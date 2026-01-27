Đồng chí Lê Quốc Minh được chỉ định giữ chức Bí thư Đảng ủy Trung ương Hội Nhà báo Việt Nam

(Ngày Nay) - Ngày 26/1, tại trụ sở Hội Nhà báo Việt Nam, Đảng ủy Trung ương Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức Hội nghị tháng 1/2026, công bố quyết định chỉ định Bí thư Đảng ủy.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, đồng chí Nguyễn Đức Lợi nhấn mạnh, Hội nghị tháng 1/2026 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong bối cảnh toàn Đảng bộ quyết tâm triển khai nhiệm vụ ngay từ đầu năm, tập trung kiện toàn tổ chức, sắp xếp bộ máy và nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác lãnh đạo của Đảng đối với các hoạt động của Hội. Hội nghị tập trung vào ba mục tiêu trọng tâm: công bố Quyết định chỉ định Bí thư Đảng ủy Trung ương Hội; thảo luận, quyết định các nội dung về công tác cán bộ, quy hoạch, bổ nhiệm; đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Hội nghị tháng 12/2025 và thống nhất chủ trương quản lý, sử dụng biên chế tại Cơ quan Trung ương Hội theo đúng chỉ đạo của cấp trên, bảo đảm công khai, minh bạch, đúng quy định.

Tại Hội nghị, đồng chí Vũ Gia Dân, Phó Trưởng Ban Tổ chức Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương công bố Quyết định của Ban Thường vụ Đảng ủy cấp trên về việc chỉ định đồng chí Lê Quốc Minh tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Bí thư Đảng ủy Trung ương Hội Nhà báo Việt Nam nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Phát biểu chỉ đạo, giao nhiệm vụ, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương Nguyễn Phi Long chúc mừng đồng chí Lê Quốc Minh được Ban Thường vụ Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương chỉ định giữ chức Bí thư Đảng ủy Trung ương Hội Nhà báo Việt Nam.

Đồng chí Nguyễn Phi Long nhấn mạnh, thời gian qua, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương và Hội Nhà báo Việt Nam đã đạt nhiều kết quả quan trọng trong công tác xây dựng Đảng, góp phần giữ vững an ninh, trật tự, an toàn xã hội, nhất là trong bối cảnh đất nước triển khai quyết liệt các nghị quyết lớn của Trung ương. Đồng chí đánh giá cao vai trò, đóng góp của Hội Nhà báo Việt Nam, các cơ quan báo chí và cá nhân đồng chí Lê Quốc Minh trên cương vị Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam trong công tác thông tin, tuyên truyền, tạo đồng thuận xã hội, phục vụ sự nghiệp phát triển đất nước.

Đồng chí bày tỏ tin tưởng, với bề dày gần 40 năm công tác trong lĩnh vực báo chí, đồng chí Lê Quốc Minh sẽ cùng tập thể Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ lãnh đạo, chỉ đạo Hội Nhà báo Việt Nam không ngừng phát triển, xứng đáng với niềm tin, kỳ vọng của Đảng, Nhà nước và nhân dân, tiếp tục phát huy truyền thống báo chí cách mạng Việt Nam, làm tốt vai trò tuyên truyền, đưa chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến với nhân dân nhanh chóng, kịp thời, chính xác, đồng thời phát hiện, tôn vinh các điển hình tiên tiến, góp phần tạo động lực cho sự phát triển đất nước.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, đồng chí Lê Quốc Minh trân trọng cảm ơn và mong muốn nhận được sự chỉ đạo sát sao của Ban Thường vụ Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương; sự ủng hộ, đồng hành và phối hợp chặt chẽ của các đồng chí trong Ban Thường vụ, Ban Chấp hành cùng toàn thể cán bộ, đảng viên, người lao động của Trung ương Hội Nhà báo Việt Nam. Đồng chí khẳng định sẽ cùng tập thể tiếp tục kế thừa và phát huy những kết quả đã đạt được, quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ MTTQ, các đoàn thể Trung ương lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 – 2030, đặc biệt là Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng.