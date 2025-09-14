Du lịch Việt Nam tăng trưởng cao bất chấp thách thức toàn cầu

(Ngày Nay) - Việt Nam cùng với Nhật Bản là hai quốc gia có lượng khách tăng trưởng mạnh nhất thế giới trong 6 tháng đầu năm 2025. Đây là con số mới nhất do Tổ chức Du lịch Liên Hợp Quốc vừa công bố.

Theo báo cáo mới nhất do Tổ chức Du lịch Liên hợp quốc (UN Tourism) vừa công bố, lượng khách đi du lịch toàn cầu trong 6 tháng đầu năm tăng 5% (so với cùng kỳ 2024) và cao hơn khoảng 4% so với mức trước đại dịch. Gần 690 triệu lượt khách quốc tế đã di chuyển khắp thế giới từ tháng 1-6/2025, nhiều hơn 33 triệu lượt so với cùng kỳ 2024.

Ghi nhận mức tăng mạnh nhất phải kể đến Nhật Bản và Việt Nam, tăng 21%, tiếp đến là Morocco tăng 19%, Hàn Quốc tăng 15%, Malaysia và Indonesia cùng tăng 9%.

Tổng Thư ký UN Tourism Zurab Pololikashvili nhận định: “Trước những thách thức toàn cầu, du lịch quốc tế vẫn duy trì đà tăng trưởng mạnh mẽ và khả năng phục hồi.

Nửa đầu năm 2025 chứng kiến tăng trưởng về lượng khách và doanh thu ở hầu hết các điểm đến trên thế giới, góp phần cho kinh tế địa phương, tạo việc làm và sinh kế. Tuy nhiên, điều này cũng nhắc nhở chúng ta về trách nhiệm to lớn trong việc đảm bảo tăng trưởng này bền vững và bao trùm, cũng như hợp tác với các bên liên quan tại địa phương.”

Doanh thu du lịch tăng mạnh

Theo thông tin từ Cục Du lịch Quốc gia, ấn phẩm mới nhất của Báo cáo số liệu du lịch thế giới (World Tourism Barometer) đánh giá hiệu quả của ngành du lịch theo khu vực trong 6 tháng đầu năm nay cho thấy châu Phi tăng trưởng mạnh nhất tới 14%, châu Á-Thái Bình Dương tiếp tục phục hồi.

Châu Á-Thái Bình Dương tăng 11%, đạt 92% mức trước đại dịch (vẫn thấp hơn 8% so với 2019). Đông Bắc Á tăng mạnh nhất với 20%, dù vẫn thấp hơn 8% so với 2019. Trong đó, một số điểm đến có tăng trưởng cao nhất bao gồm: Nhật Bản và Việt Nam (21%), Hàn Quốc (15%), Maroc (19%), Mexico và Hà Lan (7%). Ba thị trường Malaysia và Indonesia (9%), Hong Kong (Trung Quốc) (7%) có tăng nhưng mức khách đến vẫn thấp hơn cùng kỳ 2019 trước đại dịch.

Bên cạnh đó, châu Âu đón gần 340 triệu khách quốc tế, tăng 4% so với năm 2024 và 7% so với 2019. Bắc Âu, Tây Âu và Nam Địa Trung Hải tăng 3%. Trung Âu-Đông Âu phục hồi mạnh với 9% nhưng vẫn thấp hơn 11% so với 2019.

Châu Mỹ tăng 3%, nhưng các tiểu vùng có kết quả khác nhau. Nam Mỹ tăng mạnh 14%, Trung Mỹ tăng 2%, Bắc Mỹ giữ nguyên 0%, do khách đến Mỹ và Canada giảm nhẹ. Caribe cũng không tăng trưởng do nhu cầu đi du lịch từ Mỹ suy giảm.

Trung Đông mặc dù giảm 4% so với cùng kỳ năm 2024, song vẫn cao hơn 29% so với năm 2019 trước đại dịch. Các điểm đến hàng đầu thế giới cũng ghi nhận tăng trưởng, như Pháp và Tây Ban Nha đều tăng 5%.

