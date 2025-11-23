(Ngày Nay) - Hãng tin Sputnik vừa có bài viết nhận định tăng trưởng GDP của Việt Nam trong quý III/2025 không chỉ đứng đầu Đông Nam Á mà còn bỏ xa phần lớn các nền kinh tế lớn trong khu vực.

Theo Sputnik, với mức tăng 8,23% so với cùng kỳ năm trước, Việt Nam dẫn đầu nhóm ASEAN-6 và đạt tốc độ tăng trưởng cao gấp gần 7 lần Thái Lan – quốc gia ghi nhận mức tăng chỉ 1,2% và đang đối mặt với đà suy giảm kéo dài.

Nhiều nền kinh tế ASEAN đang tăng trưởng chậm lại, Việt Nam khác biệt

Bức tranh khu vực cho thấy có tới bốn trong sáu nền kinh tế lớn nhất Đông Nam Á chứng kiến tăng trưởng chậm lại trong quý III.

Trong số hai quốc gia duy trì được xu hướng cải thiện là Việt Nam và Malaysia, Việt Nam vượt trội rõ rệt với tốc độ tăng trưởng nhanh nhất, khẳng định vai trò điểm sáng của mình trong bối cảnh nhiều nền kinh tế khu vực đang chịu sức ép từ thương mại toàn cầu suy yếu, đầu tư giảm tốc và tiêu dùng nội địa chững lại.

Cụ thể, trong quý III/2025, Việt Nam trở thành nền kinh tế có tốc độ tăng trưởng GDP cao nhất trong ASEAN-6, đạt 8,23% so với cùng kỳ năm trước.

Đây không chỉ là mức tăng nổi bật trong khu vực, mà còn là mức tăng theo quý cao thứ hai của Việt Nam trong toàn bộ giai đoạn 2011-2025, chỉ đứng sau mức tăng 14,38% của quý III/2022 – giai đoạn nền kinh tế bứt phá mạnh nhờ mở cửa hoàn toàn sau đại dịch.

Tính chung 9 tháng đầu năm, GDP Việt Nam tăng 7,85%, tiếp tục duy trì quỹ đạo tăng trưởng cao và chỉ thấp hơn mức 9,44% của năm 2022. Điều này phản ánh khả năng phục hồi bền vững, trong bối cảnh nhiều nền kinh tế khu vực đang đối mặt với đà giảm tốc đáng kể.

Tăng trưởng của Việt Nam trong quý III được nâng đỡ đồng bộ bởi cả ba khu vực. Nông, lâm nghiệp và thủy sản tăng 3,83%, cho thấy nền tảng cung ứng thực phẩm ổn định, ít chịu tác động từ biến động khí hậu và giá nông sản thế giới.

Công nghiệp và xây dựng tăng mạnh 8,69%, trở thành động lực tăng trưởng trọng yếu của nền kinh tế. Đáng chú ý, công nghiệp chế biến, chế tạo tăng gần 10%, tiếp tục là trụ cột trong bối cảnh xuất khẩu điện tử phục hồi và các nhà máy FDI gia tăng công suất.

Khu vực dịch vụ tăng 8,49%, đóng góp hơn một nửa vào mức tăng trưởng chung, phản ánh sự cải thiện rõ nét của tiêu dùng nội địa, thương mại, logistics và các ngành dịch vụ liên quan đến du lịch – vận tải. Khi cả ba khu vực cùng mở rộng, cấu trúc tăng trưởng của Việt Nam thể hiện tính cân bằng hiếm thấy so với các nền kinh tế còn phụ thuộc mạnh vào một hoặc hai động lực chính.

Chính nhờ kết quả tăng trưởng vượt kỳ vọng, niềm tin quốc tế dành cho Việt Nam ngày càng được củng cố. Hàng loạt tổ chức tài chính lớn như Standard Chartered, HSBC, UOB và ADB đồng loạt nâng dự báo tăng trưởng năm 2025 của Việt Nam từ 1 đến 1,5 điểm phần trăm. Standard Chartered nâng từ 6,1% lên 7,5%, HSBC điều chỉnh từ 6,6% lên 7,9%, UOB nâng từ 7,5% lên 7,7%, và ADB dự báo 6,7%.

Việc các định chế quốc tế đưa ra mức điều chỉnh mạnh trong bối cảnh kinh tế toàn cầu suy yếu, thương mại thế giới thu hẹp và các chu kỳ lãi suất chưa ổn định cho thấy họ đánh giá cao khả năng phục hồi nội tại của Việt Nam, đặc biệt là sức chống chịu của lĩnh vực sản xuất và tiêu dùng nội địa.

