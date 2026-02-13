Đại hội đồng LHQ bổ nhiệm 40 thành viên vào Ban Khoa học quốc tế độc lập về AI

PV In bài viết
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Ngày Nay) - Ngày 12/2, Đại hội đồng Liên hợp quốc đã bổ nhiệm 40 thành viên vào Ban Khoa học quốc tế độc lập về Trí tuệ nhân tạo (AI). Nhiệm kỳ 3 năm của các thành viên sẽ bắt đầu từ ngày 12/2/2026 và kéo dài đến ngày 11/2/2029.
Đại hội đồng LHQ bổ nhiệm 40 thành viên vào Ban Khoa học quốc tế độc lập về AI

Trong một tuyên bố, Tổng Thư ký Liên hợp quốc (LHQ) Antonio Guterres nhấn mạnh việc bổ nhiệm này “đánh dấu một bước nền tảng hướng tới sự hiểu biết khoa học toàn cầu về AI”. Theo ông Guterres, các thành viên được lựa chọn từ hơn 2.600 ứng cử viên, sau quá trình đánh giá độc lập do Liên minh Viễn thông Quốc tế (ITU), Văn phòng LHQ về Công nghệ số và Công nghệ mới nổi, cùng Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa Liên hợp quốc (UNESCO) thực hiện.

Tuyên bố cho biết các thành viên của ban mới, được thành lập trong khuôn khổ LHQ, sẽ tham gia với tư cách cá nhân. Người đứng đầu LHQ cho hay ban này là một nhóm đa ngành gồm các chuyên gia hàng đầu thế giới về AI, bảo đảm cân bằng về khu vực địa lý và giới tính, có nhiệm vụ cung cấp các đánh giá độc lập, khách quan về cơ hội, rủi ro và tác động của AI, trong đó có việc đóng góp cho Đối thoại Toàn cầu mới về Quản trị AI.

Ông Guterres nhấn mạnh trong bối cảnh AI đang phát triển với tốc độ chóng mặt, ban này sẽ cung cấp điều còn thiếu bấy lâu nay, đó là những phân tích khoa học nghiêm ngặt và độc lập, giúp tất cả các quốc gia thành viên, bất kể năng lực công nghệ, có thể tham gia trên cơ sở bình đẳng.

PV
LHQ Ban Khoa học quốc tế độc lập AI

Đọc nhiều

Đối thoại

Longform

Cùng chuyên mục

Tin mới

Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan thắp hương, tri ân lãnh đạo Bộ tiền nhiệm
Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan thắp hương, tri ân lãnh đạo Bộ tiền nhiệm
(Ngày Nay) - Nhân kỷ niệm 96 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, 71 năm ngày Thầy thuốc Việt Nam, hướng tới Tết Nguyên đán Bính Ngọ, chiều 11/02/2026, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan đến thăm, chúc Tết các gia đình và thắp hương tưởng nhớ các đồng chí cố lãnh đạo Bộ Y tế qua các thời kỳ.
Điều trị miễn dịch buổi sáng giúp bệnh nhân ung thư phổi sống lâu hơn
Điều trị miễn dịch buổi sáng giúp bệnh nhân ung thư phổi sống lâu hơn
(Ngày Nay) - Một nghiên cứu lâm sàng công bố trên tạp chí Nature Medicine cho thấy thời điểm tiến hành điều trị miễn dịch có thể ảnh hưởng đáng kể đến kết quả điều trị ung thư phổi, trong đó bệnh nhân được điều trị vào buổi sáng có thời gian sống dài hơn và kiểm soát bệnh tốt hơn so với nhóm điều trị vào buổi chiều.
Người dân thủ đô Washington DC sử dụng xe đạp như một phương tiện giao thông thân thiện với môi trường, không phát thải.
Mỹ hủy bỏ nền tảng pháp lý then chốt của chính sách khí hậu
(Ngày Nay) - Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 12/2 cho biết Cơ quan Bảo vệ Môi trường (EPA) sẽ xóa bỏ một phát hiện khoa vốn từ lâu đã là cơ sở pháp lý chủ chốt cho những hành động của “Xứ cờ hoa” trong việc điều tiết khí thải nhà kính và chống biến đổi khí hậu.
Ông Trump cảnh báo hậu quả nếu không đạt được thỏa thuận hạt nhân với Iran
Ông Trump cảnh báo hậu quả nếu không đạt được thỏa thuận hạt nhân với Iran
(Ngày Nay) - Ngày 12/2, Tổng thống Mỹ Donald Trump cảnh báo Iran sẽ phải đối mặt với những hậu quả “rất đau đớn” nếu không đạt được thỏa thuận về chương trình hạt nhân. Tuy nhiên, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu lại bày tỏ sự hoài nghi về chất lượng của bất kỳ thỏa thuận nào với Iran.
Đại tá Nguyễn Ngọc Quyền, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc CATP Hà Nội trao quyết định của Giám đốc CATP Hà Nội bổ nhiệm Trung tá Chu Quốc Dũng giữ chức vụ Trưởng Ban Biên tập Chuyên đề An ninh Thủ đô/
Bổ nhiệm Trung tá Chu Quốc Dũng giữ chức vụ Trưởng Ban Biên tập An ninh Thủ đô
(Ngày Nay) - Ngày 11/2, Đại tá Nguyễn Ngọc Quyền, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc CATP Hà Nội đã chủ trì lễ công bố quyết định của Giám đốc CATP Hà Nội về công tác cán bộ. Trung tá Chu Quốc Dũng, Phó Trưởng Ban Biên tập phụ trách An ninh Thủ đô được bổ nhiệm giữ chức vụ Trưởng ban Biên tập An ninh Thủ đô. 
Quang cảnh thủ phủ Nuuk của Greenland.
Nga cảnh báo cứng rắn với việc quân sự hóa Greenland
(Ngày Nay) - Ngoại trưởng Nga nhấn mạnh nếu Greenland bị quân sự hóa và hình thành các năng lực quân sự chống lại Nga, nước này sẽ có các biện pháp đáp trả tương xứng, bao gồm cả các biện pháp kỹ thuật-quân sự.