Ngược thời gian về với những “nhân chứng” lịch sử tại Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam

(Ngày Nay) - Ngày 30.4, trong không khí kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30.4.1975 – 30.4.2026), đông đảo người dân và du khách đã đổ về Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam. Giữa không gian trưng bày hiện đại, những "nhân chứng thép" như xe tăng 843 hay tiêm kích MiG-21 trở thành tâm điểm kết nối quá khứ và hiện tại
Dòng người đổ về Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam để cùng ôn lại lịch sử.
Nhìn về một thời oanh liệt

Ngay từ sáng sớm, khuôn viên bảo tàng đã chật kín dòng người. Không chỉ là điểm đến tham quan, nơi đây hôm nay trở thành một "không gian di sản" sống động. Thu hút ánh nhìn nhiều nhất chính là xe tăng 843 – bảo vật quốc gia, chiếc xe đã húc đổ cổng phụ Dinh Độc Lập trong trưa ngày 30.4.1975 lịch sử.

Trong không khí hân hoan, Thùy Linh và Minh Kiên, hai bạn trẻ đến từ Hải Phòng đã có mặt tại Hà Nội từ tối hôm trước, háo hức cho chuyến tham quan Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam vào sáng sớm hôm sau.

Khách tham quan ngắm nhìn, check-in cùng Bảo vật quốc gia xe tăng T-54B, số hiệu 843 trong Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt NNam

Vừa bước qua cổng bảo tàng, cả hai không giấu được sự xúc động trước không gian trưng bày trang nghiêm, tái hiện sinh động những chặng đường lịch sử hào hùng của dân tộc.

Thùy Linh chia sẻ, dù đã từng đọc nhiều về các cuộc kháng chiến qua sách vở, nhưng khi tận mắt chứng kiến những hiện vật, hình ảnh và tư liệu quý, cô mới thực sự cảm nhận rõ nét sự khốc liệt của chiến tranh cũng như ý chí kiên cường để giành lấy độc lập, tự do của cha ông.

Trong khi đó, Minh Kiên đặc biệt ấn tượng với những hiện vật từ cuộc kháng chiến chống Mỹ khi mỗi hiện vật đều gắn liền với những trận đánh lịch sử.

Khu trưng bày những khí tài quân sự thu hút đông đảo sự chú ý của người dân, du khách

“Mỗi hiện vật như một câu chuyện, khiến mình hiểu hơn giá trị của hòa bình hôm nay”, Minh Kiên chia sẻ.

Dịp 30.4 không chỉ là kỳ nghỉ lễ, mà với Linh và Kiên, đó còn là cơ hội để kết nối với lịch sử theo một cách chân thực và sâu sắc hơn. Chuyến đi ngắn ngày nhưng đã để lại trong họ nhiều suy ngẫm về trách nhiệm của thế hệ trẻ trong việc gìn giữ và phát huy những giá trị mà cha ông đã đánh đổi bằng máu xương.

Dòng người đổ về Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam để cùng ôn lại lịch sử

Không chỉ có xe tăng 843, những chiếc máy bay MiG-21 mang số hiệu 4324 và 5121 – những "én bạc" từng làm nên huyền thoại trên bầu trời miền Bắc cũng là điểm dừng chân không thể bỏ qua.

Những vết xước, những ngôi sao ghi dấu chiến công trên thân máy bay như những “thước phim tư liệu” quý giá, kể cho thế hệ trẻ về một thời kỳ hiệp đồng tác chiến oanh liệt.

Check-in cùng lịch sử: Cách người trẻ chạm vào quá khứ

Khác với những năm trước, xu hướng của giới trẻ năm 2026 không chỉ dừng lại ở việc chụp ảnh lưu niệm. Nhiều bạn trẻ chọn cách "check-in" sâu hơn bằng việc quét mã QR, tìm hiểu thông số kỹ thuật và chiến sử của hiện vật, hoặc thực hiện các đoạn video ngắn tái hiện tinh thần tự hào dân tộc trên các nền tảng số.

Công nghệ hiện đại được ứng dụng nhằm gia tăng trải nghiệm cho khách tham quan khi đến với bảo tàng

Hình ảnh các bạn trẻ trong sắc áo cờ đỏ sao vàng, đứng nghiêm trang bên những khẩu pháo, những xác máy bay B-52 rơi tại chỗ đã tạo nên một bức tranh văn hóa đầy ý nghĩa. Lịch sử không còn nằm trong sách giáo khoa khô khan mà hiện hữu sinh động, chạm vào cảm xúc của thế hệ Gen Z và Alpha.

