"Tuổi trẻ với lý tưởng sống cống hiến trong thời đại mới"

Hữu Quyết In bài viết
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(Ngày Nay) - Ngày 6/6, buổi toạ đàm “Tuổi trẻ với lý tưởng sống cống hiến trong thời đại mới” đã được tổ chức tại Học viện Báo chí và Tuyên truyền, thu hút sự tham gia của các bạn sinh viên tại Hà Nội.
"Tuổi trẻ với lý tưởng sống cống hiến trong thời đại mới"

Chương trình nằm trong dự án “Tiếp lửa” thực hiện bởi nhóm sinh viên Học viện Báo chí và Tuyên truyền, với mục tiêu lan tỏa tinh thần sống cống hiến của thanh niên trong thời bình. Sự kiện có sự góp mặt của hai khách mời, gồm Thượng tá Nguyễn Trà Vinh - chiến sĩ đặc công thuộc Quân khu 9 và chị Hoàng Hồng Nhung - cựu Chủ nhiệm CLB Mạch Nguồn, cùng với TS. Vũ Hoài Phương - giảng viên Khoa Tuyên truyền của Học viện.

"Tuổi trẻ với lý tưởng sống cống hiến trong thời đại mới" ảnh 1

Qua gần hai tiếng trao đổi, hai diễn giả đã cùng chia sẻ những góc nhìn đa dạng về lý tưởng sống cống hiến của sinh viên trong các giai đoạn của đất nước. Thượng tá Nguyễn Trà Vinh nhấn mạnh: “Tinh thần cống hiến được sinh ra từ những điều bình dị nhất, như lòng thương người hay sự giúp đỡ. Dù ở bất kỳ thời đại nào, giá trị cốt lõi của tinh thần cống hiến cũng xuất phát từ tình yêu Tổ quốc, quê hương, đồng bào." Thượng tá cũng đưa ra lời khuyên cho các bạn trẻ phải thường xuyên nhận xét bản thân, khắc phục khuyết điểm, phấn đấu và bằng lòng với thành quả để sống cống hiến trọn vẹn nhất.

"Tuổi trẻ với lý tưởng sống cống hiến trong thời đại mới" ảnh 2

Từng tham gia các hoạt động và công tác bảo vệ tư tưởng của Đảng từ khi còn ở trên ghế nhà trường, chị Hoàng Hồng Nhung cho biết mình đã học được cách biến đam mê thành lý tưởng và cống hiến thông qua các trải nghiệm xã hội từ các dự án. Với chị, những hành động nhỏ luôn mang lại tác động lớn; do đó, các bạn trẻ cần xác định vững vàng mục tiêu bản thân, kiên trì theo đuổi với tinh thần “lấy hạt nhân nhỏ phục vụ lý tưởng lớn”.

"Tuổi trẻ với lý tưởng sống cống hiến trong thời đại mới" ảnh 3

Buổi toạ đàm không chỉ thu hút các bạn sinh viên, mà còn có sự tham gia của các thế hệ đi trước. Ông Trần Thanh Tùng, công tác tại Bộ Tư lệnh Cảnh vệ, chia sẻ: “Tôi cảm thấy rất vinh dự khi được tham dự một chương trình với sự đối thoại cởi mở giữa các thế hệ. Lớp trẻ hiện nay có nhận thức khác biệt so với thế hệ chúng tôi; các bạn có nhiều điều kiện và góc nhìn về thế giới hơn, nhưng tôi cảm thấy rất vui vì vẫn có những người trẻ ở đây để lắng nghe và tìm hiểu về thế hệ đi trước”.

"Tuổi trẻ với lý tưởng sống cống hiến trong thời đại mới" ảnh 4

Không chỉ lắng nghe, các bạn sinh viên còn đặt câu hỏi cho các khách mời.

Ngọc Châu - Trưởng Ban Tổ chức “Tiếp lửa”, chia sẻ về chặng cuối của dự án: “Chương trình mong muốn khán giả có thể hiểu được sống cống hiến không nhất thiết là những việc làm lớn lao, mà đôi khi chỉ cần sống tử tế với bản thân, có trách nhiệm với gia đình và xã hội đã là một sự đóng góp cho cộng đồng”. Buổi toạ đàm “Tuổi trẻ với lý tưởng sống cống hiến” đã khép lại một tháng hoạt động của dự án “Tiếp lửa”, là minh chứng rõ nét cho sự tìm tòi, học hỏi, tôn quý các giá trị nhân văn của thế hệ trẻ hiện nay.

Hữu Quyết
Cống hiến Tiếp lửa

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