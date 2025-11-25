Diễn đàn Kinh tế mùa Thu 2025: Cơ hội giới thiệu đất nước Việt Nam với thế giới

PV In bài viết
(Ngày Nay) - Diễn đàn Kinh tế mùa Thu 2025 tại Thành phố Hồ Chí Minh hứa hẹn giới thiệu hình ảnh Việt Nam và thúc đẩy chuyển đổi xanh và hội nhập quốc tế, sẽ diễn ra từ ngày 25-27/11.
Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn kiểm tra tại địa điểm tổ chức các sự kiện chính của Diễn đàn Kinh tế mùa Thu 2025.
Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn kiểm tra tại địa điểm tổ chức các sự kiện chính của Diễn đàn Kinh tế mùa Thu 2025.

Tối 24/11, Phó Thủ tướng Chính phủ Bùi Thanh Sơn trực tiếp kiểm tra trên thực địa công tác chuẩn bị tổ chức Diễn đàn Kinh tế mùa Thu 2025 với chủ đề "Chuyển đổi xanh trong kỷ nguyên số" dự kiến tổ chức từ ngày 25-27/11, tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Tại GEM Center, Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn cùng Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Lộc Hà kiểm tra cơ sở vật chất tổ chức các sự kiện trong khuôn khổ Diễn đàn Kinh tế Mùa thu 2025 diễn ra tại đây.

Diễn đàn Kinh tế mùa Thu 2025: Cơ hội giới thiệu đất nước Việt Nam với thế giới ảnh 1

Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn kiểm tra các gian hàng giới thiệu sản phẩm công nghệ cao bên lề Diễn đàn Kinh tế mùa Thu 2025. (Ảnh: Xuân Khu/TTXVN)

Duyệt chương trình văn nghệ “Hương sắc Việt Nam,” Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn đánh giá cao nỗ lực, tính sáng tạo của các đạo diễn, nghệ sỹ tham gia chương trình và nhấn mạnh Diễn đàn Kinh tế mùa Thu cũng là một cơ hội tốt để giới thiệu những hình ảnh đẹp, đặc sắc của đất nước và nền văn hóa Việt Nam đến bạn bè quốc tế.

Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn yêu cầu bổ sung thêm những hình ảnh đẹp, mang đậm nét đẹp vùng miền, sự phong phú về văn hóa của Việt Nam vào phần trình chiếu trong các chương trình văn nghệ; đồng thời gia tăng tính kết nối giữa các tiết mục biểu diễn để thể hiện tính dân tộc truyền thống gắn với tính hiện đại của thời đại mới.

Tại Thiskyhall Sala, nơi dự kiến sẽ tổ chức các sự kiện chính của Diễn đàn Kinh tế mùa Thu 2025, Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn đã kiểm tra các các địa điểm tổ chức Phiên toàn thể; Talkshow truyền cảm hứng cho giới trẻ; các phiên tọa đàm; các phiên làm việc song song; phiên đối thoại; khu vực triển lãm sản phẩm công nghệ cao và trí tuệ nhân tạo…

Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn đã kiểm tra công tác chuẩn bị cơ sở vật chất kỹ thuật phục vụ Diễn đàn; chỉ đạo các đơn vị tổ chức sớm hoàn thiện các kịch bản chi tiết đảm bảo chương trình diễn ra đúng trình tự, chuẩn mực và chu đáo… Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn và lãnh đạo Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh cũng đã kiểm tra địa điểm tổ chức Triển lãm không gian giới thiệu sản phẩm, dịch vụ tăng trưởng xanh Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ 3 năm 2025 với chủ đề “Trí tuệ thông minh, sáng chế công nghệ 4.0.”

Diễn đàn Kinh tế mùa Thu 2025 với chủ đề "Chuyển đổi xanh trong kỷ nguyên số" dự kiến diễn ra từ ngày 25-27/11, tại Thành phố Hồ Chí Minh. Dự kiến Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cùng lãnh đạo nhiều quốc gia, các doanh nghiệp, tổ chức quốc tế sẽ tham dự Diễn đàn.