Việc người dân tìm về với các hiện vật lịch sử trong ngày 30.4 không chỉ là hoạt động vui chơi đơn thuần. Đó là sự khẳng định về đạo lý "Uống nước nhớ nguồn", là sợi dây liên kết vô hình nhưng bền chặt giữa các thế hệ.

Những hiện vật trưng bày gợi nhắc cho thế hệ trẻ về giá trị của hòa bình đã phải đổi bằng xương máu của thế hệ đi trước

Những hiện vật như xe tăng 843 hay MiG-21 không chỉ là máy móc vô tri; chúng là biểu tượng của khát vọng độc lập, là niềm tự hào của nền công nghiệp quốc phòng và là bài học trực quan nhất về lòng yêu nước cho mai sau.

Những ngày nghỉ lễ, dòng người vẫn tiếp tục đổ về nơi đây. Trong dòng chảy hối hả của xã hội hiện đại, những nhịp lặng trước kỷ vật lịch sử chính là lúc mỗi người tự bồi đắp thêm tình yêu với Tổ quốc, để vững bước hơn trên con đường phát triển và hội nhập.

(Ngày Nay) -Tác phẩm hồi hộp kinh dị “Phí Phông” vượt mốc doanh thu phòng vé 150 tỷ đồng với khoảng 1,5 triệu lượt khán giả tính đến ngày 30/4. “Heo Năm Móng” – một phim kinh dị khác thay thế “Phí Phông” dẫn đầu cuộc đua phòng vé ngày 29/4 và dễ dàng vượt qua cột mốc doanh thu 60 tỷ đồng chỉ sau tuần đầu ra rạp.
(Ngày Nay) - Ngày 24/4, Quốc hội chính thức thông qua Nghị quyết về phát triển văn hóa Việt Nam với tỷ lệ tán thành cao (477/489 đại biểu). Nghị quyết đánh dấu bước chuyển quan trọng trong hoàn thiện thể chế, tạo đà cho văn hóa thật sự bứt phá, trở thành nguồn lực nội sinh và động lực đưa đất nước phát triển mạnh mẽ trong giai đoạn mới.
(Ngày Nay) - Buổi sáng là thời điểm cơ thể bước vào giai đoạn chuyển đổi sinh lý quan trọng, khi huyết áp bắt đầu tăng, hormone căng thẳng đạt đỉnh và hệ tim mạch chuyển từ trạng thái nghỉ sang hoạt động.
(Ngày Nay) - Nhân kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2026), sáng 29/4, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cùng Đoàn công tác đã dâng hoa, dâng hương tại Đền tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ và người có công tỉnh An Giang.
(Ngày Nay) - Kỷ niệm 51 năm giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước và hướng tới kỷ niệm 136 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2026), sáng 29/4, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú và Đoàn công tác Trung ương đến dâng hoa, dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Khu di tích quốc gia đặc biệt Kim Liên thuộc xã Kim Liên, tỉnh Nghệ An.
(Ngày Nay) - Ngày 28/4, Hội nghị quốc tế đầu tiên thảo luận về việc loại bỏ nhiên liệu hóa thạch đã bắt đầu diễn ra tại thành phố Santa Marta của Colombia, với sự tham dự của đại diện hơn 50 quốc gia. Sự kiện, diễn ra trong 2 ngày, quy tụ các bộ trưởng và đặc phái viên khí hậu trong bối cảnh xung đột tại Trung Đông và khủng hoảng năng lượng toàn cầu tiếp diễn.
(Ngày Nay) - Sau hơn một thập kỷ kể từ ngày ra mắt, Bi, Đừng Sợ! của đạo diễn Phan Đăng Di được chiếu lại trong chương trình “Diện mạo điện ảnh Việt Nam 40 năm thời kỳ Đổi Mới” tại Liên hoan phim Châu Á Đà Nẵng (DANAFF).
(Ngày Nay) - Ngày 28/4, Bộ Ngoại giao Mỹ xác nhận sẽ phát hành một phiên bản hộ chiếu giới hạn có hình ảnh Tổng thống Donald Trump nhân kỷ niệm 250 năm ngày độc lập của Mỹ vào ngày 4/7 tới. Động thái này cho thấy xu hướng khẳng định dấu ấn cá nhân chưa có tiền lệ của người đứng đầu Nhà Trắng.
(Ngày Nay) - Trong khi nhà thầu căn cứ vào các quy định pháp luật cụ thể để yêu cầu làm rõ các dấu hiệu hạn chế nhà thầu, thì Bệnh viện Đa khoa Gia Lai trả lời bằng những lập luận mang tính chủ quan, thiếu các căn cứ pháp lý hay cơ sở khoa học cụ thể.