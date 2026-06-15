Nữ hiệu trưởng 105 lần hiến máu và hành trình lan tỏa sự tử tế

(Ngày Nay) - Từ hành trình bền bỉ với hoạt động hiến máu tình nguyện, cô giáo Lê Thị Hương, Hiệu trưởng Trường Mầm non Vĩnh Khúc (Nghĩa Trụ, Hưng Yên), đã hai lần được vinh danh ở cấp quốc gia trong năm 2026. Câu chuyện của cô không chỉ là niềm tự hào của một cá nhân, mà còn gợi mở ý nghĩa về văn hóa cho đi trong đời sống hôm nay.

Nhân dịp kỷ niệm 78 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948 - 11/6/2026), Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã có cuộc gặp thân mật với 100 gương mặt tiêu biểu trong Chương trình “Việc tử tế” do Đài Truyền hình Việt Nam thực hiện. Trong số những gương mặt được vinh danh có cô giáo Lê Thị Hương.

Trước đó không lâu, cô cũng được góp mặt trong danh sách “Tôn vinh 100 đại biểu hiến máu, hiến tiểu cầu tiêu biểu toàn quốc năm 2026”.

Hai lần được ghi nhận ở cấp quốc gia là niềm vinh dự lớn đối với nữ hiệu trưởng mầm non. Nhưng với cô, điều đọng lại không chỉ là niềm vui của sự vinh danh, mà còn là cơ hội được gặp gỡ những con người bình dị đang lặng lẽ cống hiến cho đời sống bằng những việc làm nhân ái.

“Được gặp gỡ những con người bình dị mà phi thường, được lắng nghe những câu chuyện đẹp về lòng nhân ái, sự sẻ chia và tinh thần cống hiến đã mang đến cho tôi nhiều cảm xúc và bài học quý giá”, cô Hương chia sẻ.

Cô giáo Lê Thị Hương bắt đầu hiến máu tình nguyện từ năm 2008 và kiên trì gắn bó với hoạt động này đến nay. Sau gần hai thập kỷ, cô đã có 105 lần hiến máu, hiến tiểu cầu.

Không chỉ trực tiếp hiến máu, cô còn trở thành cầu nối giữa những tấm lòng nhân ái, vận động bạn bè, đồng nghiệp và những người xung quanh cùng tham gia. Từ một nghĩa cử cá nhân, tinh thần sẻ chia được nối dài tới nhiều người hơn. Hiện cô giữ vai trò Chủ nhiệm Câu lạc bộ Hiến máu Hưng Yên với gần 200 thành viên.

Với vai trò nhà giáo, nhất là người đứng đầu một trường mầm non, sự sẻ chia và có trách nhiệm của cô càng mang ý nghĩa giáo dục. Bởi bài học về lòng nhân ái không chỉ nằm trong lời giảng, mà còn được truyền đi từ chính cách thầy cô sống và ứng xử mỗi ngày.

Từ câu chuyện của cô giáo Lê Thị Hương, có thể thấy sự tử tế không bắt đầu từ những điều xa vời. Đó có thể là một lần hiến máu, một sự giúp đỡ đúng lúc, hay đơn giản là sự sẵn lòng cho đi khi người khác cần. Khi được thực hiện bằng sự tự nguyện và bền bỉ, những việc làm bình dị ấy có thể chạm đến nhiều người, rồi khơi dậy thêm nhiều việc tốt khác.

“Mỗi sự ghi nhận không chỉ là niềm vui, mà còn là lời nhắc nhở về trách nhiệm của bản thân. Đó là động lực để tôi tiếp tục sống tử tế hơn mỗi ngày, tiếp tục lan tỏa những giá trị tốt đẹp, gieo thêm yêu thương và cống hiến bằng tất cả sự chân thành trên hành trình phía trước”, cô Hương bày tỏ.

Mỗi việc tốt, dù lớn hay nhỏ, đều đáng quý. Khi sự tử tế được gieo đi từ một người và được tiếp nối bởi nhiều người, nó có thể trở thành một nét đẹp văn hóa trong cộng đồng.