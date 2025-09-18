Đảng ủy Chính phủ quán triệt quy định của Trung ương về thi hành Điều lệ Đảng

(Ngày Nay) - Sáng 18/9, Đảng ủy Chính phủ tổ chức Hội nghị quán triệt, triển khai thực hiện quy định, chỉ thị, hướng dẫn của Trung ương về thi hành Điều lệ Đảng và tiếp tục đổi mới nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ trong giai đoạn mới.

Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tiếp tại điểm cầu Trụ sở Chính phủ và kết nối trực tuyến tới 1.143 điểm cầu với trên 12.500 đại biểu tham dự.

Phát biểu khai mạc, Phó Bí thư Đảng ủy Chính phủ Nguyễn Đức Phong cho biết, tại Hội nghị, các đại biểu nghe các nội dung mới, trọng tâm, cốt lõi của quy định, chỉ thị, hướng dẫn của Trung ương, trong đó quy định, hướng dẫn của Trung ương về thi hành Điều lệ Đảng xác định hệ thống tổ chức của Đảng được tổ chức theo đơn vị hành chính cấp xã, cấp tỉnh và cấp Trung ương, bỏ quy định về tổ chức đảng cấp huyện (gồm huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố); quy định “Ban Chấp hành Trung ương giao Bộ Chính trị, Ban Bí thư lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc của cấp ủy, cán bộ, đảng viên tổ chức thực hiện Quy định thi hành Điều lệ Đảng đồng bộ với việc sắp xếp đơn vị hành chính, tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị; chỉ đạo các cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc nghiên cứu để hướng dẫn thực hiện chuyển đổi số trong hoạt động của các tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị của Đảng, những vấn đề thuộc về phương pháp, quy trình, thủ tục và nghiệp vụ để cụ thể hoá những quy định của Điều lệ Đảng, phù hợp với tình hình và yêu cầu thực tiễn của công tác xây dựng Đảng hiện nay"…; Chỉ thị của Ban Bí thư nêu rõ việc đổi mới căn bản, toàn diện về nội dung, hình thức sinh hoạt chi bộ theo hướng thiết thực, hiệu quả, đúng quy định, hướng dẫn của cấp ủy cấp trên, phù hợp với từng loại hình chi bộ và tổ chức đảng…

Nhấn mạnh các nội dung quán triệt, triển khai thực hiện hôm nay là những nội dung rất quan trọng trong công tác xây dựng Đảng, nhằm trang bị những vấn đề mới, nghiệp vụ công tác xây dựng Đảng; kiến thức, kỹ năng và phương pháp thực hiện công tác xây dựng Đảng trong giai đoạn hiện nay, đồng chí Nguyễn Đức Phong đề nghị các đại biểu nêu cao tinh thần trách nhiệm, tập trung cao độ để nghiên cứu, tiếp thu đầy đủ những nội dung triển khai tại Hội nghị, thống nhất cao về nhận thức và tổ chức thực hiện, kịp thời cụ thể hóa, lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát, quyết liệt thực hiện có hiệu quả chỉ thị, quy định, hướng dẫn của cấp ủy, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp. Thường trực các đảng ủy dự và chỉ đạo các điểm cầu thực hiện nghiêm túc chương trình, nội dung của hội nghị.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã nghe đồng chí Trần Anh Trường, Vụ trưởng Vụ Tổ chức – Điều lệ, Ban Tổ chức Trung ương trình bày các nội dung quán triệt, triển khai Quy định số 294-QĐ/TW của Ban Chấp hành Trung ương về thi hành Điều lệ Đảng, Hướng dẫn số 06-HD/TW của Ban Bí thư về một số vấn đề cụ thể thi hành Điều lệ Đảng và Chỉ thị số 50-CT/TW của Ban Bí thư về tiếp tục đổi mới nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ trong giai đoạn mới. Đồng thời, trao đổi và nghe giải đáp một số khó khăn, vướng mắc trong triển khai thực hiện Quy định, Chỉ thị, Hướng dẫn.

Theo đồng chí Trần Anh Trường, thực hiện cuộc cách mạng tinh gọn tổ chức bộ máy của các cơ quan, đơn vị, tổ chức trong hệ thống chính trị, chúng ta đã sắp xếp từ hệ thống tổ chức của đảng, các đảng bộ, chi bộ, đảng đoàn, ban cán sự đảng, các cơ quan tham mưu, giúp việc, đơn vị sự nghiệp của cấp ủy từ Trung ương đến địa phương, các cơ quan của Quốc hội, các bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội, quân đội, công an, hệ thống Tòa án, Viện kiểm sát, Kiểm toán nhà nước. Sắp xếp đơn vị hành chính theo hướng hợp nhất, sáp nhập các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, các xã, phường, thị trấn, không tổ chức cấp huyện, thành lập các đơn vị xã, phường, đặc khu mới, xây dựng hệ thống cơ quan, tổ chức trong hệ thống chính trị và chính quyền địa phương 2 cấp.

