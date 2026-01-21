Đại hội Đảng XIV: Nhân dân là nền tảng, là chủ thể và trung tâm của đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

(Ngày Nay) - Ngày 20/1, trang web của Đảng Cộng sản Liên bang Nga (kprf.ru) và báo điện tử Rossiyskaya Gazeta (rg.ru) của Nga đã đăng tải các bài viết về Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV (Đại hội XIV) của Đảng Cộng sản Việt Nam, trong đó đánh giá cao quyết tâm chuyển mình với mục tiêu lấy nhân dân làm nền tảng phát triển trong nhiệm kỳ tới.
Báo Đảng Cộng sản Liên bang Nga (kprf.ru) đưa tin về Đại hội lần thứ 14 của Đảng Cộng sản Việt Nam, đánh giá cao những thành tựu phát triển đã đạt được và mục tiêu mà Việt Nam đề ra trong Đại hội XIV.

Bài báo đăng trên trang kprf.ru nhận định những thành tựu của giai đoạn phát triển trước đây tại Việt Nam đã khơi dậy sự phấn khởi, tin tưởng trong lòng người dân Việt Nam và toàn thể bạn bè quốc tế. Tăng trưởng kinh tế bình quân hằng năm trong giai đoạn 2021 - 2025 đạt khoảng 6,3%, đưa Việt Nam vào nhóm các nước có tốc độ tăng trưởng kinh tế cao trong khu vực và trên thế giới.

Xét về GDP bình quân đầu người (khoảng 5.000 USD), Việt Nam nằm trong nhóm các nước có thu nhập trung bình cao. Không chỉ thế, tăng trưởng kinh tế ngày càng gắn liền với đảm bảo sự thịnh vượng và công bằng xã hội, ưu tiên phân bổ nguồn lực cho an sinh xã hội và phát triển con người đã giúp cải thiện đáng kể mức sống và tinh thần của người dân Việt Nam. Bên cạnh đó, tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế cũng đã tăng từ 90,9% năm 2020 lên 95,2% vào năm 2025, trong khi tuổi thọ trung bình hiện đã lên 74,8 tuổi.

Bài viết nhấn mạnh những thành tựu trên là kết quả của việc phát triển truyền thống yêu nước, ý chí độc lập, tự lực, tự cường, tinh thần lao động sáng tạo, trách nhiệm, quyết tâm và khát vọng phát triển của toàn dân và Đảng Cộng sản Việt Nam.

Tuy nhiên, khía cạnh quan trọng nhất trong Đại hội lần này là xây dựng tầm nhìn cho tương lai, với nhiệm vụ đưa ra những quyết định chiến lược quan trọng nhằm vừa duy trì ổn định đất nước, vừa nâng cao đời sống của người dân, phấn đấu đến năm 2030 (kỷ niệm 100 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản) Việt Nam trở thành nước đang phát triển có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao và đến năm 2045 (kỷ niệm 100 năm ngày thành lập nước) trở thành nước phát triển có thu nhập cao.

Việt Nam đã đưa ra các chỉ số cụ thể cho việc đạt được những mục tiêu này với tăng trưởng GDP hằng năm trong giai đoạn 2026 - 2030 đạt 10% trở lên và GDP bình quân đầu người đạt 8.500 USD/năm vào năm 2030; phấn đấu giảm tỷ lệ hộ nghèo từ 1 - 1,5% mỗi năm, với mục tiêu xóa bỏ hoàn toàn nghèo đói vào năm 2030 khi an ninh lương thực được đảm bảo.

Báo điện tử Rossiyskaya Gazeta cũng nhận định Đảng Cộng sản Việt Nam đặt quyết tâm đạt được các mục tiêu đề ra. Đây là một phần của chiến lược dài hạn nhằm đưa Việt Nam chuyển mình từ một quốc gia mạnh sang một quốc gia thịnh vượng vào năm 2045 bằng cách cải thiện mức sống, việc làm và thu nhập.

Ngoài ra, bài viết trên trang kprf.ru còn cho rằng Đại hội hiện tại về cơ bản hướng đến mô hình tăng trưởng mới với khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là những động lực chính; phát triển khu vực tư nhân là động lực quan trọng. Trong khi đó, lĩnh vực văn hóa được coi là trụ cột phát triển, bên cạnh kinh tế và xã hội.

Báo điện tử Rossiyskaya Gazeta còn quan tâm đến việc chữ “Nhân dân” được viết hoa trong các văn kiện Đại hội. Đây không phải là sự trùng hợp ngẫu nhiên mà là cách thể hiện của các nhà lãnh đạo Đảng Cộng sản Việt Nam coi “Nhân dân" là nền tảng, là chủ thể và trung tâm của đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Nhiều định hướng lớn của Đại hội XIV hướng tới mục đích nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, phát triển các cơ sở giáo dục và văn hóa, khuyến khích những cá nhân năng động và sáng tạo. Các nhà lãnh đạo Việt Nam hy vọng niềm tin của Nhân dân vào Đảng và hệ thống xã hội chủ nghĩa sẽ ngày càng vững mạnh./.

