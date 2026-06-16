Khai mạc phiên thứ nhất Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Cựu chiến binh Việt Nam lần thứ VIII

Dự đại hội có Thượng tướng Bế Xuân Trường, Phó chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội CCB Việt Nam. Các đồng chí Phó chủ tịch Hội CCB Việt Nam: Thượng tướng Phạm Hồng Hương; Trung tướng Khuất Việt Dũng; Anh hùng Lao động Lê Văn Kiểm, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp, Doanh nhân CCB Việt Nam; Thiếu tướng Nguyễn Minh Hoàng, Chủ tịch Hội CCB TP Hồ Chí Minh.

Cùng dự đại hội có 456 đại biểu, đại diện cho hơn 3 triệu hội viên từ 71 tổ chức hội trực thuộc trong toàn quốc.

Đại hội đại biểu toàn quốc Hội CCB Việt Nam có chủ đề: “Phát huy bản chất Bộ đội Cụ Hồ, truyền thống “Trung thành - Đoàn kết - Gương mẫu - Đổi mới”; xây dựng Hội CCB Việt Nam trong sạch vững mạnh, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ”.

Phát biểu khai mạc đại hội, Thượng tướng Bế Xuân Trường nhấn mạnh: Đại hội diễn ra trong bối cảnh đất nước bước vào kỷ nguyên phát triển mới đòi hỏi cao hơn về sự đổi mới, sáng tạo và tinh thần trách nhiệm của mỗi hội viên. Để đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong giai đoạn cách mạng mới, Đại hội lần này có nhiệm vụ rất quan trọng: Tiến hành tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc Hội CCB Việt Nam lần thứ VII; xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp trong nhiệm kỳ 2026-2031; bầu Ban Chấp hành Hội CCB Việt Nam khóa VIII là những đồng chí tiêu biểu, ưu tú có đủ năng lực lãnh đạo hội thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ, chỉ tiêu, mục tiêu đại hội đề ra; thảo luận sửa đổi, bổ sung Điều lệ Hội và một số nhiệm vụ quan trọng khác.

Đại hội phiên thứ nhất bầu Đoàn chủ tịch gồm 11 đồng chí, bầu Đoàn thư ký gồm 3 đồng chí, Ban thẩm tra tư cách đại biểu đại hội gồm 7 đồng chí.

Đại hội tiến hành thông qua chương trình làm việc và quy chế làm việc của đại hội; báo cáo tổng hợp ý kiến vào dự thảo báo cáo chính trị, báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành khóa VII; báo cáo tổng hợp ý kiến tham gia vào dự thảo văn kiện đại hội; báo cáo kết quả thẩm tra tư cách đại biểu; báo cáo tổng kết thực hiện Điều lệ hội; báo cáo đề án nhân sự Ban chấp hành Trung ương Hội CCB Việt Nam khóa VIII; phổ biến các quy định trong quá trình Đại hội.