Đề thi Ngữ văn nhấn vào khát vọng cống hiến nhưng không làm khó thí sinh

(Ngày Nay) - Đề thi không khó, vừa sức và làm bài tốt là chia sẻ của nhiều thí sinh sau khi kết thúc buổi thi môn Ngữ văn sáng nay. Tinh thần xuyên suốt của đề thi là khát vọng cống hiến và sức mạnh của khoa học.

Rời khỏi trường thi sáng nay sau giờ thi môn Ngữ văn của Kỳ thi Tốt nghiệp trung học phổ thông 2026, nhiều thí sinh nhận định đề thi không quá khó. Tinh thần xuyên suốt trong các câu hỏi của đề thi là khát vọng sống cống hiến và tận dụng sự phát triển của khoa học, công nghệ.

Nhận định về từng phần trong đề thi, em Đồng Lê Hưng, học sinh Trường Trung học phổ thông Việt Đức cho hay phần đọc hiểu không khó nhưng hơi dài. Câu 5 phần đọc hiểu với câu hỏi “cần sử dụng trí tuệ nhân tạo như thế nào để tạo nên sự cộng hưởng trí tuệ” theo Hưng là một chủ đề khá quen thuộc.

Hưng cho biết em ấn tượng nhất với câu hỏi số 2 phần viết với yêu cầu viết bài văn nghị luận phân tích bài thơ “Những chiếc lá” của tác giả Nguyễn Đình Thi.

“Bài thơ khá dài, khó đọc và hơi khó hiểu, em phải đọc đi đọc lại mấy lần mới có thể vỡ ra được ý tưởng của tác giả. Đoạn thơ nói về sự cống hiến của con người, trong xã hội, mỗi người có vị trí riêng và cống hiến theo cách riêng, nhưng điều quan trọng là phải sống có ý nghĩa, có giá trị, trong đó chiếc lá là hình ảnh ẩn dụ,” Hưng chia sẻ.

Câu hỏi về bài thơ Những chiếc lá ban đầu khá khó hiểu cũng là nhận định của Lê Minh Châu, học sinh Trung tâm Giáo dục thường xuyên Nguyễn Văn Tố. Giống như Hưng, Minh Châu cho hay em cũng phải đọc đi đọc lại bài thơ để hiểu được thông điệp tác giả gửi gắm.

“Đề thi khá mới mẻ khi vừa yêu cầu phân tích thơ vừa viết nghị luận, nhưng không quá khó,” Minh Châu nói.

Theo nữ sinh, phần đọc hiểu khá dễ và cơ bản. Những nội dung cần để trả lời đã có trong văn bản nên chỉ cần đọc kỹ văn bản là làm được bài.

Nữ sinh ấn tượng nhất với câu 1 của phần viết: “Làm thế nào để có những ‘Steve Jobs Việt Nam?”. Theo Châu, để có những “Steve Jobs Việt Nam” không cần chỉ có tri thức mà còn cần sự kiên trì và khát khao vươn lên, khát khao cống hiến.

“Nhìn chung, đề thi không quá khó. Em làm bài khá ổn và viết được 2 tờ, dự kiến đạt 7 đến 8 điểm,” Minh Châu cười nói và cho biết đã sẵn sàng cho môn thi Toán vào buổi chiều.

Trong khi đó, với Lê Phạm Khánh Huyền, học sinh Trung học phổ thông Trần Phú, đề thi vừa sức nhưng ở mức bình thường. “Các câu hỏi nhìn chung khá dễ. Câu hỏi về trí tuệ nhân tạo là chủ đề khá quen thuộc. Em mong chờ đề sẽ có nhiều khác biệt hơn,” Khánh Huyền nói.

Chiều nay, thí sinh sẽ làm bài thi môn thứ hai là môn Toán, thời gian làm bài 90 phút, theo hình thức thi tự luận.