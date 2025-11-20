Bất an sữa học đường - Bài 7: Tham mưu xử phạt, lấy mẫu kiểm nghiệm sản phẩm của Công ty TNHH Mega Milky (Ngày Nay) - Đoàn kiểm tra của Sở An toàn thực phẩm TP.Hồ Chí Minh đã tiến hành lấy mẫu 2 sản phẩm để kiểm nghiệm, đồng thời sở này đã tham mưu UBND TP.Hồ Chí Minh xử phạt hành chính đối với Công ty TNHH Mega Milky.

Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc đến Hà Nội, bắt đầu thăm chính thức Việt Nam (Ngày Nay) - Chuyến thăm của Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc thể hiện quyết tâm chính trị mạnh mẽ của Hàn Quốc trong việc làm sâu sắc và triển khai thực chất quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt-Hàn.

Hình thành những công trình văn hóa đậm bản sắc, có tính biểu tượng cho Việt Nam (Ngày Nay) - Quy hoạch mạng lưới cơ sở văn hóa và thể thao được xem là bước đi quan trọng nhằm định hình một mạng lưới thiết chế mới, hiện đại và đồng bộ, đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước.

Tổng thống Mỹ duyệt kế hoạch 28 điểm nhằm giải quyết xung đột tại Ukraine (Ngày Nay) - Bản kế hoạch mới do Washington xây dựng đặt trọng tâm vào việc thiết lập các cơ chế bảo đảm an ninh cho cả hai bên, nhằm tạo nền tảng cho một nền hòa bình bền vững.

Du lịch Việt 2026: Bước vào cuộc đua "giữ chân" du khách khốc liệt (Ngày Nay) - Sự thay đổi về hành vi, thói quen và nhu cầu của du khách thay đổi sau đại dịch và trong giai đoạn công nghệ phát triển mạnh mẽ, đòi hỏi ngành du lịch toàn cầu phải thay đổi để thực sự đáp ứng.

Hoa hậu Thùy Tiên, Quang Linh Vlogs, Hằng Du Mục nhận án 2 năm tù (Ngày Nay) - Hoa hậu Thùy Tiên khai rằng bản thân không biết về chất lượng sản phẩm; nếu biết thì sẽ không bao giờ làm vì sự nghiệp xây dựng rất khó khăn và thừa nhận "đây là bài học rất lớn trong đời của bị cáo.”

Phát hiện bất ngờ về đường đi của dòng vốn từ ngân hàng nhà nước Trung Quốc vào Mỹ (Ngày Nay) - Hoạt động tài trợ của ngân hàng nhà nước Trung Quốc đã tác động đến dự án trên khắp nước Mỹ, đặc biệt là ở vùng Đông Bắc, khu vực Ngũ Đại Hồ, Bờ Tây và dọc theo Vịnh Mexico, nơi Tổng thống Trump đã đổi tên thành Vịnh Mỹ.

Thị trường dữ liệu văn hóa-du lịch trở thành động lực thúc đẩy chuyển đổi số (Ngày Nay) - Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch xác định trọng tâm của chuyển đổi số là tập trung vào những lĩnh vực có tác động trực tiếp đến người dân, doanh nghiệp và cộng đồng sáng tạo.

Mô hình 3D về virus thực khuẩn hứa hẹn giải pháp thay thế thuốc kháng sinh (Ngày Nay) - Một nghiên cứu mới đây do các nhà khoa học tại Đại học Otago (New Zealand) dẫn đầu đã xây dựng một mô hình chi tiết 3D của một loại virus thực khuẩn (bacteriophage), mở ra triển vọng lớn trong việc tìm kiếm các chiến lược kháng khuẩn phi kháng sinh để đối phó với tình trạng kháng thuốc kháng sinh ngày càng gia tăng hiện nay. Nghiên cứu được công bố trên Tạp chí Science Advances.