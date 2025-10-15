Kết quả phiên trù bị Đại hội lần thứ XVIII Đảng bộ Thành phố Hà Nội

(Ngày Nay) - Đại hội lần thứ XVIII Đảng bộ Thành phố Hà Nội là sự kiện chính trị có ý nghĩa rất quan trọng đối với Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân Thủ đô, thu hút sự quan tâm theo dõi của các cơ quan, tổ chức, các tầng lớp Nhân dân không chỉ riêng Hà Nội mà còn của cả nước. Đại hội đánh dấu bước phát triển mới trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, lãnh đạo phát triển toàn diện Thủ đô Hà Nội trong giai đoạn tới.

Chiều ngày 15/10/2025, Đại hội lần thứ XVIII Đảng bộ Thành phố Hà Nội đã tiến hành phiên họp trù bị. Đồng chí Bùi Thị Minh Hoài, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội phát biểu khai mạc phiên trù bị, nhấn mạnh với sự chuẩn bị nghiêm túc, khoa học và tinh thần đoàn kết, dân chủ, trách nhiệm cao của các đại biểu, Đại hội đại biểu Đảng bộ Thành phố Hà Nội lần thứ XVIII sẽ thành công tốt đẹp, đáp ứng niềm tin của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân Thủ đô Hà Nội; xứng đáng với vị thế, vai trò tiên phong, gương mẫu và trách nhiệm của Thủ đô với đồng bào cả nước, góp phần quan trọng vào thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Tại phiên trù bị, Đại hội đã thông qua Chương trình làm việc của phiên trù bị; bầu Đoàn Chủ tịch gồm 16 đồng chí, Đoàn Thư ký gồm 03 đồng chí và Ban Thẩm tra tư cách đại biểu gồm 07 đồng chí. Đại hội đã thông qua Chương trình làm việc phiên chính thức và Quy chế làm việc của Đại hội; nghe phổ biến các quy định về bầu cử trong Đảng; nghe Báo cáo tổng hợp ý kiến đóng góp vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng và thực hiện một số nội dung quan trọng khác để chuẩn bị cho phiên chính thức của Đại hội.

Thay mặt Đoàn Chủ tịch, đồng chí Nguyễn Doãn Toản, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy, trình bày Báo cáo tổng hợp ý kiến đóng góp vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng. Báo cáo phản ánh chân thực, khách quan và toàn diện ý kiến của 2.130 tổ chức cơ sở Đảng và 136 Đảng bộ trực thuộc Thành ủy Hà Nội. Các ý kiến thể hiện tinh thần trách nhiệm, tâm huyết và niềm tin sâu sắc của cán bộ, đảng viên Thủ đô đối với đường lối, chủ trương của Đảng. Đa số ý kiến thống nhất cao với nội dung các dự thảo văn kiện, đánh giá dự thảo các văn kiện được chuẩn bị công phu, khoa học, đổi mới và toàn diện, thể hiện tầm nhìn chiến lược và tư duy phát triển bền vững. Hình thức, kết cấu, bố cục dự thảo các văn kiện được đánh giá chặt chẽ, hợp lý, bảo đảm tính khái quát và định hướng cao; nội dung quán triệt sâu sắc Chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, khẳng định kiên định mục tiêu độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội, đồng thời thể hiện khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc.

Dự thảo các văn kiện kết tinh sự hòa quyện giữa lý luận và thực tiễn 40 năm đổi mới, phản ánh ý chí, nguyện vọng, niềm tin của cán bộ, đảng viên và Nhân dân, tạo sự đồng thuận xã hội, khẳng định sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc dưới sự lãnh đạo của Đảng. Bên cạnh đó, các ý kiến góp ý cũng thẳng thắn chỉ rõ hạn chế, nguyên nhân, đồng thời đề xuất định hướng, nhiệm vụ, giải pháp thiết thực cho giai đoạn phát triển tiếp theo của đất nước.

Cũng trong phiên trù bị, Đại hội đã thông báo danh sách 11 Đoàn đại biểu đồng thời là 11 Tổ thảo luận. Ngay trong buổi chiều, các Tổ đại biểu đã họp để phổ biến nội dung, phân công nhiệm vụ và chuẩn bị cho phiên chính thức.

Theo Chương trình, sáng ngày 16/10/2025, Đại hội lần thứ XVIII Đảng bộ Thành phố Hà Nội sẽ chính thức khai mạc vào lúc 8h00.