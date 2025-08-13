Danh hài Bắc Hải ra đi để lại nỗi buồn mang tên Bắc Hiển

(Ngày Nay) -Sau thời gian mắc bệnh xơ gan dẫn đến ung thư gan, nghệ sĩ hài Bắc Hải đã ra đi vào lúc 8 giờ ngày 13/8. Ngay lập tức, tất cả các anh em nghệ sĩ trong thời kỳ sân khấu tấu hài hưng thịnh đều chia buồn với mất mát này.

Trong suốt thời gian bị bệnh tật hành hạ, Bắc Hải phải nhiều lần nhập viện cấp cứu trong tình trạng nguy kịch, thế nhưng anh vượt qua. Bệnh tật của anh đã khiến gia cảnh lâm vào khánh kiệt. Thương vợ và con vất vả, mỗi khi khoẻ lên một chút, anh tham gia bán hàng online. Thế nhưng, thu nhập ấy quá ít ỏi so với viện phí và các chi phí trong nhà.

Để duy trì cuộc sống gia đình, bà xã Kim Thắm của anh quay quắt bán hàng online. Con trai Bắc Hiển dù mới học lớp 6, thấu hiểu cảnh khó khăn của cha mẹ nên tình nguyện tranh thủ lúc không đi học bán hàng giúp cha mẹ. Cả nhà nỗ lực nhưng lực bất tòng tâm. Gia đình Bắc Hải vẫn chìm ngập trong khó khăn. Vì vậy, Bắc Hải nhận sự giúp đỡ của nhiều anh chị em nghệ sĩ và khán giả.

Bắc Hải ra đi khiến anh chị em nghệ sĩ và gia đình anh rất buồn. Thế nhưng, nếu nhìn lại, với anh đó là sự giải thoát khỏi khổ đau. Chỉ tội nghiệp cho con trai Bắc Hiển của anh còn nhỏ mà sớm chịu thiệt thòi. Trước tình cảnh khó khăn này, chẳng biết tương lai của bé ra sao. Xem ra thì con trai anh cũng có tuổi thơ bất hạnh như cha mình.

Bắc Hải có tên đầy đủ là Vũ Bắc Hải. Cha anh là nhạc công cải lương của đoàn Trần Hữu Trang, mẹ anh từng làm bầu show cải lương, ca nhạc tạp kỷ. Cha mẹ ly dị và anh sống với cha trong cảnh nghèo. Do hoàn cảnh gia đình nên anh không được học hành đến nơi đến chốn như bạn bè cùng trang lứa, bắt buộc ra đời bươn chải mưu sinh sớm.

Nhận ra mình cũng có gen nghệ thuật nên Bắc Hải xin vô làm hậu đài cho đoàn cải lương, rồi theo học khóa đào tạo diễn viên của đoàn Trần Hữu Trang. Thời gian này, anh vừa học ca diễn vừa làm quân sĩ, sai vặt ở hậu đài, nhắc tuồng. Kỷ niệm đầu đời mà anh vẫn còn nhớ đến giờ là được chọn làm quân sĩ trong tuồng cải lương kinh điển Nàng Xê – Đa do cố nghệ sĩ Phương Quang đóng kép chánh, và nghệ sĩ Thanh Vi đóng nữ chánh.

Làm công việc phía sau hậu trường một thời gian, Bắc Hải cũng tích cóp được số vốn diễn xuất, nhưng không thấy cơ hội với cải lương nên anh ra ngoài tìm thầy học thêm. Anh gặp danh hài Bảo Chung và xin gia nhập nhóm hài của ông. Trong 3 năm theo đàn anh Bảo Chung đi tấu hài khắp nơi, anh bắt đầu có khán giả.

Sau khi chia tay với Bảo Chung anh đã thọ giáo danh hài Hồng Tơ. Lúc này, cái tên Bắc Hải đã vang xa. Nhờ Hồng Tơ giới thiệu đến đạo diễn Trần Văn Sáu, người chịu trách nhiệm cho chương trình truyền hình Trong nhà ngoài phố hấp dẫn nhất thập niên 1980-1990, Bắc Hải được lên truyền hình. Cái duyên hài của anh đã giúp anh được các đạo diễn của chương trình tín nhiệm mời vô rất nhiều vở khác nhau. Bắc Hải nổi tiếng thành ngôi sao trẻ.

Thế nhưng, khi sân khấu tấu hài xuống dốc và biến mất, sự nghiệp của anh sa sút. Chẳng may khi không còn cơ hội làm ra nhiều tiền, sức khoẻ anh cũng xuống dốc nghiêm trọng.

Nghệ sĩ Bắc Hải sinh ngày 10/6/1970, từ trần ngày 13/8/2025. Linh cữu quàn tại Nhà tang lễ Nguyễn Tri Phương (336 Trần Phú, phường An Phú Đông, TP.HCM). Lễ viếng bắt đầu lúc 18 giờ ngày 13/8. Lễ động quan lúc 7 giờ ngày 15/8, sau đó đưa đi an táng tại Đất Thánh Giáo xứ Phước Khánh (xã Phước Khánh, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai cũ).