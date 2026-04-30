Ngược thời gian về với những “nhân chứng” lịch sử tại Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam

(Ngày Nay) - Ngày 30.4, trong không khí kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30.4.1975 – 30.4.2026), đông đảo người dân và du khách đã đổ về Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam. Giữa không gian trưng bày hiện đại, những "nhân chứng thép" như xe tăng 843 hay tiêm kích MiG-21 trở thành tâm điểm kết nối quá khứ và hiện tại

Nhìn về một thời oanh liệt

Ngay từ sáng sớm, khuôn viên bảo tàng đã chật kín dòng người. Không chỉ là điểm đến tham quan, nơi đây hôm nay trở thành một "không gian di sản" sống động. Thu hút ánh nhìn nhiều nhất chính là xe tăng 843 – bảo vật quốc gia, chiếc xe đã húc đổ cổng phụ Dinh Độc Lập trong trưa ngày 30.4.1975 lịch sử.

Trong không khí hân hoan, Thùy Linh và Minh Kiên, hai bạn trẻ đến từ Hải Phòng đã có mặt tại Hà Nội từ tối hôm trước, háo hức cho chuyến tham quan Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam vào sáng sớm hôm sau.

Vừa bước qua cổng bảo tàng, cả hai không giấu được sự xúc động trước không gian trưng bày trang nghiêm, tái hiện sinh động những chặng đường lịch sử hào hùng của dân tộc.

Thùy Linh chia sẻ, dù đã từng đọc nhiều về các cuộc kháng chiến qua sách vở, nhưng khi tận mắt chứng kiến những hiện vật, hình ảnh và tư liệu quý, cô mới thực sự cảm nhận rõ nét sự khốc liệt của chiến tranh cũng như ý chí kiên cường để giành lấy độc lập, tự do của cha ông.

Trong khi đó, Minh Kiên đặc biệt ấn tượng với những hiện vật từ cuộc kháng chiến chống Mỹ khi mỗi hiện vật đều gắn liền với những trận đánh lịch sử.

“Mỗi hiện vật như một câu chuyện, khiến mình hiểu hơn giá trị của hòa bình hôm nay”, Minh Kiên chia sẻ.

Dịp 30.4 không chỉ là kỳ nghỉ lễ, mà với Linh và Kiên, đó còn là cơ hội để kết nối với lịch sử theo một cách chân thực và sâu sắc hơn. Chuyến đi ngắn ngày nhưng đã để lại trong họ nhiều suy ngẫm về trách nhiệm của thế hệ trẻ trong việc gìn giữ và phát huy những giá trị mà cha ông đã đánh đổi bằng máu xương.

Không chỉ có xe tăng 843, những chiếc máy bay MiG-21 mang số hiệu 4324 và 5121 – những "én bạc" từng làm nên huyền thoại trên bầu trời miền Bắc cũng là điểm dừng chân không thể bỏ qua.

Những vết xước, những ngôi sao ghi dấu chiến công trên thân máy bay như những “thước phim tư liệu” quý giá, kể cho thế hệ trẻ về một thời kỳ hiệp đồng tác chiến oanh liệt.

Check-in cùng lịch sử: Cách người trẻ chạm vào quá khứ

Khác với những năm trước, xu hướng của giới trẻ năm 2026 không chỉ dừng lại ở việc chụp ảnh lưu niệm. Nhiều bạn trẻ chọn cách "check-in" sâu hơn bằng việc quét mã QR, tìm hiểu thông số kỹ thuật và chiến sử của hiện vật, hoặc thực hiện các đoạn video ngắn tái hiện tinh thần tự hào dân tộc trên các nền tảng số.

Hình ảnh các bạn trẻ trong sắc áo cờ đỏ sao vàng, đứng nghiêm trang bên những khẩu pháo, những xác máy bay B-52 rơi tại chỗ đã tạo nên một bức tranh văn hóa đầy ý nghĩa. Lịch sử không còn nằm trong sách giáo khoa khô khan mà hiện hữu sinh động, chạm vào cảm xúc của thế hệ Gen Z và Alpha.

Việc người dân tìm về với các hiện vật lịch sử trong ngày 30.4 không chỉ là hoạt động vui chơi đơn thuần. Đó là sự khẳng định về đạo lý "Uống nước nhớ nguồn", là sợi dây liên kết vô hình nhưng bền chặt giữa các thế hệ.

Những hiện vật như xe tăng 843 hay MiG-21 không chỉ là máy móc vô tri; chúng là biểu tượng của khát vọng độc lập, là niềm tự hào của nền công nghiệp quốc phòng và là bài học trực quan nhất về lòng yêu nước cho mai sau.

Những ngày nghỉ lễ, dòng người vẫn tiếp tục đổ về nơi đây. Trong dòng chảy hối hả của xã hội hiện đại, những nhịp lặng trước kỷ vật lịch sử chính là lúc mỗi người tự bồi đắp thêm tình yêu với Tổ quốc, để vững bước hơn trên con đường phát triển và hội nhập.