Đêm Dạ vũ & Chung kết Đại sứ Fiesta A Cielo CSP 2026: Nơi “tần số 52Hz” hòa nhịp, tỏa sáng bản sắc tuổi trẻ

(Ngày Nay) - Tối 12/4, Đêm Dạ vũ và Chung kết Đại sứ - Final Day của chuỗi sự kiện Fiesta A Cielo CSP (FAC) của học sinh Trường THPT Chuyên Sư phạm đã chính thức diễn ra tại Hội trường 11.10, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, thu hút sự quan tâm của đông đảo học sinh, phụ huynh và khách mời.

Sự kiện diễn ra từ 18h00 đến 22h00 (mở cổng check-in từ 16h30), đánh dấu chặng kết của hành trình tìm kiếm Đại sứ - những gương mặt tiêu biểu đại diện cho trí tuệ, bản lĩnh và cá tính của học sinh Trường THPT Chuyên Đại học Sư phạm. Mười hai thí sinh xuất sắc nhất đã bước vào đêm chung kết với các phần trình diễn được đầu tư công phu, mang đến nhiều cung bậc cảm xúc cho khán giả.

Lấy cảm hứng từ “tần số 52Hz” - biểu tượng của sự khác biệt tưởng chừng lạc lõng, chương trình truyền tải thông điệp về sự kết nối và thấu hiểu. Trên sân khấu rực rỡ ánh đèn, những “tần số riêng” không còn đơn độc mà hòa quyện thành bản hòa âm sống động của tuổi trẻ, nơi mọi cá tính đều được lắng nghe và tôn vinh.

Đêm chung kết còn ghi dấu ấn với sự góp mặt của các nghệ sĩ khách mời 24k.Right và Mason Nguyễn cùng phần dẫn dắt chuyên nghiệp từ các MC giàu kinh nghiệm, góp phần khuấy động không khí và lan tỏa năng lượng tích cực tới khán giả.

Không chỉ là sân chơi giải trí, Fiesta A Cielo CSP được xây dựng như một “mô hình xã hội thu nhỏ”, nơi học sinh được rèn luyện toàn diện về trí tuệ, thể chất, kỹ năng và tinh thần cộng đồng. Theo ThS. Nguyễn Thành Công - Trưởng ban Truyền thông Trường THPT Chuyên Đại học Sư phạm, FAC ra đời từ năm 2016 với mục tiêu kết nối các câu lạc bộ và học sinh toàn trường, đồng thời xóa nhòa khoảng cách giữa các khối lớp thông qua mô hình “Zone”.

“FAC không chỉ là một cuộc thi mà còn là hành trình trưởng thành của học sinh. Qua đó, các em học được cách làm việc nhóm, phát triển kỹ năng và trở thành những nhân tố nòng cốt trong hoạt động Đoàn - Hội sau này”, ông Nguyễn Thành Công chia sẻ.

Sau 10 năm phát triển, FAC đã có bước chuyển mình mạnh mẽ, từ những hoạt động nội bộ tại sân trường đến một chương trình quy mô, chuyên nghiệp với hệ thống tổ chức bài bản và sự tham gia của nhiều nghệ sĩ khách mời. Trong thời gian tới, chương trình định hướng đổi mới theo ba trụ cột chính gồm đa dạng hóa nội dung, đẩy mạnh truyền thông đa nền tảng và nâng cao chất lượng chuyên môn, hướng tới mở rộng kết nối với các trường THPT trên toàn quốc.

Đêm Dạ vũ và Chung kết Đại sứ 2026 không chỉ tìm ra người chiến thắng mà còn khép lại bằng thông điệp giàu cảm hứng: mỗi cá nhân, dù khác biệt, đều có thể tìm thấy “tần số” của riêng mình trong hành trình trưởng thành. Đây cũng chính là giá trị cốt lõi giúp FAC duy trì sức hút và trở thành một trong những “thương hiệu” hoạt động ngoại khóa tiêu biểu của học sinh Chuyên Sư phạm.

Ảnh: Quỳnh Hoa