YouTuber ngoại quốc và tình yêu dành cho Việt Nam

(Ngày Nay) - Không phải những chiến dịch quảng bá tốn kém hay các thông điệp được chuẩn bị sẵn, nhiều hình ảnh chân thực về Việt Nam hôm nay đang được lan tỏa bởi chính những người nước ngoài chọn sống, làm việc và gắn bó với dải đất hình chữ S.

Đằng sau những thước phim thu hút hàng triệu lượt xem là những cơ duyên đặc biệt của những người đã chọn kể câu chuyện về Việt Nam bằng sự thấu hiểu và tình yêu chân thành dành cho đất nước và con người Việt Nam.

Những cơ duyên đến cùng điểm hẹn

Saleem Hammad, người Palestine đã gắn bó với Việt Nam hơn một thập kỷ. Đặt chân đến Việt Nam từ năm 2011, anh dần trở nên quen thuộc với khán giả nhờ khả năng sử dụng tiếng Việt lưu loát cùng sự am hiểu sâu sắc về văn hóa, phong tục và đời sống bản địa.

Với Saleem, hành trình làm YouTube cũng chính là hành trình tìm hiểu và hòa nhập với Việt Nam. Anh cho biết khi thực sự sống cùng người Việt, anh nhận ra giữa Việt Nam và Palestine có nhiều điểm tương đồng, từ văn hóa gia đình, tinh thần cộng đồng đến nghị lực vượt qua khó khăn trong lịch sử.

“Tôi đã tìm được ngôi nhà thứ hai của mình tại Việt Nam. Người Palestine có câu "thiên đàng mà không có người thì không phải là thiên đàng". Với tôi, Việt Nam giống như thiên đàng bởi nơi đây có những con người thân thiện, mến khách, dịu dàng và chu đáo”, Saleem chia sẻ.

Không đơn thuần là một người quan sát từ bên ngoài, Saleem tìm thấy ở Việt Nam những giá trị khiến anh đồng cảm sâu sắc. Chính điều đó tạo nên dấu ấn riêng trong các nội dung của anh, đặc biệt với khán giả Arab và Trung Đông.

Trong khi đó, Take Sơn và aNcari (Akari) đến từ Nhật Bản lại lựa chọn khai thác những khác biệt văn hóa như một chất liệu thú vị để kể chuyện về Việt Nam.

Akari cho biết quyết định đến Việt Nam bắt nguồn từ sự tò mò khi sống cùng một người bạn Việt Nam tại Nhật Bản. Ban đầu, điều khiến cô ấn tượng nhất là sự ấm áp và tình cảm mà người Việt dành cho mình.“Tôi lập kênh YouTube để chia sẻ những trải nghiệm chân thực về cuộc sống, văn hóa và cả những ‘"í kíp" thích nghi tại Việt Nam tới bạn bè quốc tế”, cô nói.

Với Take Sơn, điều níu chân anh ở lại Việt Nam không chỉ là phong cảnh hay ẩm thực, mà còn là con người. Anh nhận thấy dù thuộc hai nền văn hóa khác nhau, người Việt và người Nhật vẫn có nhiều giá trị chung như đề cao gia đình, kính trọng người lớn tuổi và tình yêu dành cho quê hương, đất nước.

Còn với Afro TV, góc nhìn về Việt Nam lại mang màu sắc khác biệt. Là người Nigeria, anh thừa nhận quyết định sang Việt Nam từng vấp phải sự phản đối của gia đình vì những định kiến về mức độ an toàn của đất nước này. “Ban đầu, tôi làm YouTube chỉ như một cách báo bình an cho người thân. Sau đó, niềm đam mê nghệ thuật thôi thúc anh đầu tư nội dung chỉn chu hơn để góp phần xóa bỏ những hiểu lầm của bạn bè quốc tế về Việt Nam”, anh chia sẻ.

Trong tương lai, Afro TV dự định tiếp tục khám phá những vùng đất còn ít được biết đến cùng đời sống văn hóa đa dạng của các cộng đồng dân tộc trên khắp Việt Nam để mang đến cho khán giả quốc tế những góc nhìn sâu sắc hơn.

Bốn người, ba quốc tịch, bốn hành trình khác nhau nhưng có chung một điểm hẹn là đều chọn kể về Việt Nam bằng câu chuyện của chính mình. Và chính sự chân thực ấy đã tạo nên sức lan tỏa đặc biệt mà không phải chiến dịch quảng bá nào cũng dễ dàng có được.

Một Việt Nam đa sắc

Nhiều thập kỷ qua, hình ảnh Việt Nam thường bị “đóng khung” qua phim ảnh và những trang sách lịch sử như một mảnh đất của bi kịch, khói lửa và những mất mát. Tuy nhiên, sự xuất hiện của những YouTuber như Saleem Hammad đã thay đổi nhận thức của thế giới khi mang đến những câu chuyện về một đất nước đang vươn mình đầy sức sống.

Thế giới giờ đây không còn nhìn Việt Nam qua lăng kính lịch sử khói lửa, mà là một điểm đến hòa bình, ổn định và đáng trải nghiệm bậc nhất trong kỷ nguyên mới.

Alex, một du khách đến từ Australia cho biết các video của những YouTuber nước ngoài sinh sống tại Việt Nam đã góp phần thay đổi nhận thức của anh về đất nước này.

Qua những trải nghiệm thực tế, anh nhận thấy Việt Nam không chỉ an toàn mà còn hiện đại, cởi mở và giàu sức sống. “Điều khiến tôi ấn tượng nhất là con người, luôn tốt bụng và sẵn sàng giúp đỡ người khác”, Alex chia sẻ.

Chị Jane đến từ Pháp cũng cho biết trước khi đến Việt Nam, chị chỉ có những hình dung khá mơ hồ về đất nước này. Tuy nhiên, qua các nội dung trên YouTube, chị dần biết đến một Việt Nam an toàn, năng động và thân thiện.

Những trải nghiệm thực tế sau đó càng củng cố ấn tượng ấy, từ sự cởi mở của người dân đến sự đa dạng văn hóa ở mỗi vùng miền. Theo chị, chính những điều đó đã giúp Việt Nam trở thành một trong những điểm đến đáng trải nghiệm đối với du khách quốc tế hiện nay.

Những chia sẻ ấy cũng giống với những gì nhiều khán giả quốc tế để lại trong phần bình luận dưới các nội dung của những YouTuber nước ngoài đang sống tại Việt Nam.

Phần bình luận dưới những video như vậy thường xuất hiện những dòng như: “Tôi không ngờ Việt Nam lại sôi động và vui vẻ như vậy”, “Ước được đến Việt Nam ngay lúc này”, hay “Tôi đã sợ đến Việt Nam vì nghĩ nơi đây còn lạc hậu và không an toàn, nhờ video này mà tôi biết mình đã sai hoàn toàn”.

Trong thời đại mà mỗi chiếc điện thoại đều có thể trở thành một kênh truyền thông, và mỗi câu chuyện thật đều có thể chạm đến hàng triệu người thì những video của Saleem Hammad, Take Sơn, aNcari và Afro TV không đơn thuần là nội dung giải trí.

Đây chính là những tài liệu sống, những bức chân dung về một Việt Nam hiện đại, thân thiện, giàu bản sắc theo cách gần gũi và tự nhiên hơn bất kỳ thông điệp quảng bá