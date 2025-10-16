Đại hội lần thứ XVIII Đảng bộ Thành phố Hà Nội chính thức khai mạc

(Ngày Nay) - Sáng nay, ngày 16/10/2025, Đại hội lần thứ XVIII Đảng bộ Thành phố Hà Nội đã chính thức khai mạc vào lúc 8h00. Tổng Bí thư Tô Lâm dự và chỉ đạo Đại hội.

Đại hội lần thứ XVIII Đảng bộ Thành phố Hà Nội là sự kiện chính trị có ý nghĩa rất quan trọng đối với Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân Thủ đô, thu hút sự quan tâm theo dõi của các cơ quan, tổ chức, các tầng lớp Nhân dân không chỉ riêng Hà Nội mà còn của cả nước.

Tổng Bí thư Tô Lâm dự phiên khai mạc và có bài phát biểu quan trọng. Dự phiên khai mạc còn có Chủ tịch nước Lương Cường, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn.

Đại hội diễn ra từ ngày 15-17/10, tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, với sự tham dự của 550 đại biểu, đại diện cho gần 50 vạn đảng viên toàn Đảng bộ Thủ đô. Đây là sự kiện chính trị đặc biệt quan trọng, mở ra kỳ vọng lớn lao về một Hà Nội phát triển văn minh, hiện đại, hạnh phúc.

Với phương châm “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển”, Đại hội sẽ đặt nền móng cho Hà Nội bước vào giai đoạn phát triển mới với quyết tâm tranh thủ thời cơ, vượt qua thách thức, xây dựng Thủ đô “Văn hiến - Văn minh - Hiện đại”, tiên phong cùng cả nước tiến vào kỷ nguyên mới - kỷ nguyên phát triển thịnh vượng, hùng cường của dân tộc Việt Nam, góp phần quan trọng thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Đại hội sẽ thực hiện 4 nhiệm vụ: (1) Tổng kết thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2020-2025 và xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp của nhiệm kỳ 2025-2030; (2) Thảo luận, đóng góp ý kiến vào dự thảo các văn kiện Đại hội XIV của Đảng; (3) Bầu Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố nhiệm kỳ 2025-2030; (4) Bầu đoàn đại biểu dự đại hội XIV của Đảng.

Theo chương trình dự kiến, chiều 16/10, đại hội sẽ bầu Ban Chấp hành Đảng bộ TP Hà Nội khóa XVIII.

Số lượng nhân sự Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố khóa XVIII gồm 75 người (nhiều hơn hiện nay 4 người); số lượng Ban Thường vụ gồm 17 người; số lượng Thường trực Thành ủy gồm 5 người.

Trong bài viết của đồng chí Bùi Thị Minh Hoài - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội nhân dịp Đại hội đại biểu Đảng bộ TP Hà Nội lần thứ XVIII khẳng định: "Với vai trò và sứ mệnh tiên phong trong kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân Thủ đô khẳng định kiên trì hiện thực hóa tầm nhìn "Thủ đô văn hiến - kết nối toàn cầu - thanh lịch hào hoa - phát triển hài hòa - thanh bình thịnh vượng - chính quyền phục vụ - doanh nghiệp cống hiến - xã hội niềm tin - Nhân dân hạnh phúc".

Bà Bùi Thị Minh Hoài khẳng định: "Quyết tâm đi đầu trong xây dựng Nhà nước tinh gọn, liêm chính, hiệu lực, hiệu quả, chính quyền “của Nhân dân, do Nhân dân và vì Nhân dân”, Đảng bộ Thành phố sẽ tạo bước đột phá từ tập trung xây dựng, hoàn thiện thể chế phát triển. Trước hết hoàn thành việc cụ thể hóa Luật Thủ đô; xây dựng cơ chế, chính sách nhằm tháo gỡ các điểm nghẽn, khắc phục hạn chế và khơi thông, huy động, sử dụng hiệu quả các nguồn lực cho phát triển. Tiên phong thí điểm các cơ chế, chính sách mới, trọng tâm là: phát triển khoa học và công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số; phát triển kinh tế tư nhân; giáo dục và đào tạo; y tế... Đẩy mạnh phân cấp, phân quyền, ủy quyền với phương châm “địa phương quyết, địa phương làm, địa phương chịu trách nhiệm”.

Hà Nội cũng sẽ đột phá từ phát triển, khai thác, sử dụng hiệu quả nguồn nhân lực chất lượng cao và thu hút nhân tài. Đặc biệt là chú trọng xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp của Thủ đô có bản lĩnh, ý chí vươn lên, khát vọng cống hiến, tư duy chiến lược, có năng lực tổ chức triển khai thực hiện nghị quyết; có cơ chế khuyến khích, bảo vệ cán bộ dám đột phá đổi mới sáng tạo, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung. Thu hút, trọng dụng các nhà lãnh đạo, quản lý xuất sắc, chuyên gia, nhà khoa học tài năng, người lao động có trình độ cao ở trong và ngoài nước, cả khu vực công và tư.

Đồng thời, Thành phố ưu tiên phát triển hệ thống hạ tầng hiện đại, thông minh và kết nối nhằm tạo đột phá phát triển. Trong đó, đầu tư hệ thống giao thông đồng bộ, kết nối đa dạng với tầm nhìn dài hạn về mạng lưới giao thông tích hợp liên vùng, quốc tế: các tuyến đường cao tốc, đường quốc lộ, đường vành đai, các nút giao thông cửa ngõ, hệ thống cầu qua sông Hồng, sông Đuống, đường sắt đô thị kết nối đô thị vệ tinh với vùng trung tâm và các tỉnh lân cận; hệ thống logistics liên kết các hành lang, vành đai kinh tế. Phát triển đô thị theo định hướng giao thông (TOD) và khai thác, phát triển không gian ngầm. Xây dựng hạ tầng số, hạ tầng khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo đồng bộ, hiện đại; liên thông các cơ sở dữ liệu lớn về: quy hoạch, dân cư, y tế, văn hóa, giáo dục, bảo hiểm, đất đai, nhà ở... tạo nền tảng phát triển bền vững và nâng cao năng lực cạnh tranh của Thủ đô trong kỷ nguyên số".