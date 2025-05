Đại lễ Vesak 2025: Giới thiệu du lịch tâm linh Việt đến du khách

Theo các doanh nghiệp du lịch - lữ hành, chuỗi tour Đại lễ Vesak 2025 vừa hướng đếm mục tiêu mở ra cơ hội chiêm bái Xá Lợi Phật, Bảo vật quốc gia Ấn Độ lần đầu tiên được cung thỉnh về Việt Nam, vừa đảm bảo đưa du khách về với những miền đất Phật linh thiêng, gieo duyên lành, vun trồng công đức và tìm về nguồn an lạc nội tâm. Do đó, chuỗi tour Đại lễ Vesak 2025 được doanh nghiệp du lịch - lữ hành thiết kế không chỉ là sự chiêm bái, mà còn chú trọng hành trình tour linh hoạt về thời gian, lộ trình và nội dung, đáp ứng nhu cầu trải nghiệm tâm linh như: tham dự lễ cầu an, thả hoa đăng nguyện cầu bình an, thưởng thức ẩm thực chay thanh tịnh, tham quan tìm hiểu văn hóa địa phương gắn liền với đời sống Phật giáo.

Cụ thể, du khách trong và ngoài nước có thể lựa chọn, tham gia những hành trình từ nay đến ngày 8/5/2025 tại Học viện Phật giáo Việt Nam (cơ sở 2, TP Hồ Chí Minh); từ ngày 9 - 14/5/2025 tại chùa Quán Sứ (Hà Nội); từ ngày 15 - 21/5/2025 tại chùa Tam Chúc (Hà Nam) do các doanh nghiệp du lịch - lữ hành tại TP Hồ Chí Minh tổ chức.

Bên cạnh đó, để tăng thêm giá trị cho mỗi hành trình của du khách, doanh nghiệp du lịch - lữ hành còn tổ chức những hành trình hành hương ý nghĩa đến đa dạng danh lam Phật giáo nổi tiếng tại Việt Nam. Điển hình, Công ty Du lịch Vietravel (Vietravel) giới thiệu những điểm đến ở miền Nam như thăm viếng chùa Phật Cô Đơn - chốn an tịnh giữa vùng đất bình dị, nơi tôn thờ tượng Phật Thích Ca ngồi thiền uy nghiêm; đồng thời hành hương lên núi Bà Đen - nơi có tượng Phật Bà Tây Bổ Đà Sơn lớn nhất châu Á, linh thiêng và kỳ vĩ giữa đại ngàn.

Trong đó, nổi bật là chùm tour đặc sắc chào mừng Đại lễ Vesak 2025 của Vietravel là Bình Chánh: Nối những miền ký ức - Chùa Pháp Tạng - Bát Bửu Phật Đài, với thời gian 1 ngày, khởi hành ngày 6, 8 và 10/5/2025, có giá từ 699.000 đồng. Còn tại miền Bắc, Vietravel có hành trình đưa du khách về chùa Bái Đính - quần thể chùa lớn nhất Đông Nam Á với hệ thống tượng pháp đồ sộ; lên non thiêng Yên Tử, nơi Vua Trần Nhân Tông sáng lập Thiền phái Trúc Lâm; chùa Tam Chúc (Hà Nam) - thắng cảnh tâm linh kỳ vĩ bậc nhất Việt Nam… cũng là nơi sẽ trở thành trung tâm tổ chức các nghi lễ Đại lễ Vesak 2025 trọng đại, lan tỏa tinh thần đoàn kết và khát vọng hòa bình đến muôn nơi.

Trong khi đó, ở một số doanh nghiệp du lịch - lữ hành khác, cùng với việc đảm nhiệm tổ chức lưu trú cho hơn hàng ngàn đại biểu đến từ 85 quốc gia và vùng lãnh thổ tham gia Đại lễ Vesak 2025, vấn đề quan trọng được ưu tiên hàng đầu là bảo đảm những yêu cầu khắt khe về chất lượng dịch vụ cho từng đoàn khách. Cùng với đó, doanh nghiệp phải triển khai hệ thống vận chuyển linh hoạt với đội ngũ nhân sự giàu kinh nghiệm, từ lái xe, điều hành đến hướng dẫn viên… nhằm phục vụ chu đáo việc đưa đón đại biểu từ sân bay, khách sạn đến địa điểm tổ chức lễ hội và tham quan chiêm bái theo lịch trình.

Liên quan đến Đại lễ Vesak 2025, đại diện Sở Du lịch TP Hồ Chí Minh cho biết, Sở phối hợp cùng nhiều sở, ngành và Ủy ban nhân dân huyện Bình Chánh tổ chức Tuần lễ Văn hóa - Du lịch huyện Bình Chánh năm 2025 và Đại lễ Vesak 2025, thu hút sự tham gia của 2.700 đại biểu và hàng triệu lượt khách.

Đặc biệt, Sở Du lịch TP Hồ Chí Minh đã giới thiệu 9 chương trình du lịch từ 1 đến 2 ngày cho các đại biểu trải nghiệm, tìm hiểu về những di tích, địa điểm du lịch, sản phẩm làng nghề hoạt động văn hóa… tại huyện Bình Chánh và khu vực lân cận. Sở phối hợp cùng một số đơn vị tổ chức gian hàng quảng bá thông tin, quảng bá về du lịch như làng nghề se nhang, làng nghề mai vàng; bán quà lưu niệm, đặc sản vùng miền, sản phẩm OCOP…