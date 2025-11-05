(Ngày Nay) - Chính phủ yêu cầu kiên quyết thu hồi đất với doanh nghiệp nhà nước sử dụng đất không đúng mục đích Nhà nước giao, cho thuê, công nhận quyền sử dụng đất; đất cho mượn, cho thuê không đúng quy định.

Ngày 4/11, Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Đức Phớc đã ký ban hành Công điện số 207/CD-TTg về việc đẩy nhanh tiến độ sắp xếp lại, xử lý nhà, đất tại cơ quan, tổ chức, đơn vị và tăng cường quản lý, sử dụng nhà, đất của doanh nghiệp nhà nước.

Công điện nêu rõ nhằm tiếp tục đẩy nhanh tiến độ sắp xếp lại, xử lý nhà, đất theo Nghị quyết số 74/2022/QH15 của Quốc hội, đồng thời tăng cường quản lý, sử dụng, xử lý nhà, đất, đặc biệt là nhà, đất của doanh nghiệp nhà nước đúng mục đích, hiệu quả, tránh thất thoát, lãng phí, tạo điều kiện cho các cơ quan, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp nhà nước hoàn thiện hồ sơ pháp lý về đất đai, ổn định tiền thuê đất, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan khác ở Trung ương; Chủ tịch ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Chủ tịch Công ty/Hội đồng thành viên/Hội đồng quản trị Tập đoàn, Tổng công ty nhà nước do Thủ tướng Chính phủ quyết định thành lập tập trung quyết liệt thực hiện một số nhiệm vụ, giải pháp sau:

Về sắp xếp lại, xử lý nhà, đất, Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan khác ở trung ương, Chủ tịch ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương chỉ đạo các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý quyết liệt đẩy nhanh tiến độ sắp xếp lại, xử lý đối với nhà, đất thuộc phạm vi sắp xếp lại, xử lý theo quy định của Chính phủ về sắp xếp lại, xử lý tài sản công là nhà, đất đảm bảo hoàn thành việc sắp xếp theo Nghị quyết số 74/2022/QH15 của Quốc hội khóa XV về đẩy mạnh việc thực hiện chính sách, pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

Chủ tịch ủy ban nhân dân cấp tỉnh chỉ đạo các cơ quan chức năng của địa phương khẩn trương tiếp nhận nhà, đất của cơ quan, tổ chức, đơn vị đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt phương án thu hồi, chuyển giao về địa phương quản lý, xử lý theo quy định của pháp luật; tránh đùn đẩy, kéo dài thời gian thực hiện, gây lãng phí; tiếp nhận thông tin, xem xét, giải quyết các trường hợp hoàn thiện hồ sơ pháp lý về nhà, đất của các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc địa phương và trung ương quản lý trên địa bàn.

Đối với cơ sở nhà, đất thiếu giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất, các cơ quan chức năng của địa phương căn cứ nguồn gốc, hồ sơ pháp lý có liên quan và quy định của pháp luật về đất đai để xem xét, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất cho cơ quan, tổ chức, đơn vị theo quy định của pháp luật, không chờ đến khi sắp xếp lại, xử lý xong, gây khó khăn cho cơ quan, tổ chức, đơn vị trong quá trình hoàn thiện hồ sơ pháp lý về nhà, đất.

Về việc quản lý, sử dụng nhà, đất của doanh nghiệp nhà nước, các bộ, ngành, địa phương, cơ quan đại diện chủ sở hữu của doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp nhà nước tiếp tục thực hiện đầy đủ, nghiêm túc, có hiệu quả các quan điểm, chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước có liên quan và Chỉ thị số 47/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ; trong đó tập trung vào các nhiệm vụ, giải pháp sau:

Ủy ban nhân dân các cấp chỉ đạo các cơ quan chức năng của địa phương rà soát để hoàn thiện hồ sơ pháp lý về đất đai của các doanh nghiệp nhà nước (bao gồm cả doanh nghiệp đã cổ phần hóa) theo quy định của pháp luật đảm bảo thời gian quy định, tránh gây phiền hà, khó khăn cho doanh nghiệp.

