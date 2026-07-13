Đưa bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam từng bước vươn tầm khu vực và quốc tế

Sáng 13/7, tại Hà Nội, Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam (Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam) tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống (17/7/1956-17/7/2026) và đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba, vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, xây dựng lực lượng Quân đội nhân dân, củng cố quốc phòng, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội, bảo vệ Tổ quốc.

Biểu dương, chúc mừng những thành tích của Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam, Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam nhấn mạnh, trải qua 70 năm xây dựng, phát triển và trưởng thành, Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam đã khẳng định vai trò là thiết chế văn hóa đặc biệt quan trọng của Quân đội và quốc gia; là trung tâm lưu giữ, bảo tồn, sưu tầm, nghiên cứu, trưng bày và lan tỏa các giá trị lịch sử - văn hóa quân sự của dân tộc. 70 năm là một hành trình đầy tự hào của các thế hệ cán bộ, nhân viên, chiến sĩ Bảo tàng, đã kiên trì, bền bỉ cống hiến cho sự nghiệp bảo tồn di sản lịch sử của dân tộc và di sản lịch sử quân sự.

Theo Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị, kho hiện vật, tư liệu, di sản văn hóa quân sự được lưu giữ tại Bảo tàng không chỉ mang giá trị lịch sử, khoa học và nghệ thuật, mà còn là những "nhân chứng sống", "cầu nối giữa quá khứ và hiện thực". Nơi đây là không gian văn hóa đậm nét quân sự, trung tâm tuyên truyền và giáo dục, bồi đắp lý tưởng cách mạng, hun đúc lòng yêu nước, củng cố bản lĩnh chính trị, xây dựng niềm tin, ý chí chiến đấu, lòng tự hào, tự tôn dân tộc của cán bộ, chiến sĩ và nhân dân ta; nơi giới thiệu, quảng bá lịch sử truyền thống, văn hóa của đất nước, con người Việt Nam, của Quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng với bạn bè quốc tế.

Để hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao trong thời gian tới, Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa yêu cầu Đảng ủy, Ban Giám đốc cùng toàn thể cán bộ, nhân viên, chiến sĩ, người lao động của Bảo tàng thường xuyên quán triệt sâu sắc chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, sự lãnh đạo chỉ đạo của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Tổng cục Chính trị về phát triển văn hóa và nhiệm vụ quân sự quốc phòng; đặc biệt là tư duy mới về văn hóa được đề cập tại Đại hội lần thứ XIV của Đảng và Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam.

Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa lưu ý việc đổi mới mạnh mẽ tư duy từ quản lý sang quản trị hiện đại; nêu cao tinh thần chủ động, tích cực tham mưu về lĩnh vực bảo tồn, phát triển giá trị di sản văn hóa quân sự, góp phần giữ vững vị thế bảo tàng hàng đầu trong hệ thống bảo tàng Quân đội và quốc gia, từng bước vươn tầm khu vực và quốc tế; đồng thời, hoàn thành tốt nhiệm vụ xây dựng Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam giai đoạn 2 bảo đảm chặt chẽ, đồng bộ, chất lượng, hiệu quả.

Bên cạnh đó, Đảng ủy, Ban Giám đốc cần tăng cường tổ chức cho cán bộ, nhân viên tham quan và học tập ở trong và ngoài nước để đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, nâng cao chất lượng hiệu quả công tác chuyên môn; phát triển các hình thức trưng bày, trải nghiệm với công nghệ thực tế ảo, trí tuệ nhân tạo; hợp tác liên thông trong hệ thống bảo tàng, làm cho mỗi hiện vật được tương tác sinh động, chạm đến cảm xúc và nhận thức của công chúng, giúp du khách có sự liên kết hiện vật với trải nghiệm không gian địa điểm thực, qua đó tăng sức hấp dẫn, quảng bá hình ảnh giá trị lịch sử văn hóa quân sự Việt Nam ra thế giới...

Trong diễn văn kỷ niệm, Đại tá Lê Vũ Huy, Giám đốc Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam nêu rõ, ngày 17/7/1956, Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam ra Quyết định thành lập Ban xây dựng Bảo tàng Quân đội - tiền thân của Bảo tàng Lịch sử Quân Việt Nam. Trải qua 70 năm, Bảo tàng từng bước phát triển cả về cơ cấu, tổ chức, chức năng, nhiệm vụ; trở thành "một thiết chế văn hóa đa năng, tổng hợp, đặc biệt tiêu biểu của Quân đội và Quốc gia", một bộ phận quan trọng trong hệ thống bộ máy tổ chức hoạt động công tác đảng, công tác chính trị của Quân đội nhân dân Việt Nam.

Ở bất cứ giai đoạn lịch sử nào, Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam cũng phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, trở thành bảo tàng hạng nhất trong hệ thống bảo tàng Việt Nam. Đến nay, với hơn 15 vạn hiện vật, nhiều loại hình, chất liệu đa dạng và nhiều bảo vật quốc gia, hiện vật có giá trị; công trình được xây dựng quy mô lớn, kiến trúc hiện đại, cảnh quan đẹp, nằm ở vị trí giao thông thuận lợi của Thủ đô Hà Nội, Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam đã trở thành "địa chỉ đỏ" giáo dục truyền thống cách mạng, biểu tượng của tinh thần, ý chí cách mạng, niềm tự hào của quân đội, đáp ứng nhu cầu hưởng thụ văn hóa, tinh thần của cán bộ, chiến sĩ, nhân dân và khách quốc tế đến nghiên cứu, học tập về lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc.

Giai đoạn tiếp theo, Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam tiếp tục triển khai các hạng mục trưng bày trong nhà và ngoài trời, các không gian trải nghiệm phục vụ khách tham quan. Trong đó, không gian trưng bày trong nhà tổ chức trưng bày 8 chuyên đề, 7 sưu tập, 12 chuyên ngành quân sự phản ánh toàn diện các quân, binh chủng. Không gian ngoài trời tiếp tục bổ sung trưng bày vũ khí, trang bị khối lớn của các quân, binh chủng của Quân đội nhân dân Việt Nam sử dụng trong chiến tranh giải phóng dân tộc và sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc; các loại vũ khí, trang bị khối lớn thu được của đối phương; tái hiện, phục dựng các công trình quân sự tiêu biểu; không gian nghệ thuật điêu khắc; không gian khám phá sáng tạo và các công trình phụ trợ.



