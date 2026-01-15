Đề xuất quy chế tổ chức và hoạt động của trường dự bị đại học

(Ngày Nay) - Bộ Giáo dục và Đào tạo đang lấy ý kiến nhân dân đối với dự thảo Thông tư ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của trường dự bị đại học.

Dự thảo đề xuất quy định về tổ chức và hoạt động của trường dự bị đại học, bao gồm: nhiệm vụ và quyền hạn của nhà trường; tổ chức và quản lý nhà trường; tổ chức hoạt động giáo dục; nhiệm vụ và quyền của giáo viên, nhân sự hỗ trợ giáo dục và học sinh; tài chính và tài sản; quan hệ giữa nhà trường, gia đình và xã hội.

Vị trí, chức năng của trường dự bị đại học

Trường dự bị đại học thuộc loại trường chuyên biệt, có chức năng thực hiện chính sách dân tộc của Đảng và Nhà nước trong việc nâng cao chất lượng nguồn nhân lực cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn.

Trường dự bị đại học chịu sự quản lý trực tiếp của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật; chịu sự quản lý nhà nước về giáo dục của Bộ Giáo dục và Đào tạo, đồng thời chịu sự quản lý theo lãnh thổ của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh nơi trường đặt trụ sở.

Nhiệm vụ và quyền hạn của trường dự bị đại học

Dự thảo nêu rõ, trường dự bị đại học có nhiệm vụ xây dựng kế hoạch phát triển nhà trường; kế hoạch giáo dục của nhà trường theo năm học và tổ chức thực hiện. Tổ chức tuyển sinh; bồi dưỡng, kiểm tra, đánh giá; phối hợp với các cơ sở giáo dục đại học, cao đẳng trong công tác tuyển sinh đại học, cao đẳng đối với học sinh hoàn thành dự bị đại học theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Chăm sóc, nuôi dưỡng và quản lý học sinh; tổ chức các hoạt động giáo dục học sinh giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa và truyền thống tốt đẹp của các dân tộc. Tuyển dụng, sử dụng, quản lý cán bộ quản lý cơ sở giáo dục, giáo viên, nhân sự hỗ trợ giáo dục theo quy định của pháp luật và thẩm quyền được phân cấp.

Thực hiện chế độ tài chính, kế toán và quản lý, sử dụng tài sản công theo quy định của pháp luật đối với đơn vị sự nghiệp công lập. Thực hiện việc bảo đảm và kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục theo quy định; ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số nhằm nâng cao chất lượng dạy học, quản lý, quản trị nhà trường.

Thực hiện hợp tác quốc tế về giáo dục; hoạt động nghiên cứu khoa học; chế độ báo cáo, thống kê; quản lý hồ sơ và lưu trữ theo quy định. Thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn khác đối với đơn vị sự nghiệp công lập theo quy định của pháp luật.

Cơ cấu tổ chức của trường dự bị đại học

Cơ cấu tổ chức của trường dự bị đại học gồm: Hiệu trưởng, Phó hiệu trưởng; Phòng chức năng; Tổ chuyên môn; Hội đồng tư vấn; Tổ chức Đảng Cộng sản Việt Nam, tổ chức Đoàn thể Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh; Lớp học.

Hiệu trưởng trường dự bị đại học là nhà giáo giữ chức vụ cán bộ quản lý cơ sở giáo dục, chịu trách nhiệm tổ chức, quản lý, điều hành các hoạt động và bảo đảm chất lượng giáo dục của trường dự bị đại học.

Nhiệm vụ và quyền của hiệu trưởng: Xây dựng, tổ chức bộ máy nhà trường theo cơ cấu tổ chức; bổ nhiệm, miễn nhiệm tổ trưởng, tổ phó, trưởng phòng, phó trưởng phòng; xây dựng đề án vị trí việc làm theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo và các quy định của pháp luật, trình cơ quan quản lý trực tiếp phê duyệt; tổ chức tuyển dụng, ký hợp đồng lao động; cho thôi việc và thuyên chuyển công tác; quản lý, phân công nhiệm vụ, kiểm tra, đánh giá, xếp loại, khen thưởng, kỷ luật đối với cán bộ quản lý cơ sở giáo dục, giáo viên, nhân sự hỗ trợ giáo dục theo quy định của pháp luật...

Phó hiệu trưởng trường dự bị đại học giúp hiệu trưởng trong quản lý, điều hành các hoạt động của nhà trường; trực tiếp phụ trách một số lĩnh vực công tác theo phân công của hiệu trưởng, quản lý điều hành hoạt động của nhà trường khi được hiệu trưởng ủy quyền và chịu trách nhiệm trước hiệu trưởng và pháp luật đối với công việc đã thực hiện, báo cáo hiệu trưởng về tình hình thực hiện công việc được giao.

Phòng chức năng: Việc thành lập các phòng chức năng của trường dự bị đại học phải đáp ứng các tiêu chí theo quy định của pháp luật về thành lập, tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập. Căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quy mô học sinh của nhà trường và theo quyết định của cơ quan quản lý trực tiếp, trường dự bị đại học được tổ chức các phòng chức năng để thực hiện các lĩnh vực công tác, bao gồm: hành chính, quản trị; tổ chức cán bộ; quản lý chuyên môn, bảo đảm chất lượng, nghiên cứu khoa học; kế hoạch, tài chính; công tác học sinh – sinh viên.

Tổ chuyên môn được tổ chức theo môn học hoặc nhóm môn học. Căn cứ tình hình cụ thể của nhà trường, hiệu trưởng quyết định thành lập các tổ chuyên môn. Tổ chuyên môn có nhiệm vụ tham gia xây dựng kế hoạch giáo dục của nhà trường; xây dựng và thực hiện kế hoạch hoạt động chung của tổ; hướng dẫn xây dựng và quản lý kế hoạch cá nhân của các thành viên trong tổ...

Trường dự bị đại học xây dựng kế hoạch giáo dục của nhà trường theo năm học để thực hiện Chương trình các môn học bồi dưỡng dự bị đại học do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành.

Bộ Giáo dục và Đào tạo đang lấy ý kiến đối với dự thảo này trên Cổng TTĐT của Bộ.