Khẩn trương tiếp nhận nhà, đất của doanh nghiệp nhà nước đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt phương án thu hồi, chuyển giao về địa phương quản lý, xử lý theo quy định của pháp luật; tránh đùn đẩy, kéo dài thời gian thực hiện, gây lãng phí.

Kiên quyết thu hồi đất đối với doanh nghiệp nhà nước sử dụng đất không đúng mục đích Nhà nước giao, cho thuê, công nhận quyền sử dụng đất; đất cho mượn, cho thuê không đúng quy định; đất được Nhà nước giao quản lý mà để bị lấn đất, chiếm đất; không đưa đất vào sử dụng hoặc chậm tiến độ sử dụng đất so với tiến độ ghi trong dự án đầu tư; không thực hiện nghĩa vụ tài chính với Nhà nước; giảm hoặc không còn nhu cầu sử dụng đất và các trường hợp khác theo quy định của pháp luật. Việc giao đất, cho thuê đất bảo đảm phù hợp với quy định của pháp luật về đất đai, pháp luật có liên quan, công khai, minh bạch, hiệu quả.

Chỉ đạo các cơ quan chuyên môn của địa phương về quy hoạch, đất đai, xây dựng thực hiện hướng dẫn, cung cấp các thông tin hành chính về quy hoạch, đất đai, xây dựng liên quan đến cơ sở nhà, đất để cơ quan, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp thực hiện việc quản lý, xử lý.

Cơ quan đại diện chủ sở hữu của doanh nghiệp nhà nước chỉ đạo doanh nghiệp nhà nước chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật về đất đai, pháp luật về quản lý, sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào sản xuất, kinh doanh tại doanh nghiệp, pháp luật về đấu giá, pháp luật về cổ phần hóa và pháp luật khác có liên quan trong quản lý, sử dụng, xử lý nhà, đất.

Doanh nghiệp nhà nước quản lý, sử dụng nhà, đất: Sử dụng đất đúng mục đích, đúng ranh giới thửa đất; thực hiện kê khai đăng ký đất đai; thực hiện nghĩa vụ tài chính về đất đai theo đúng quy định của pháp luật; thực hiện đầy đủ thủ tục khi thực hiện các quyền của người sử dụng đất; thực hiện các biện pháp bảo vệ đất; bàn giao lại đất khi Nhà nước thu hồi đất và các nghĩa vụ khác của người sử dụng đất theo quy định của pháp luật; chủ động phối hợp với các cơ quan chuyên môn có liên quan của địa phương để rà soát, hoàn thiện hồ sơ pháp lý về đất đai theo quy định của pháp luật. Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp nhà nước chịu trách nhiệm trước Nhà nước đối với việc sử dụng đất của doanh nghiệp mình.

Rà soát các cơ sở nhà, đất thuộc phạm vi quản lý đã được cơ quan, người có thẩm quyền phê duyệt phương án thu hồi, chuyển giao về địa phương quản lý, xử lý theo quy định của pháp luật chủ động liên hệ, đôn đốc, phối hợp với Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, các cơ quan chức năng của địa phương để thực hiện bàn giao, đưa nhà, đất vào sử dụng có hiệu quả, tránh thất thoát, lãng phí; chấm dứt việc sử dụng nhà, đất vào mục đích cho thuê, cho mượn, bố trí làm nhà ở, liên doanh, liên kết,... không đúng quy định; xử lý trách nhiệm của các tập thể, cá nhân vi phạm.

Các cơ quan có chức năng thanh tra, kiểm tra thực hiện việc thanh tra, kiểm tra, phát hiện kịp thời và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trong quản lý, sử dụng đất tại các doanh nghiệp nhà nước theo đúng quy định của pháp luật bảo đảm công khai, minh bạch, tránh thất thoát, lãng phí, tiêu cực.

Các bộ, cơ quan trung ương, ủy ban nhân dân cấp tỉnh phối hợp với các cơ quan của Quốc hội, các Đoàn đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thực hiện giám sát việc chấp hành pháp luật về quản lý, sử dụng nhà, đất tại doanh nghiệp nhà nước đảm bảo đúng quy định của pháp luật.