Các quốc gia ASEAN tăng trưởng phân hoá rõ rệt

Trong bức tranh rộng hơn của ASEAN-6, sự phân hóa tăng trưởng diễn ra rất rõ rệt. Malaysia, quốc gia đứng sau Việt Nam, đạt mức tăng 5,2% trong quý III, vượt hầu hết dự báo thị trường.

Tăng trưởng của Malaysia chủ yếu dựa vào nhu cầu nội địa ổn định và thị trường lao động tích cực, trong khi xuất khẩu chỉ mới phục hồi nhẹ. Tuy vậy, triển vọng năm 2025 của Malaysia vẫn bị điều chỉnh thận trọng, chỉ khoảng 4–4,8%, do lo ngại về xu hướng giảm tốc của thương mại toàn cầu.

Indonesia duy trì đà tăng trưởng ổn định với mức 5,04%, nhỉnh hơn mức 4,95% quý II. Đây là kết quả của sự mở rộng sản xuất, cùng với chi tiêu chính phủ và xuất khẩu đều cải thiện. Trong 9 tháng đầu năm, tăng trưởng 5,01% phù hợp với mục tiêu 5% mà Jakarta đặt ra. So với các nước Đông Nam Á khác, Indonesia hưởng lợi từ quy mô thị trường lớn và sự phát triển của ngành chế biến khoáng sản, song tốc độ tăng trưởng vẫn chủ yếu xoay quanh ngưỡng 5% trong nhiều năm gần đây.

Ngược lại, Philippines chứng kiến tốc độ tăng trưởng giảm mạnh xuống còn 4%, thấp hơn nhiều dự báo và giảm sâu so với mức 5,5% quý trước. Đà giảm này phần lớn xuất phát từ việc tiêu dùng hộ gia đình suy yếu, đầu tư chậm lại và chi tiêu chính phủ giảm. Áp lực kinh tế mà Philippines đang đối mặt cho thấy nền kinh tế nước này phụ thuộc lớn vào tiêu dùng nội địa, khiến tăng trưởng dễ bị tổn thương khi lạm phát cao và chi phí sinh hoạt tăng.

Singapore cũng không tránh khỏi xu hướng giảm tốc toàn cầu. Tăng trưởng chỉ đạt 2,9% trong quý III, giảm so với 4,5% của quý II. Ngành sản xuất của quốc đảo chịu tác động mạnh từ các biện pháp thuế đối ứng của Mỹ và sự chững lại của thương mại toàn cầu. Tuy nhiên, nhờ lĩnh vực dịch vụ, bán lẻ và vận tải duy trì tăng trưởng ổn định, Singapore vẫn kiểm soát được đà suy giảm và tránh rơi vào tăng trưởng quá thấp.

Thái Lan là trường hợp yếu nhất trong ASEAN-6, với GDP chỉ tăng 1,2% – mức thấp nhất kể từ năm 2021. Hoạt động sản xuất hàng hóa giảm 1,6%, đánh dấu quý suy giảm đầu tiên sau sáu quý tăng liên tiếp, với sụt giảm mạnh ở các ngành ô tô, máy móc và sản phẩm cao su. Xuất khẩu hàng hóa và dịch vụ tăng 6,9%, nhưng vẫn thấp hơn nhiều so với mức 11,2% của quý II do tăng trưởng chậm ở máy tính và du lịch. NESDC dự báo tăng trưởng năm 2025 của Thái Lan chỉ đạt 2% và năm 2026 cũng chỉ dao động từ 1,2 đến 2,2%, phản ánh những khó khăn mang tính cấu trúc mà nền kinh tế chưa thể vượt qua.

Sputnik nhận định: Chính sự phân hóa mạnh trong quý III/2025 đã làm nổi bật vị thế của Việt Nam trong khu vực. Trong khi bốn nền kinh tế lớn là Singapore, Indonesia, Philippines và Thái Lan đều chậm lại và Thái Lan rơi vào vòng xoáy suy giảm rõ rệt, Việt Nam và Malaysia trở thành hai trường hợp hiếm hoi có tăng trưởng cải thiện.

Đáng chú ý hơn cả, mức tăng trưởng của Việt Nam cao gấp gần 7 lần Thái Lan và gần 3 lần Singapore, cho thấy Việt Nam đang nổi lên như nền kinh tế có sức bật mạnh nhất ASEAN-6 trong bối cảnh khu vực đang đối mặt nhiều rủi ro và biến động.