Cụ thể hóa chủ trương của các đồng chí lãnh đạo chủ chốt và các nghị quyết của Bộ Chính trị về giáo dục và y tế, tới đây sẽ tiếp thực hiện sắp xếp các đơn vị sự nghiệp công lập, cơ sở giáo dục, y tế và hệ thống doanh nghiệp nhà nước, tiếp tục sắp xếp các hội quần chúng được Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ và các cơ quan báo chí trực thuộc các tổ chức này.

“Khi triển khai đầy đủ những nội dung này, có thể nói trong vòng 1 năm chúng ta đã thực hiện sắp xếp toàn hệ thống chính trị, tất cả cơ quan, đơn vị, tổ chức đã được sắp xếp lại cho phù hợp, đáp ứng yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới”, đồng chí Trần Anh Trường nhấn mạnh.

Đồng chí cũng thông tin cụ thể về việc sắp xếp tinh gọn tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị trong thời gian qua. Trong đó, đã kết thúc hoạt động của Đảng đoàn, Ban cán sự, các Đảng ủy Khối Trung ương và địa phương, lập 4 Đảng bộ mới ở Trung ương (Đảng bộ Chính phủ, Đảng bộ Quốc hội, Đảng bộ các cơ quan Đảng Trung ương, Đảng bộ Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể Trung ương) và 2 Đảng bộ mới ở cấp tỉnh (Đảng bộ các cơ quan Đảng cấp tỉnh, Đảng bộ UBND cấp tỉnh). Vừa qua Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã kết luận ở cấp xã, phường, đặc khu cũng lập Đảng bộ các cơ quan đảng cấp xã, Đảng bộ UBND cấp xã tương ứng với cấp tỉnh.

Đã giảm 4 cơ quan Đảng ở Trung ương, 25 Ban cán sự đảng, 16 đảng đoàn trực thuộc Trung ương, 5 cơ quan của Quốc hội, 5 bộ, 3 cơ quan trực thuộc Chính phủ, 30 đầu mối cấp tổng cục và tương đương, 1.025 đầu mối cấp cục, vụ và tương đương, trên 4.400 đầu mối cấp chi cục, phòng và tương đương, giảm 205 đơn vị sự nghiệp công lập.

Ở địa phương đã hoàn thành sắp xếp các đơn vị hành chính, giảm từ 63 xuống còn 34 tỉnh, thành phố. Sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã giảm từ 10.035 xuống còn 3.321 đơn vị hành chính cấp xã, kết thúc 696 đơn vị hành chính cấp huyện. Theo đó, đã giảm được 29 đảng bộ tỉnh, thành phố, 329 cơ quan, đơn vị trực thuộc cấp ủy tỉnh, 85 đảng bộ cấp trên trực tiếp của tổ chức cơ sở đảng. Kết thúc hoạt động của 644 đảng đoàn, ban cán sự đảng cấp tỉnh, gần 700 đảng bộ cấp huyện và gần 4.200 cơ quan, đơn vị trực thuộc cấp ủy cấp huyện, giảm 713 cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp tỉnh, gần 8.300 cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp huyện và thành lập khoảng 10.600 cơ quan, đơn vị trực thuộc cấp ủy cấp xã mới…

Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã ban hành hơn 60 quyết định quy định về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, quy chế làm việc của các cơ quan, tổ chức của Trung ương và địa phương. Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các cơ quan, đơn vị, tổ chức được rà soát kỹ lưỡng, điều chỉnh, bổ sung phù hợp, khắc phục sự trùng lặp, chồng chéo. Đến nay các cơ quan, đơn vị, tổ chức cơ bản hoạt động thông suốt, hiệu quả, bước đầu chất lượng được nâng lên.

Đảng ủy Chính phủ đã chỉ đạo tổng hợp, xác định tổng số nhiệm vụ thẩm quyền của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ, cơ quan ngang Bộ, Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ là 6.738 nhiệm vụ, trong đó, đề nghị cấp có thẩm quyền đề xuất phân cấp, phân quyền, phân định thẩm quyền 2.718 nhiệm vụ. Chính phủ đã ban hành 28 quy định về phân cấp, phân quyền, phân định thẩm quyền giữa Trung ương và địa phương, cơ bản hoàn thiện thể chế về tổ chức bộ máy của cơ quan nhà nước, chính quyền địa phương.

Để thực hiện được nhiệm vụ trên, tạo cơ sở chính trị để triển khai thực hiện trong thời gian qua và thực hiện các kết luận, nghị quyết của Trung ương về sắp xếp tinh gọn tổ chức bộ máy, Bộ Chính trị đã chỉ đạo các cơ quan chức năng chủ động nghiên cứu, tham mưu sửa đổi Quy định thi hành Điều lệ Đảng.