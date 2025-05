Dai-ichi Life Việt Nam tự hào vượt cột mốc phục vụ 5 triệu khách hàng

Tại Sự kiện, Dai-ichi Life Việt Nam đã chúc mừng và trao tặng quà tri ân 2 chỉ vàng 24K SBJ cho khách hàng T. T. Mến (Hà Nội), là khách hàng thứ 5 triệu của Công ty, đồng thời trao 1 chỉ vàng 24K SBJ cho Top 50 Khách hàng có số thứ tự khách hàng từ 4.999.975 đến 5.000.025.

Sự kiện hôm nay chính thức đánh dấu cột mốc Dai-ichi Life Việt Nam phục vụ hơn 5 triệu khách hàng và khởi đầu chương trình tri ân “Hơn 5 triệu Khách hàng, trọn vẹn một niềm tin” từ ngày 24/5/2025 đến ngày 31/12/2025, bao gồm chuỗi hội thảo tri ân khách hàng, các hoạt động hỗ trợ cộng đồng xuyên suốt bốn lĩnh vực: giáo dục, sức khỏe y tế, môi trường và từ thiện xã hội trên toàn quốc.

Thay lời tri ân sâu sắc đến hơn 5 triệu khách hàng và gia đình đã yêu mến và trao gửi niềm tin vào thương hiệu Dai-ichi Life- thương hiệu bảo hiểm nhân thọ hàng đầu đến từ Nhật Bản, Dai-ichi Life Việt Nam đã công bố đóng góp hơn 5 tỷ đồng để triển khai các hoạt động hỗ trợ cộng đồng, thông qua Chương trình đi/chạy bộ trực tuyến vì cộng đồng Dai-ichi Life- Cung Đường Yêu Thương 2025.

Ông Lê Tuấn Anh, Phó Tổng Giám đốc Kênh Phân phối Mở rộng Dai-ichi Life Việt Nam, xúc động chia sẻ tại buổi lễ: “Chỉ sau 18 năm hoạt động, Dai-ichi Life Việt Nam vinh dự vượt cột mốc phục vụ 5 triệu khách hàng. Đây là mốc son đầy ý nghĩa và tự hào. Để có được tầm vóc như ngày hôm nay, mỗi khách hàng đồng hành với Dai-ichi Life Việt Nam là một niềm tin yêu lớn lao mà chúng tôi vinh dự đón nhận và phục vụ với cả tấm lòng. Cảm xúc trong tôi lúc này chính là lòng biết ơn! Thay mặt Dai-ichi Life Việt Nam, tôi xin bày tỏ lòng biết ơn chân thành đến hơn 5 triệu Khách hàng và gia đình đã luôn tin yêu, gắn bó và trao cho chúng tôi cơ hội được là người bạn đồng hành bảo vệ, chăm sóc khách hàng và gia đình trên mọi hành trình cuộc sống”.

Sau 18 năm hình thành và phát triển, với những nỗ lực vượt bậc, Dai-ichi Life Việt Nam đã đạt những thành quả ấn tượng: doanh thu phí bảo hiểm tăng gấp 52 lần, số lượng khách hàng tăng 15 lần, tổng vốn đầu tư tăng 53 lần và tổng giá trị tài sản tăng 105 lần.

Luôn cam kết bảo đảm quyền lợi ưu việt cho khách hàng, trong năm 2024, Dai-ichi Life Việt Nam đã chi trả quyền lợi bảo hiểm cho hơn 370.000 trường hợp, với tổng số tiền lên đến 4.800 tỷ đồng, nâng tổng số tiền chi trả hơn 24.300 tỷ đồng cho hơn 2 triệu trường hợp trong 17 năm. Song song đó, Công ty đã trích lập khoản dự phòng nghiệp vụ gần 50.000 tỷ đồng nhằm đảm bảo quyền lợi tương lai của khách hàng.

Bên cạnh hoạt động kinh doanh hiệu quả, Dai-ichi Life Việt Nam luôn dành nhiều tâm huyết, thực hiện tốt trách nhiệm xã hội doanh nghiệp. Thông qua Quỹ Vì cuộc sống tươi đẹp, Công ty đã tiên phong khởi xướng nhiều chương trình và sáng kiến ý nghĩa hỗ trợ cộng đồng với tổng số tiền đóng góp lên đến trên 76 tỷ đồng trong 18 năm hình thành và phát triển tại Việt Nam.

“Đây là nguồn động lực to lớn để chúng tôi không ngừng nỗ lực sáng tạo, đổi mới sản phẩm, cải tiến dịch vụ, đầu tư công nghệ số nhằm mang đến trải nghiệm ưu việt và tạo ra giá trị vượt trội cho khách hàng, đối tác, cộng đồng, khẳng định cam kết “Gắn bó dài lâu” với người dân Việt Nam trong hành trình vun đắp hạnh phúc và tương lai vững bền cho mỗi người, mỗi nhà.”- Ông Lê Tuấn Anh chia sẻ thêm.

Vào ngày 20/5/2025, Dai-ichi Life Việt Nam chính thức thông báo từ bỏ quyền từ chối gia hạn các sản phẩm bảo hiểm sức khỏe tái tục hàng năm của Công ty. Đây là một bước tiến lớn trong cam kết bảo vệ khách hàng dài lâu, minh chứng nỗ lực đồng hành bền vững nhằm chăm sóc sức khỏe trọn đời và toàn diện cho người dân Việt Nam.

Trước đó, vào ngày 22/4/2025, Dai-ichi Life Việt Nam đã ra mắt sản phẩm bảo hiểm hỗn hợp An Lộc Tích Lũy Thịnh Vượng, một giải pháp bảo vệ tài chính và tích lũy an toàn trong dài hạn, với thiết kế đơn giản, dễ tiếp cận, nhằm giúp khách hàng chủ động lập kế hoạch tài chính và tạo dựng tương lai vững vàng cho bản thân và gia đình.

Ngày 23/4/2025, Dai-ichi Life Việt Nam đã vinh dự nhận danh hiệu “Doanh nghiệp Chuyển đổi Số Tiêu biểu (Digital Transformation Company of the Year)” trong Lễ trao Giải thưởng Rồng Vàng 2025 do Tạp chí Kinh tế Việt Nam - VnEconomy - Vietnam Economic Times phối hợp với Viện Nghiên cứu Chính sách và Chiến lược (Ban Chính sách, Chiến lược Trung ương) tổ chức và trao tặng.

Trước đó, vào ngày 8/1/2025, Dai-ichi Life Việt Nam đã được vinh danh “Top 500 Doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam 2024 (VNR500) và “Top 50 Doanh nghiệp Xuất sắc Việt Nam năm 2024” do Vietnam Report phối hợp với Báo VietNamNet tổ chức.