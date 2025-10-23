Dịch cúm gia cầm diễn biến phức tạp trên thế giới

(Ngày Nay) - Hàng loạt quốc gia trên thế giới đang đối mặt với đợt bùng phát mới của cúm gia cầm độc lực cao, khiến hàng trăm nghìn con gia cầm bị tiêu hủy. Nhiều nước đã và đang ban hành các biện pháp phòng dịch khẩn cấp.

Tại Hà Lan, giới chức thông báo phát hiện ổ dịch cúm gia cầm tại một trang trại nuôi gà đẻ ở thị trấn Dodewaard, tỉnh Gelderland. Khoảng 161.000 con gà tại đây sẽ bị tiêu hủy để ngăn virus lây lan. Nhà chức trách đã áp dụng lệnh cấm vận chuyển trong bán kính 10 km và mở cuộc điều tra truy vết nguồn lây. Trước đó, một ổ dịch khác ở tỉnh Drenthe đầu tháng 10 đã khiến 71.000 con gia cầm bị tiêu hủy, buộc chính phủ ban hành lệnh nuôi nhốt toàn quốc từ ngày 16/10.

Tại Bỉ, Cơ quan An toàn thực phẩm liên bang (Afsca) yêu cầu toàn bộ gia cầm phải được nuôi trong nhà kể từ ngày 23/10, sau khi phát hiện ổ dịch H5N1 tại một trang trại nuôi gà tây ở miền Bắc. Theo Tổ chức Thú y Thế giới (WOAH), 319 con gia cầm đã chết, phần còn lại của đàn 67.000 con bị tiêu hủy.

Slovakia cũng báo cáo một ổ dịch H5N1 tại trang trại gần biên giới Ba Lan, nơi 27 con gia cầm chết và 197 con còn lại bị tiêu hủy. Trong khi đó, Nhật Bản ghi nhận ổ dịch cúm gia cầm độc lực cao tại một trang trại trứng ở thị trấn Shiraoi, đảo Hokkaido, khiến 46 con gia cầm chết.

WOAH cảnh báo châu Âu và châu Á đang bước vào mùa cao điểm cúm gia cầm - căn bệnh đã gây thiệt hại nghiêm trọng cho ngành chăn nuôi gia cầm toàn cầu trong những năm gần đây, làm gián đoạn nguồn cung, đẩy giá thực phẩm tăng và làm dấy lên lo ngại nguy cơ đại dịch mới.