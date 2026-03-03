EU thông qua loạt quy định mới về giấy phép lái xe và xử phạt giao thông

(Ngày Nay) - Nghị viện châu Âu (EP) vừa thông qua các quy định mới nhằm hiện đại hóa hệ thống quản lý giấy phép lái xe và tăng cường hiệu quả xử phạt vi phạm giao thông trong toàn Liên minh châu Âu (EU), hướng tới mục tiêu nâng cao an toàn đường bộ, thúc đẩy chuyển đổi số và bảo đảm việc thực thi pháp luật xuyên biên giới.

Theo các văn bản được EP phê chuẩn, từ nay đến cuối năm 2030, công dân các nước thành viên EU sẽ từng bước được cấp giấy phép lái xe điện tử, có thể sử dụng trực tiếp trên điện thoại thông minh hoặc các thiết bị số khác. Giấy phép lái xe điện tử này sẽ được tích hợp vào ví danh tính số châu Âu đang được EU xây dựng. Bên cạnh đó, giấy phép lái xe truyền thống dưới dạng thẻ vẫn tiếp tục được cấp cho người dân có nhu cầu.

Cùng với việc triển khai giấy phép lái xe điện tử, EU cũng điều chỉnh phạm vi sử dụng của giấy phép lái xe hạng B. Theo quy định mới, giấy phép hạng B sẽ cho phép điều khiển xe điện có tổng trọng tải tối đa 4,25 tấn, thay vì mức 3,5 tấn như hiện nay. Việc điều chỉnh này nhằm phù hợp với đặc thù kỹ thuật của xe điện, vốn có trọng lượng lớn hơn do sử dụng pin, đồng thời tạo thuận lợi cho quá trình chuyển đổi sang các phương tiện thân thiện với môi trường.

Các quy định mới cũng mở đường cho việc đào tạo lái xe tải từ 17 tuổi, kèm theo các điều kiện giám sát cụ thể. Biện pháp này được kỳ vọng sẽ góp phần giải quyết tình trạng thiếu hụt tài xế trong lĩnh vực vận tải tại nhiều quốc gia thành viên.

Liên quan đến vấn đề kiểm tra thể trạng người lái xe, đặc biệt là đối với người cao tuổi, đề xuất rút ngắn thời hạn hiệu lực giấy phép lái xe theo độ tuổi đã không được thông qua ở cấp độ EU. Nội dung này sẽ do từng quốc gia thành viên tự quyết định. Thay vào đó, các quy định mới yêu cầu người lái xe thực hiện việc tự đánh giá tình trạng sức khỏe và khả năng lái xe khi xin cấp mới hoặc gia hạn giấy phép.

Cùng với những thay đổi về giấy phép lái xe, EU cũng tăng cường khung pháp lý liên quan đến xử phạt vi phạm giao thông. Nhiều quy định vốn đã được áp dụng tại một số quốc gia nay sẽ được mở rộng trên toàn khối, trong đó có việc siết chặt chế tài đối với các tài xế mới có dưới 2 năm kinh nghiệm nếu vi phạm các lỗi nguy hiểm như sử dụng rượu bia, ma túy khi điều khiển phương tiện hoặc chạy quá tốc độ.

Đáng chú ý, mọi quyết định thu hồi, đình chỉ hoặc hạn chế giấy phép lái xe được áp dụng tại một quốc gia thành viên sẽ phải được thông báo cho quốc gia đã cấp giấy phép, nhằm bảo đảm hình phạt có hiệu lực thực tế và không bị vô hiệu hóa khi người vi phạm di chuyển sang nước khác trong EU. Tuy nhiên, việc tước quyền lái xe trên phạm vi toàn EU chỉ áp dụng đối với các hành vi vi phạm đặc biệt nghiêm trọng, như chạy quá tốc độ ở mức nguy hiểm, lái xe trong tình trạng say rượu hoặc chịu tác động của chất kích thích, gây tai nạn làm chết người hoặc bị thương nặng, hay bỏ trốn sau tai nạn.

Theo đánh giá của EU, các quy định mới là bước đi quan trọng trong nỗ lực xây dựng một không gian giao thông an toàn, hiện đại và thống nhất hơn, phù hợp với thực tế đi lại ngày càng không biên giới và quá trình chuyển đổi số đang diễn ra mạnh mẽ tại châu Âu.