PV
Kinh tế Chuyển đổi xanh Thành phố Hồ Chí Minh Diễn đàn

Đọc nhiều

Đối thoại

Longform

Cùng chuyên mục

Tin mới

Một ngôi nhà bị sập ở thôn Phú Lương, xã Hòa Tân Đông, Phú Yên (cũ)
Vùng lũ Phú Yên: Phơi lúa trong mưa
(Ngày Nay) -Với những người ở thành phố như tôi, không thể tưởng tượng được trên nhiều con đường làng ở Phú Yên (cũ) vẫn không ngớt mưa gió lúc này, người dân lại đang phơi lúa bị nhấn chìm trong nước bạc trong trận lũ vừa qua. Họ phơi lúa bằng hy vọng chứ không phải bằng nắng trời, với ước mong cứu vớt được chút công sức sau một vụ mùa.
Những vấn đề còn bỏ ngỏ trong kế hoạch hòa bình của Mỹ và Ukraine
Những vấn đề còn bỏ ngỏ trong kế hoạch hòa bình của Mỹ và Ukraine
(Ngày Nay) - Mỹ và Ukraine mới đây thông báo đã xây dựng một “khuôn khổ hòa bình được cập nhật và điều chỉnh” nhằm tìm kiếm giải pháp chấm dứt cuộc xung đột với Nga. Khuôn khổ này được cho là dựa trên một kế hoạch trước đó do Chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump soạn thảo, từng gây tranh cãi vì bị đánh giá là có lợi cho Moskva.
Di sản văn hoá TP.HCM có gì?
Di sản văn hoá TP.HCM có gì?
(Ngày Nay) - Sáng 24/11, Sở Văn hoá Thể thao TP.HCM tổ chức Hội nghị Di sản văn hóa triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ TP.HCM lần I (nhiệm kỳ 2025 - 2030) tại Bảo tàng Tôn Đức Thắng, với sự góp mặt của đông đảo của các cấp, ngành, chuyên gia, nhà khoa học, những người làm công tác bảo tồn di sản văn hóa.
Quỹ Thiện Tâm hỗ trợ một trường học tại Thái Nguyên tái thiết hoạt động sau bão số 11.
Vingroup tiếp tục hỗ trợ thêm 500 tỷ cứu trợ miền trung, nâng tổng đóng góp lên 1.000 tỷ đồng
(Ngày Nay) - Trước diễn biến mưa lũ nghiêm trọng đang gây thiệt hại lớn tại các tỉnh miền Trung, Tập đoàn Vingroup đã gửi công văn hỏa tốc đến Thủ tướng Chính phủ, các Phó Thủ tướng và Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đề xuất tiếp tục hỗ trợ khẩn cấp thêm 500 tỷ đồng cho công tác cứu trợ và khắc phục hậu quả thiên tai.
Đề xuất hòa bình Ukraine của châu Âu và Mỹ khác nhau ra sao?
Đề xuất hòa bình Ukraine của châu Âu và Mỹ khác nhau ra sao?
(Ngày Nay) - Bản đề xuất hòa bình Ukraine mà châu Âu đưa ra để đối trọng với kế hoạch 28 điểm của Tổng thống Mỹ Donald Trump đã tìm được một số điểm chung. Tuy nhiên, tương lai các vùng lãnh thổ của Ukraine vẫn là câu hỏi lớn.
Ảnh minh hoạ.
Nhìn lại cuộc chạy đua hạt nhân giữa Liên Xô và Mỹ
(Ngày Nay) - Từ lợi thế tuyệt đối của Mỹ đến bước bứt phá ngoạn mục của Liên Xô, cuộc chạy đua hạt nhân kéo dài 80 năm hé lộ những bí mật công nghệ, chiến lược quân sự và sức mạnh địa chính trị ít người biết.