Đại sứ Yousef Ashour Al-Sabbagh: Cột mốc quan trọng trong quan hệ Việt Nam - Kuwait

(Ngày Nay) - Nhận lời mời của Thủ tướng Nhà nước Kuwait Sheikh Ahmad Abdullah Al Ahmad Al Sabah, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cùng Phu nhân và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam sẽ thăm chính thức Kuwait.

Nhân dịp này, Đại sứ Kuwait tại Việt Nam Yousef Ashour Al-Sabbagh đã trả lời phỏng vấn phóng viên về những triển vọng hợp tác mới giữa hai nước:

Phóng viên: Đại sứ đánh giá thế nào về sự phát triển của mối quan hệ hợp tác hữu nghị giữa Việt Nam và Kuwait trong ba thập kỷ qua?

Đại sứ Yousef Ashour Al-Sabbagh: Quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa Kuwait và Việt Nam đã chứng kiến sự phát triển nhanh chóng và cân bằng trên nhiều lĩnh vực, cấp độ trong ba thập kỷ qua. Quan hệ ngoại giao giữa hai nước được thiết lập trên nền tảng tôn trọng lẫn nhau và lợi ích chung và những mối quan hệ này đã được củng cố theo thời gian, bao gồm cả hợp tác trong các lĩnh vực kinh tế, năng lượng, giáo dục và phát triển.

Kuwait coi Việt Nam là một đối tác và người bạn đáng tin cậy ở Đông Nam Á và tự hào về mức độ đặc biệt mà quan hệ song phương của hai nước đã đạt được cả ở cấp Chính phủ và nhân dân. Chúng tôi tin rằng trong thời gian tới, hợp tác sẽ ngày càng hiệu quả hơn, đặc biệt mong muốn chung trong việc củng cố quan hệ song phương giữa hai nước mang lại lợi ích cho nhân dân hai nước.

Phóng viên: Việt Nam và Kuwait vẫn còn nhiều lĩnh vực hợp tác tiềm năng đáp ứng nhu cầu và lợi ích của cả hai nước, bao gồm năng lượng truyền thống và năng lượng tái tạo, chuyển đổi số và an ninh mạng, an ninh lương thực, hợp tác nguồn nhân lực và du lịch. Đại sứ có thể chia sẻ về những cơ hội hợp tác mới giữa hai nước?

Đại sứ Yousef Ashour Al-Sabbagh: Chuyến thăm sắp tới của Thủ tướng Phạm Minh Chính tới Kuwait từ ngày 16-18/11/2025, là một cột mốc quan trọng trong quan hệ song phương và là cơ hội để làm sâu sắc hơn hợp tác trong các lĩnh vực chiến lược phục vụ lợi ích chung.

Chúng tôi kỳ vọng chuyến thăm này sẽ mở ra những cơ hội mới cho quan hệ đối tác hiện có giữa Kuwait và Việt Nam, đặc biệt trong các lĩnh vực then chốt cùng quan tâm như năng lượng, an ninh lương thực và những lĩnh vực khác. Chúng tôi cũng tin rằng đối thoại trực tiếp giữa lãnh đạo hai nước sẽ giúp xác định các ưu tiên cho hợp tác trong tương lai và thiết lập các cơ chế thực tiễn nhằm tăng cường quan hệ hiện tại giữa Kuwait và Việt Nam, nhất là khi cả hai nước chuẩn bị kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao vào năm 2026.

Chúng tôi tin tưởng rằng quan hệ Kuwait - Việt Nam, nhờ vào ý chí chính trị chung và tầm nhìn hội tụ về phát triển bền vững, sẽ tiến triển ổn định hướng tới một giai đoạn mới toàn diện và thịnh vượng hơn, mang lại lợi ích cho nhân dân hai nước.

Phóng viên: Trong 30 năm qua, kể từ khi ký kết (ngày 3/5/1995 - 3/5/2025), Hiệp định Thương mại Việt Nam - Kuwait đóng vai trò quan trọng như một cầu nối thúc đẩy quan hệ thương mại giữa hai nước. Nhân dịp này, Đại sứ có kỳ vọng nào về các thỏa thuận mới sẽ được ký kết giữa Việt Nam và Kuwait không?

Đại sứ Yousef Ashour Al-Sabbagh: Kể từ khi Hiệp định Thương mại giữa Kuwait và Việt Nam được ký kết vào tháng 5/1995, Hiệp định này đã tạo ra một khuôn khổ cơ bản để tăng cường trao đổi thương mại và mở rộng các lĩnh vực hợp tác kinh tế giữa hai nước. Trong suốt ba thập kỷ, Hiệp định đã chứng minh hiệu quả trong việc hỗ trợ quan hệ song phương và khuyến khích các khu vực công - tư xây dựng các quan hệ đối tác hiệu quả.

Hiện nay, Kuwait là đối tác thương mại lớn nhất của Việt Nam trong Hội đồng Hợp tác vùng Vịnh (GCC). Trong năm 2024, thương mại song phương giữa hai nước đạt hơn 7,3 tỷ USD, tăng 24% so với năm 2023.

Dự án Nhà máy Lọc dầu Nghi Sơn, một liên doanh giữa Kuwait, Nhật Bản và Việt Nam, là một minh chứng tiêu biểu cho sự hợp tác đa phương thành công trong lĩnh vực năng lượng, góp phần làm sâu sắc hơn các quan hệ đầu tư và thương mại giữa Kuwait và Việt Nam.

Về các thỏa thuận sẽ được ký trong chuyến thăm Kuwait của Thủ tướng Việt Nam, chúng tôi nhấn mạnh tầm quan trọng của việc củng cố khuôn khổ pháp lý đã được thiết lập bởi các hiệp định hiện có giữa hai nước. Chuyến thăm này dự kiến sẽ kết thúc với một số thỏa thuận, sẽ được công bố trong thời gian chuyến thăm. Chúng tôi khẳng định rằng, các thỏa thuận này sẽ góp phần tăng cường quan hệ song phương giữa hai nước trên nhiều lĩnh vực.

Phóng viên: Kuwait Airways đang có kế hoạch mở đường bay thẳng đến Việt Nam. Đại sứ có thể cung cấp thêm thông tin về kế hoạch này không?

Đại sứ Yousef Ashour Al-Sabbagh: Về đề xuất mở đường bay thẳng giữa hai nước, chúng tôi đánh giá cao tầm quan trọng của việc có một tuyến hàng không trực tiếp giữa Kuwait và Việt Nam. Mặc dù vấn đề này vẫn đang được các cơ quan có thẩm quyền của cả hai nước xem xét, chúng tôi hoan nghênh bất kỳ sáng kiến nào góp phần tạo điều kiện thuận lợi cho việc đi lại của nhân dân và vận chuyển hàng hóa, đồng thời thúc đẩy thương mại và du lịch. Khi đạt được thỏa thuận, chúng tôi sẽ rất vinh dự được công bố một cách chính thức vào thời điểm đó.

Phóng viên: Trân trọng cảm ơn Đại sứ Yousef Ashour Al-Sabbagh!