Theo IATA (Hiệp hội Vận tải Hàng không Quốc tế), lưu lượng hàng không quốc tế và công suất ghế đều tăng 7% trong giai đoạn tháng 1-6/2025 so với cùng kỳ 2024. Tỷ lệ lấp đầy phòng lưu trú toàn cầu đạt 69% công suất vào tháng 6/2025 (so với 70% tháng 6/2024) và 71% vào tháng 7 (tương đương năm 2024).

Doanh thu du lịch quốc tế tăng mạnh ở các điểm đến lớn: Nhật Bản (tăng 18%), Vương quốc Anh (tăng 13% từ tháng 1 đến tháng 3), Pháp (tăng 9%), Tây Ban Nha (tăng 8%), Thổ Nhĩ Kỳ (tăng 8%).

Năm 2024, doanh thu du lịch quốc tế tăng 11%, đạt mức kỷ lục 1.734 tỷ USD, cao hơn 14% so với trước đại dịch (giá trị thực) phản ánh mức chi tiêu mạnh mẽ của du khách trên toàn thế giới.

Niềm tin du lịch cuối năm sẽ ra sao?

Giống như các kỳ khảo sát trước, kết quả khảo sát tháng Chín của Hội đồng Chuyên gia Du lịch và Chỉ số Niềm tin Du lịch Liên Hợp Quốc cho thấy chi phí vận tải và lưu trú cao, cùng với các yếu tố kinh tế vĩ mô, tiếp tục là hai thách thức lớn nhất đối với du lịch quốc tế năm 2025.

Theo phương pháp ước tính lạm phát du lịch, con số được dự báo giảm từ mức 8% năm 2024 xuống còn 6,8% năm 2025. con số này vẫn cao hơn đáng kể so với mức trước đại dịch (3,1%) và lạm phát chung toàn cầu (4,3%).

Cũng theo Hội đồng này, khách du lịch được dự đoán sẽ chú trọng hơn đến giá trị nhận được, có xu hướng lựa chọn điểm đến gần hơn, rút ngắn thời gian lưu trú hoặc giảm mức chi tiêu để ứng phó với giá cả tăng cao.

Ngoài ra, sự bất ổn từ căng thẳng kinh tế và địa chính trị cũng ảnh hưởng trực tiếp đến niềm tin du lịch. Niềm tin tiêu dùng suy giảm được xếp hạng là yếu tố tác động lớn thứ 3 trong khảo sát tháng 9/2025, tiếp theo là các rủi ro địa chính trị (ngoài các xung đột đang diễn ra) ở vị trí thứ 4. Việc gia tăng thuế quan thương mại (xếp thứ 5) và các yêu cầu đi lại (xếp thứ 6) cũng là những lo ngại đáng kể được Hội đồng Chuyên gia đưa ra.

Chỉ số Niềm tin Du lịch toàn cầu do Liên Hợp Quốc công bố mới nhất cho thấy sự cải thiện nhẹ trong bốn tháng cuối năm 2025. Trên thang điểm từ 0-200 (trong đó 100 phản ánh mức hiệu suất giữ nguyên - không tốt hơn và không kém hơn), các chuyên gia của Hội đồng đã chấm giai đoạn tháng 9-12/2025 ở mức 120 điểm, tăng so với 114 điểm của giai đoạn tháng 5-8.

Khoảng một nửa số chuyên gia tham gia khảo sát bày tỏ kỳ vọng tích cực hơn cho giai đoạn này, trong đó 44% dự đoán kết quả “tốt hơn” và 6% tin tưởng sẽ “tốt hơn nhiều.” 33% cho rằng kết quả du lịch sẽ tương tự năm 2024, trong khi chỉ 16% dự báo sẽ suy giảm.

Triển vọng lạc quan nhưng thận trọng này cũng được củng cố bởi sự gia tăng tỷ lệ đánh giá “tốt hơn” và “tốt hơn nhiều” cho cả năm 2025, đạt 60% trong khảo sát tháng 9, so với mức 49% hồi tháng 5.

Bất chấp những bất ổn toàn cầu, nhu cầu du lịch quốc tế vẫn được kỳ vọng duy trì sức bền trong những tháng còn lại của năm. UN Tourism giữ nguyên dự báo mức tăng trưởng lượng khách quốc tế từ 3-5% trong năm 2025.