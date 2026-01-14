Định vị Thủ đô Hà Nội là trung tâm kiến tạo phát triển quốc gia

(Ngày Nay) - Mỗi vấn đề Hà Nội giải quyết thành công và hiệu quả sẽ có tác động rất lớn đến cách nghĩ, cách làm của các cơ quan lãnh đạo, quản lý trung ương và địa phương cả nước…

Ngày 14/1, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Hà Nội (khóa XVIII) tổ chức Hội nghị lần thứ tư họp bàn nhiều nội dung quan trọng về phát triển Thủ đô.

Chủ trì hội nghị có Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc; Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng; Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Văn Phong; Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Phùng Thị Hồng Hà; Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Trọng Đông. Cùng dự có lãnh đạo các sở, ngành và địa phương thuộc Hà Nội.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc nhấn mạnh chỉ còn ít ngày nữa sẽ diễn ra Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng. Đây là dấu mốc bắt đầu kỷ nguyên mới - kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

Ngày 10/1, Tổng Bí thư Tô Lâm và Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy để lắng nghe rất kỹ, trao đổi sâu sắc và cho ý kiến chỉ đạo mang tầm chiến lược.

Tổng Bí thư Tô Lâm lưu ý Thủ đô phải được định vị như một trung tâm kiến tạo phát triển quốc gia, dẫn dắt, định hình các mô hình, tư duy phát triển mới; khai thác tối đa những tiềm năng khác biệt.

Đồng chí Nguyễn Duy Ngọc đề nghị các bên liên quan cần quán triệt sâu sắc, cụ thể hóa Thông báo kết luận của Tổng Bí thư tại cuộc làm việc ngày 10/1 vào chương trình hành động và công tác của các cấp ủy, cơ quan, đơn vị trong triển khai nhiệm vụ chính trị được giao ngay từ đầu năm 2026.

Đảng ủy Ban Cán sự Đảng Ủy ban Nhân dân Hà Nội tiếp tục rà soát từng nội dung, đảm bảo tính định hướng, thể chế vượt trội trong dự thảo Nghị quyết 15 và Luật Thủ đô sửa đổi thống nhất, đồng bộ với tầm nhìn 100 năm quy hoạch; bám sát những xu hướng, dự báo của cả trong nước, thế giới và tầm nhìn xa để đề xuất các nội dung tương xứng; cập nhật kịp thời tinh thần các nghị quyết, chiến lược của Bộ Chính trị mới ban hành, đặc biệt là ý kiến kết luận của Tổng Bí thư vừa qua, Văn kiện Đại hội XIV của Đảng sắp tới.

Đơn vị phải bám sát thời gian làm việc của các cơ quan Trung ương để xây dựng kế hoạch tiến độ đếm ngược, bảo đảm trình bước 1 đề xuất của Luật Thủ đô tại Hội nghị Ủy ban Thường vụ Quốc hội diễn ra vào tháng 2/2026; trình bước 2 vào tháng 3/2026 để kịp trình Quốc hội tại kỳ họp thứ nhất (dự kiến diễn ra vào tháng 4/2026).

Vấn đề nào khó khăn, vướng mắc, kịp thời báo cáo Thường trực Thành ủy để tháo gỡ cùng các cơ quan Trung ương.

Quy hoạch tổng thể Thủ đô tầm nhìn 100 năm sẽ thực hiện xin ý kiến phản biện xã hội; sau khi được phê duyệt sẽ trưng bày bằng sa bàn, ứng dụng 4D để nhân dân, nhà đầu tư trong nước và nước ngoài theo dõi.

Quy hoạch phải thể hiện sinh động định hướng quy hoạch "đa tầng, đa lớp, đa cực, đa trung tâm," đủ sức kiến tạo phát triển Thủ đô văn hiến, bản sắc, sáng tạo, kết nối toàn cầu; giải quyết hài hòa mối quan hệ giữa bảo tồn, phát triển; rõ bản sắc, hồn cốt văn hóa của Thủ đô…

Hội nghị đã thảo luận 3 văn bản quan trọng: Báo cáo đề xuất xây dựng Nghị quyết thay thế Nghị quyết số 15-NQ/TW ngày 5/5/2022 của Bộ Chính trị về “Phương hướng, nhiệm vụ phát triển Thủ đô đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”; báo cáo đề xuất việc sửa đổi Luật Thủ đô; báo cáo đề xuất xây dựng Quy hoạch tổng thể Thủ đô với tầm nhìn 100 năm trên cơ sở rà soát, tích hợp Quy hoạch Thủ đô Hà Nội thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 và Điều chỉnh Quy hoạch chung Thủ đô Hà Nội đến năm 2045, tầm nhìn đến năm 2065. Hội nghị cũng cho ý kiến về: Chủ trương đầu tư, triển khai một số dự án đầu tư theo Nghị quyết số 258/2025/QH15 ngày 11/12/2025 của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù để thực hiện các dự án lớn, quan trọng trên địa bàn Thủ đô; Kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số năm 2026..

Những nội dung trình, xem xét tại hội nghị lần này có ý nghĩa chiến lược, không chỉ quyết định đối với công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị, công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Thường trực Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy, việc thực các mục tiêu, chỉ tiêu phát triển năm 2026 và giai đoạn 2026-2030, còn khẳng định tinh thần trách nhiệm của Thủ đô đối với cả nước, chủ động chuẩn bị các điều kiện để sẵn sàng triển khai thực hiện ngay Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, cùng cả nước tự tin, vững vàng tiến vào kỷ nguyên mới, hiện thực hóa “khát vọng sông Hồng”.

Việc Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố xem xét, thông qua các nội dung quan trọng trình tại hội nghị lần này là một bước quan trọng trong lộ trình Hà Nội báo cáo đề xuất các cơ quan có thẩm quyền của Trung ương xem xét, thông qua, đặc biệt là bộ ba có tính trụ cột chiến lược phát triển Thủ đô trong kỷ nguyên mới: Quy hoạch tổng thể Thủ đô tầm nhìn 100 năm, Nghị quyết mới thay thế Nghị quyết 15 của Bộ Chính trị và sửa đổi Luật Thủ đô 2024...