Đối tượng trộm xe trên đường tẩu tán ra nước ngoài bị CSGT tóm gọn

Chiều 28/2, Đội CSGT–TT công an TP.Thủ Đức, TPHCM cho biết đã bàn giao nghi can cùng tang vật là chiếc xe máy vừa bị lấy trộm vào sáng cùng ngày cho công an phường An Phú Đông, quận 12 để tiếp tục điều tra, xử lý.

Trước đó, vào khoảng 10h sáng cùng ngày, tổ tuần tra kiểm soát thuộc Đội CSGT-TT công an TP.Thủ Đức nhận được tin báo của anh L.Đ.T (29 tuổi, ngụ phường Tam Phước, TP.Biên Hòa, Đồng Nai) về việc vừa bị kẻ xấu lấy trộm chiếc xe máy.

Không lâu sau đó, tổ công tác đã xác định được đối tượng đang di chuyển trên đường Đỗ Mười (quốc lộ 1 cũ) theo hướng đi về quận 12. Ngay lập tức, Đội CSGT–TT công an TP.Thủ Đức đã tiến hành chốt chặn, đón lõng nghi can.

Chỉ ít phút sau, các trinh sát phát hiện đối tượng đang điều khiển xe bị mất trộm chạy qua với tốc độ cao nên tiến hành tổ chức đeo bám. Khi đến khu vực gần giao lộ Đỗ Mười - Vườn Lài, phường An Phú Đông, quận 12 thì đối tượng giảm tốc độ.

Nhận định đây là cơ hội để khống chế đối tượng một cách nhanh gọn và an toàn nên các chiến sĩ thuộc tổ công tác đã tiến hành chặn xe kiểm tra và nhanh chóng bắt được tên trộm.

Bước đầu xác định đối tượng tên N.A.K. (20 tuổi, ngụ Long An). N.A.K. khai nhận đang trên đường mang xe qua gần biên giới để giao cho một đối tượng khác tẩu tán.

Kiểm tra trên người N.A.K., lực lượng chức năng tìm thấy một bộ phá khóa xe, một biển số giả, một bộ phá sóng định vị và nhiều chìa khóa có sẵn băng keo.

Hiện lực lượng chức năng đang tiếp tục điều tra, củng cố hồ sơ xử lý đối tượng theo quy định pháp luật.