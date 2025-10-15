Bí thư Hà Nội: Ban chấp hành Đảng bộ khóa mới phải là những cán bộ dám nghĩ, dám làm

(Ngày Nay) - Phát biểu tại phiên trù bị Đại hội đại biểu Đảng bộ TP Hà Nội lần thứ XVIII, Bí thư Thành ủy Bùi Thị Minh Hoài đề nghị các đại biểu nêu cao tinh thần trách nhiệm, nghiên cứu kỹ điều kiện, tiêu chuẩn Ủy viên Ban chấp hành để bầu vào Ban chấp hành khóa mới là những cán bộ có phẩm chất đạo đức tốt, dám nghĩ, dám làm, đổi mới, sáng tạo…

Chiều 15/10, phát biểu khai mạc phiên trù bị Đại hội đại biểu Đảng bộ TP Hà Nội lần thứ XVIII, Bí thư Thành ủy Hà Nội Bùi Thị Minh Hoài cho biết, sau thời gian chuẩn bị tích cực, khẩn trương, với tinh thần nghiêm túc và trách nhiệm, được sự đồng ý của Bộ Chính trị, Đại hội đại biểu Đảng bộ TP Hà Nội lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2025 - 2030 được tổ chức trong 3 ngày từ ngày 15 đến ngày 17/10/2025.

Theo chương trình, chiều 15/10, Đại hội sẽ tiến hành phiên trù bị để bầu Đoàn chủ tịch, Đoàn thư ký, Ban thẩm tra tư cách đại biểu và thực hiện một số công việc quan trọng trước khi bước vào phiên chính thức diễn ra vào sáng 16/10. Dự đại hội có 550 đại biểu ưu tú, đại diện cho trí tuệ, ý chí, nguyện vọng của gần 50 vạn đảng viên của toàn Đảng bộ Thành phố.

Đại hội sẽ thực hiện 4 nhiệm vụ: Tổng kết thực hiện nghị quyết đại hội đảng bộ nhiệm kỳ 2020 - 2025 và xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp của nhiệm kỳ 2025 - 2030; Thảo luận, đóng góp ý kiến vào dự thảo các văn kiện Đại hội XIV của Đảng; Bầu Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố nhiệm kỳ 2025 - 2030; Bầu đoàn đại biểu dự đại hội XIV của Đảng.

“Tại đại hội lần này, tôi đề nghị các đại biểu chúng ta tiếp tục nghiên cứu, đóng góp trí tuệ nhằm làm rõ, minh họa thêm bức tranh toàn cảnh, khẳng định những thành quả thành phố đã đạt được và những hạn chế, thiếu sót cần khắc phục, sửa chữa, đặc biệt kiến nghị, đề xuất những giải pháp đột phá để thủ đô bứt phá trong thời gian tới”, Bí thư Thành ủy Hà Nội nói.

Về bầu Ban chấp hành Đảng bộ Thành phố khóa XVIII và Bầu đoàn Đại biểu đi dự Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, Bí thư Thành ủy Hà Nội lưu ý, mỗi kỳ đại hội, cùng với việc thảo luận các văn kiện, đề ra phương hướng, nhiệm vụ, mục tiêu, chỉ tiêu, giải pháp thực hiện phát triển trong thời gian tới thì việc bầu Ban chấp hành Đảng bộ Thành phố vô cùng quan trọng. Bởi lẽ, Ban chấp hành Đảng bộ Thành phố là cơ quan lãnh đạo cao nhất giữa hai kỳ đại hội, có trách nhiệm lãnh đạo toàn Đảng bộ Thành phố thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đã quyết nghị.

Nhận thức sâu sắc vấn đề này, trong công tác chuẩn bị nhân sự Đại hội, Thành ủy đã bám sát và thực hiện nghiêm túc quy định của Đảng, chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, thực hiện đầy đủ các bước, quy trình theo quy định, đảm bảo khách quan, dân chủ, công khai, minh bạch trong xây dựng đề án nhân sự. Đề án nhân sự trình ra Đại hội đã được các cơ quan chức năng thẩm định và được Bộ Chính trị phê duyệt.

“Tôi đề nghị các đại biểu chúng ta nêu cao tinh thần trách nhiệm, vì sự phát triển chung của thành phố, nghiên cứu kỹ đề án, nghiên cứu kỹ cơ cấu, số lượng, điều kiện, tiêu chuẩn Ủy viên Ban chấp hành để bầu vào Ban chấp hành Đảng bộ Thành phố khóa XVIII, nhiệm kỳ 2025 - 2030 là những đồng chí có phẩm chất đạo đức tốt, có năng lực, có sức bật, dám nghĩ, dám làm, đổi mới, sáng tạo”, Bí thư Thành ủy Hà Nội nhấn mạnh.

Theo Bí thư Thành ủy Hà Nội, Đại hội Đảng bộ Thành phố lần này có nhiều đổi mới, đã áp dụng công nghệ vào phục vụ Đại hội, tạo điều kiện thuận lợi cho các đại biểu trong việc nghiên cứu tài liệu Đại hội.

Theo chương trình, chiều 16/10, Đại hội sẽ bầu Ban Chấp hành Đảng bộ TP Hà Nội khóa XVIII. Số lượng nhân sự Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố khóa XVIII gồm 75 đồng chí (nhiều hơn hiện nay 4 đồng chí); số lượng Ban Thường vụ gồm 17 đồng chí; số lượng Thường trực Thành ủy gồm 5 đồng chí. Phương án công tác nhân sự đã cơ bản bám sát và thực hiện theo Chỉ thị 45 của Bộ Chính trị và các quy định, hướng dẫn của Trung ương.