng, thế mạnh; bốn chỉ tiêu kinh tế không đạt kế hoạch...

Trên cơ sở đó, Báo cáo chính trị nêu 5 bài học kinh nghiệm, cụ thể: Bám sát, vận dụng sáng tạo chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước vào thực tiễn thành phố; chủ động tham mưu và cụ thể hóa những cơ chế, chính sách đặc thù, vượt trội cho Thủ đô.

Thực hiện nghiêm túc các nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Đảng, đặc biệt là nguyên tắc tập trung dân chủ, tự phê bình và phê bình, đoàn kết thống nhất; đổi mới tư duy, phương thức lãnh đạo, điều hành quyết liệt, thực chất, vừa toàn diện, vừa có trọng tâm, trọng điểm; tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ ngang tầm nhiệm vụ, phù hợp với yêu cầu thực tiễn; coi trọng đánh giá cán bộ khách quan, công tâm; thường xuyên củng cố mối quan hệ mật thiết giữa Đảng với Nhân dân, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân; quán triệt sâu sắc và thực hiện thực chất quan điểm “dân là gốc”, lấy sự hài lòng của Nhân dân làm tiêu chí cốt lõi để đánh giá cán bộ và cơ quan, tổ chức; chú trọng tổng kết thực tiễn, vận dụng lý luận vào thực tiễn Thủ đô, rút kinh nghiệm để phát huy những kết quả, đồng thời chấn chỉnh kịp thời các vi phạm, thiếu sót.