Dàn nhạc danh giá bậc nhất nước Ý sắp biểu diễn tại Hà Nội

(Ngày Nay) - Trong hai đêm 30/9 và 1/10/2025, Nhà hát Hồ Gươm sẽ vang lên những giai điệu bất hủ của opera Ý thế kỷ XIX. Dàn nhạc Teatro Massimo - một trong những dàn nhạc danh giá nhất nước Ý - sẽ mang đến những trích đoạn đầy lãng mạn và bi tráng của Rossini, Verdi, Bellini và Donizetti.

Hòa nhạc đặc biệt Italia Mistero tại Hà Nội

Lần đầu tiên tại Hà Nội, khán giả sẽ được trải nghiệm hai đêm hòa nhạc đặc biệt Italia Mistero, nơi Dàn nhạc Nhà hát Teatro Massimo - biểu tượng nghệ thuật của Palermo, một trong những dàn nhạc danh giá nhất nước Ý - tái hiện trọn vẹn vẻ đẹp lãng mạn và bi tráng của opera Ý thế kỷ XIX.

Kể từ khi Nhà hát Teatro Massimo khánh thành năm 1897, dàn nhạc đã luôn là trái tim của đời sống nghệ thuật nơi đây.

Được thành lập như một tập thể thường trực vào năm 1960, dàn nhạc đã nhanh chóng gây dựng danh tiếng về sự xuất sắc trong cả opera và hòa nhạc giao hưởng trong những mùa hòa nhạc của nhà hát cũng như trên nhiều sân khấu danh giá trên thế giới.

Trong nhiều thập kỷ, Dàn nhạc Nhà hát Teatro Massimo đã làm việc với nhiều tên tuổi vĩ đại như Riccardo Muti, Claudio Abbado, Zubin Mehta hay Plácido Domingo…, đồng thời ghi dấu ấn với các chuyến lưu diễn tại Nhật Bản, Oman và loạt hợp tác đẳng cấp quốc tế.

Những mùa gần đây, dàn nhạc tiếp tục khẳng định vị thế qua các chương trình đặc biệt cùng Verdi, Einaudi và nhiều nhạc trưởng danh tiếng. Teatro Massimo là một phần quan trọng của đời sống âm nhạc Palermo và góp phần thúc đẩy văn hóa, nghệ thuật Ý và quốc tế.

Trên sân khấu Nhà hát Hồ Gươm, dàn nhạc danh giá bậc nhất nước Ý này sẽ trình diễn những tuyệt tác bất hủ của Rossini, Verdi, Donizetti và Bellini. Từ bản Sinfonia sôi nổi của Rossini, aria sâu lắng trong La traviata của Verdi, đến giai điệu ngọt ngào từ L’elisir d’amore và Casta diva trữ tình trong Norma, khán giả sẽ được thưởng thức trọn vẹn tinh hoa “thời hoàng kim” của opera Ý thế kỷ XIX.

Đêm nhạc được dẫn dắt bởi Alberto Maniaci, tài năng trẻ của nước Ý, học trò xuất sắc của huyền thoại Riccardo Muti. Với phong cách chỉ huy vừa chuẩn xác vừa giàu cảm xúc, Maniaci hứa hẹn cùng Teatro Massimo mang đến một đêm diễn đậm chất Ý: nồng nàn, kịch tính và đầy cuốn hút.

Kết nối văn hóa - nghệ thuật Ý với công chúng Việt

Theo chia sẻ từ Ban Tổ chức, Italia Mistero là kết quả của thỏa thuận hợp tác giữa Nhà hát Hồ Gươm và Nhà hát Teatro Massimo. Sự hợp tác này mở ra những cơ hội giao lưu và trải nghiệm tinh hoa nghệ thuật, đưa văn hóa Ý đến gần hơn với khán giả Việt Nam.

Với sứ mệnh trở thành không gian văn hóa hiện đại, nơi quảng bá nghệ thuật Việt Nam và kết nối đưa tinh hoa văn hóa thế giới lại gần hơn với khán thính giả trong nước, Nhà hát Hồ Gươm đang góp phần làm giàu đời sống tinh thần và thúc đẩy công nghiệp văn hóa trong nước.

Là nhà hát đầu tiên tại Việt Nam đạt tiêu chuẩn quốc tế, Nhà hát Hồ Gươm đã đón tiếp nhiều đoàn nghệ sĩ danh tiếng như Dàn nhạc Nhà hát Hoàng gia Versailles, Dàn nhạc Les Musiciens du Louvre, đoàn múa Malandain Ballet Biarritz, Dàn nhạc Giao hưởng Quốc gia Nga, Dàn nhạc Thính phòng Vienna... và tổ chức thành công hàng loạt chương trình nghệ thuật chất lượng cao.

ROX Group là một trong những đơn vị đồng hành cùng đêm hòa nhạc Italia MisteroTrong sự kiện hòa nhạc Italia Mistero, ROX Group là một trong hai đơn vị đồng hành cùng Nhà hát Hồ Gươm để đưa tinh hoa âm nhạc hàn lâm tới gần hơn với khán giả Việt Nam.

Suốt gần 3 thập kỷ phát triển, cùng với hoạt động kinh doanh, ROX Group luôn nỗ lực song hành cùng cộng đồng thông qua nhiều hoạt động ý nghĩa: từ chia sẻ yêu thương, cùng em tới trường đến việc tài trợ cho các chương trình văn hóa nghệ thuật để nuôi dưỡng đời sống tinh thần, gu thẩm mỹ của cộng đồng.

Ngoài đồng hành cùng nhà hát Hồ Gươm mang tới hai đêm hòa nhạc đặc biệt Italia Mistero, trong năm 2025, ROX Group cũng tài trợ cho Dàn nhạc Giao hưởng Hà Nội mang đến chuỗi hòa nhạc đỉnh cao, từ “Các kiệt tác của chủ nghĩa cổ điển và lãng mạn” đến “Tchaikovsky Night”, Gala ROXMei 2025 “Đẹp & Chất” hay “Vivaldi & Beethoven”.

Nỗ lực lan tỏa những giai điệu vượt thời gian cũng chính là cách ROX Group thực hiện cam kết cùng cộng đồng xây dựng phong cách sống, chạm tới các giá trị đẹp - chất - sang.

Hai đêm hòa nhạc Italia Mistero sẽ là một hành trình nghệ thuật sâu sắc và ấn tượng, nơi những giá trị cổ điển được thăng hoa qua tài năng của nhạc trưởng Alberto Maniaci và những nghệ sĩ Dàn nhạc Nhà hát Teatro Massimo.