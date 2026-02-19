Việt Nam được bình chọn là điểm đến “rẻ nhất thế giới”

PV In bài viết
(Ngày Nay) - Theo báo điện tử Journal du Net (JDN, Pháp), trong 5 năm liên tiếp, Việt Nam được đánh giá là “quốc gia rẻ nhất thế giới” dành cho du lịch và sinh sống của người nước ngoài. Giá xăng chỉ khoảng 0,7 euro/lít, một bữa ăn có thể chưa tới 1 euro – những con số khiến không ít người Pháp mong muốn tìm một điểm đến vừa tiết kiệm vừa giàu trải nghiệm văn hóa phải chú ý.
Dẫn nguồn từ bảng xếp hạng thường niên của InterNations – nền tảng chuyên đánh giá đời sống của cộng đồng người nước ngoài trên toàn cầu, báo trên cho biết Việt Nam tiếp tục được bình chọn là quốc gia có chi phí sinh hoạt thấp nhất thế giới trong năm 2026, đánh dấu năm thứ 5 liên tiếp giữ vị trí này.

Kết quả khảo sát cho thấy 89% người nước ngoài đang sinh sống tại Việt Nam hài lòng với chi phí sinh hoạt, trong khi 87% cho biết thu nhập của họ đủ để “sống rất thoải mái”. Theo InterNations, mức giá hàng hóa và dịch vụ tại Việt Nam được đánh giá là đặc biệt cạnh tranh, từ ăn uống, lưu trú đến giao thông và du lịch.

JDN cho hay tiền Việt Nam (VNĐ) có giá trị thấp so với đồng euro, qua đó góp phần gia tăng sức mua cho du khách và người lao động nước ngoài. Trong bối cảnh nhiều gia đình châu Âu tìm kiếm điểm đến tiết kiệm nhưng vẫn bảo đảm trải nghiệm văn hóa phong phú, Việt Nam nổi lên như một lựa chọn đáng cân nhắc.

Cũng theo báo điện tử này, ẩm thực đường phố là một trong những yếu tố tạo nên sức hút của Việt Nam. Tại Thủ đô Hà Nội và nhiều đô thị lớn, các món ăn đặc trưng như phở, bánh mì hay bún chả có giá dao động từ 1-3 euro. Mức giá này được đánh giá là khó tìm thấy tại nhiều điểm đến du lịch nổi tiếng khác.

Chi phí lưu trú cũng ở mức thấp. Giường ngủ tập thể trong các nhà nghỉ bình dân có giá từ 5 euro/đêm, trong khi khách sạn và nhà khách truyền thống phổ biến trong khoảng 8–20 euro/đêm. Đây là mức chi tiêu phù hợp với nhiều nhóm khách, từ du lịch bụi đến gia đình. Di chuyển nội địa được nhận định là không gây áp lực lên ngân sách du khách. Vé tháng phương tiện công cộng khoảng 7 euro; giá taxi trung bình dưới 0,5 euro/km; giá xăng khoảng 0,7 euro/lít – thấp hơn đáng kể so với nhiều quốc gia châu Âu.

Bên cạnh chi phí sinh hoạt, các hoạt động tham quan cũng được đánh giá là hợp lý. Chuyến du thuyền 2 ngày trên Vịnh Hạ Long có giá khoảng 100 euro, bao gồm phòng nghỉ trên thuyền, các bữa ăn, chèo kayak và vé tham quan các hang động. Tại Sa Pa, chương trình du lịch khám phá trong 2 ngày đi qua các khu ruộng bậc thang chỉ có giá khoảng 60 euro, đã bao gồm hướng dẫn viên, ăn uống và một đêm nghỉ tại nhà dân.

PV
