Đại tướng Phan Văn Giang tới thăm, động viên nhân dân vùng rốn lũ xã Tuy Phước và Tuy Phước Đông

PV In bài viết
0:00 / 0:00
0:00
  • Nữ miền Nam
(Ngày Nay) - Ngày 22/11, tại tỉnh Gia Lai, Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng và đoàn công tác đã đến thăm, trao quà động viên người dân vùng rốn lũ ở xã Tuy Phước và Tuy Phước Đông.
Đại tướng Phan Văn Giang tới thăm, động viên nhân dân vùng rốn lũ xã Tuy Phước và Tuy Phước Đông

Đại tướng Phan Văn Giang thăm hỏi, động viên các hộ dân bị ngập nặng tại thôn Huỳnh Mai (xã Tuy Phước) và thôn Lạc Điền (xã Tuy Phước Đông). Đây là những địa phương bị thiệt hại nặng nề bởi mưa lũ. Đến sáng 22/11, tại đây vẫn còn một số điểm nước chưa rút hết.

Tại các điểm đến thăm, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Đại tướng Phan Văn Giang đã ân cần thăm hỏi, động viên, chia sẻ sâu sắc với bà con vùng lũ, mong bà con sớm vượt qua khó khăn và vững tin vào sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước, chính quyền địa phương. Bộ trưởng đồng thời chỉ đạo lực lượng Quân đội tiếp tục hỗ trợ tối đa từ tìm kiếm cứu nạn, di dời người dân đến khu vực an toàn, cung cấp lương thực, thuốc men, nhu yếu phẩm và tham gia khắc phục hậu quả để bà con sớm ổn định cuộc sống.

Bộ trưởng Phan Văn Giang nhấn mạnh, trong lúc khó khăn, tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái của dân tộc ta một lần nữa được phát huy mạnh mẽ.

Hiện nay nước đang rút nhưng ruộng đồng vẫn còn ngập, bà con tiếp tục sẻ chia, giúp đỡ, cùng nhau nỗ lực cố gắng khắc phục để sớm ổn định đời sống sau lũ.

Bộ trưởng Phan Văn Giang giao nhiệm vụ cho Tư lệnh Quân khu 5 và Tư lệnh Quân đoàn 34 phối hợp lực lượng theo sự phân công, dưới sự chỉ đạo của Bí thư và Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai. Trong đó, lực lượng quân đội sẽ hỗ trợ theo thứ tự ưu tiên từ những vùng bị ảnh hưởng nặng, tới các vùng bị ảnh hưởng nhẹ hơn; đồng thời hỗ trợ trong xây dựng, vận chuyển vật liệu để sửa chữa, khắc phục thiệt hại sau bão.

Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Phan Văn Giang nhấn mạnh, chính quyền địa phương tuyệt đối không để người dân nào bị thiếu thốn, cô lập mà không được hỗ trợ kịp thời; tiếp tục có các biện pháp nhanh chóng khắc phục hậu quả, ổn định đời sống cho nhân dân ngay sau khi nước rút.

Dịp này, Bộ trưởng Phan Văn Giang đã trao 50 suất quà cho người dân thôn Huỳnh Mai và 50 suất quà cho người dân thôn Lạc Điền bị thiệt hại cho mưa lũ. Bộ Tư lệnh Quân khu 5 trao 40 suất quà (mỗi thôn 20 suất).

Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng hỗ trợ tỉnh Gia Lai 10 tỷ đồng, 10 tấn lương khô, 5.000 bộ quần áo, 2.500 màn tuyn đôi, 2.500 màn tuyn đơn. Thành phố Hà Nội hỗ trợ tỉnh Gia Lai 50 tỷ đồng để khắc phục hậu quả mưa lũ.

Theo thống kê sơ bộ, trong đợt mưa lũ này có hơn 19.200 nhà dân bị ngập sâu trên 1,5 m, nhiều nơi ngập từ 2-3 m, phân bố rộng trên toàn tỉnh.

Tại Gia Lai, ước tổng thiệt hại do mưa lũ gây ra khoảng hơn 1.000 tỷ đồng.

PV
Đại tướng Phan Văn Giang lũ lụt thăm hỏi

Đọc nhiều

Đối thoại

Longform

Cùng chuyên mục

Tin mới

Sắc hồng Tam Cốc thu hút đông đảo du khách trong nước và quốc tế
Sắc hồng Tam Cốc thu hút đông đảo du khách trong nước và quốc tế
(Ngày Nay) - Ngày 22/11, tại Khu du lịch Tam Cốc, tỉnh Ninh Bình đã diễn ra chương trình “Sắc hồng Tam Cốc 2025 - Bản tình ca mùa thu”. Sự kiện nhằm tôn vinh vẻ đẹp thiên nhiên, văn hóa và con người vùng đất cố đô, đồng thời khẳng định Tam Cốc là điểm đến lễ hội bốn mùa của Việt Nam.
Pháp tăng tốc chuẩn bị đối phó các dịch bệnh mới
Pháp tăng tốc chuẩn bị đối phó các dịch bệnh mới
(Ngày Nay) - Sáu năm sau khi đại dịch COVID-19 bùng phát và gây xáo trộn toàn cầu, giới khoa học Pháp – từ các viện nghiên cứu công lập đến các doanh nghiệp dược tư nhân – đang đẩy mạnh đầu tư nhằm chủ động nhận diện và ngăn chặn các bệnh truyền nhiễm mới ở người và động vật.
Họa sĩ Ngọc Mai và tác phẩm vẽ Chinh phụ ngâm
Họa sĩ Ngọc Mai: vẽ thân phận phụ nữ trong Truyện Kiều và Chinh phụ ngâm
(Ngày Nay) -Năm 2011, nữ họa sĩ Ngọc Mai tạo tiếng vang khi trưng bày bộ tranh lụa vẽ danh tác Truyện Kiều của Đại thi hào Nguyễn Du. Vào 10g30 ngày 22/11 đến 28/11, tại Bảo tàng Mỹ thuật TPHCM (97 Phó Đức Chính, phường Bến Thành), họa sĩ Ngọc Mai tái xuất sau 14 năm với triển lãm tranh lụa lấy hứng khởi từ danh tác “Chinh phụ ngâm” của Đặng Trần Côn - Đoàn Thị Điểm.
Bài đăng trên X của Bộ trưởng Aziz. Ảnh chụp màn hình
Malaysia sôi nổi bàn chuyện dùng nhầm múi giờ
(Ngày Nay) - Dòng trạng thái trên mạng xã hội của Bộ trưởng Đầu tư, Thương mại và Công nghiệp Malaysia Tengku Zafrul Aziz về việc ông chạy bộ lúc sáng sớm đã châm ngòi cho cuộc tranh luận xoay quanh vấn đề: Liệu Malaysia có đang "dùng nhầm múi giờ" hay không?