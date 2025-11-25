Diễn đàn Kinh tế mùa Thu 2025: Cơ hội giới thiệu đất nước Việt Nam với thế giới

(Ngày Nay) - Diễn đàn Kinh tế mùa Thu 2025 tại Thành phố Hồ Chí Minh hứa hẹn giới thiệu hình ảnh Việt Nam và thúc đẩy chuyển đổi xanh và hội nhập quốc tế, sẽ diễn ra từ ngày 25-27/11.

Tối 24/11, Phó Thủ tướng Chính phủ Bùi Thanh Sơn trực tiếp kiểm tra trên thực địa công tác chuẩn bị tổ chức Diễn đàn Kinh tế mùa Thu 2025 với chủ đề "Chuyển đổi xanh trong kỷ nguyên số" dự kiến tổ chức từ ngày 25-27/11, tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Tại GEM Center, Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn cùng Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Lộc Hà kiểm tra cơ sở vật chất tổ chức các sự kiện trong khuôn khổ Diễn đàn Kinh tế Mùa thu 2025 diễn ra tại đây.

Duyệt chương trình văn nghệ “Hương sắc Việt Nam,” Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn đánh giá cao nỗ lực, tính sáng tạo của các đạo diễn, nghệ sỹ tham gia chương trình và nhấn mạnh Diễn đàn Kinh tế mùa Thu cũng là một cơ hội tốt để giới thiệu những hình ảnh đẹp, đặc sắc của đất nước và nền văn hóa Việt Nam đến bạn bè quốc tế.

Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn yêu cầu bổ sung thêm những hình ảnh đẹp, mang đậm nét đẹp vùng miền, sự phong phú về văn hóa của Việt Nam vào phần trình chiếu trong các chương trình văn nghệ; đồng thời gia tăng tính kết nối giữa các tiết mục biểu diễn để thể hiện tính dân tộc truyền thống gắn với tính hiện đại của thời đại mới.

Tại Thiskyhall Sala, nơi dự kiến sẽ tổ chức các sự kiện chính của Diễn đàn Kinh tế mùa Thu 2025, Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn đã kiểm tra các các địa điểm tổ chức Phiên toàn thể; Talkshow truyền cảm hứng cho giới trẻ; các phiên tọa đàm; các phiên làm việc song song; phiên đối thoại; khu vực triển lãm sản phẩm công nghệ cao và trí tuệ nhân tạo…

Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn đã kiểm tra công tác chuẩn bị cơ sở vật chất kỹ thuật phục vụ Diễn đàn; chỉ đạo các đơn vị tổ chức sớm hoàn thiện các kịch bản chi tiết đảm bảo chương trình diễn ra đúng trình tự, chuẩn mực và chu đáo… Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn và lãnh đạo Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh cũng đã kiểm tra địa điểm tổ chức Triển lãm không gian giới thiệu sản phẩm, dịch vụ tăng trưởng xanh Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ 3 năm 2025 với chủ đề “Trí tuệ thông minh, sáng chế công nghệ 4.0.”

Diễn đàn Kinh tế mùa Thu 2025 với chủ đề "Chuyển đổi xanh trong kỷ nguyên số" dự kiến diễn ra từ ngày 25-27/11, tại Thành phố Hồ Chí Minh. Dự kiến Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cùng lãnh đạo nhiều quốc gia, các doanh nghiệp, tổ chức quốc tế sẽ tham dự Diễn đàn.