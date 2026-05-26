Thi vào lớp 10: Hà Nội siết chặt coi thi, đảm bảo quyền lợi cho thí sinh

(Ngày Nay) - Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội vừa tổ chức hội nghị quán triệt về công tác coi thi lớp 10 phải đảm bảo nghiêm túc, an toàn, đặc biệt là phòng chống gian lận công nghệ cao.
Học sinh Hà Nội dự thi vào lớp 10.
Đảm bảo công tác coi thi nghiêm túc, đúng quy chế, đồng thời phải bảo đảm quyền lợi cho thí sinh trong xử lý các tình huống thi là chỉ đạo của lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội tại Hội nghị hướng dẫn công tác coi thi kỳ thi tuyển sinh lớp 10 năm học 2026-2027 diễn ra sáng nay (26/5).

Đúng nguyên tắc, ngừa gian lận

Phát biểu tại hội nghị, ông Nghiêm Văn Bình, Trưởng phòng Quản lý thi và Kiểm định chất lượng giáo dục (Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội) yêu cầu cán bộ coi thi thực hiện nghiêm nguyên tắc “2 tăng cường, 3 không, 4 đúng và 6 rõ”.

Cụ thể, cần tăng cường tinh thần trách nhiệm và chuyên môn nghiệp vụ; không lơ là chủ quan, không gây áp lực cho thí sinh, không tự ý xử lý tình huống bất thường; bảo đảm đúng quy chế, đúng quy trình, đúng nhiệm vụ được giao. Nguyên tắc "6 rõ" gồm rõ người thực hiện, rõ công việc, rõ trách nhiệm, rõ thẩm quyền, rõ thời gian và rõ kết quả.

Ông Bình cũng nhấn mạnh việc tăng cường công tác phổ biến quy chế thi với cán bộ, giáo viên, nhân viên tham gia kỳ thi và các thí sinh, đặc biệt là trong phòng chống gian lận, nhất là gian lận thiết bị công nghệ cao.

Nếu có thí sinh cần sử dụng thiết bị hỗ trợ sức khỏe để dự thi, thí sinh phải báo cáo để hội đồng thi phối hợp với lực lượng an ninh rà soát thiết bị trước khi diễn ra kỳ thi.

Trường hợp thí sinh bị đình chỉ thi, hội đồng thi phải báo cáo rõ lý do bị đình chỉ. Nếu thí sinh sử dụng điện thoại hoặc thiết bị công nghệ, hội đồng thi phải phối hợp với công an rà soát xem thí sinh có phát tán đề ra bên ngoài không trước khi niêm phong thiết bị.

Chủ động phòng ngừa gian lận trong kỳ thi cũng là điểm được Thượng tá Nguyễn Đức Tuấn, Phó Trưởng phòng An ninh chính trị nội bộ (PA03), Công an thành phố Hà Nội nhấn mạnh tại hội nghị.

Học sinh Hà Nội ôn thi vào lớp 10. (Ảnh: Phạm Mai/Vietnam+)

Theo Thượng tá Nguyễn Đức Tuấn, kỳ thi tuyển sinh lớp 10 năm nay diễn ra trong bối cảnh có nhiều yếu tố mới, đặc biệt là lần đầu ban chỉ đạo thi cấp xã tham gia tổ chức kỳ thi nên công tác bảo đảm an ninh, an toàn cần được tăng cường.

Từ thực tế kỳ thi tốt nghiệp Trung học Phổ thông năm 2025 đã có thí sinh sử dụng điện thoại để đưa đề thi ra bên ngoài, Thượng tá Nguyễn Đức Tuấn lưu ý cán bộ coi thi về việc nâng cao tinh thần trách nhiệm khi hình thức gian lận hiện nay ngày càng tinh vi.

Tạo điều kiện tối đa cho thí sinh, phụ huynh

Nhấn mạnh tầm quan trọng của kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội Nguyễn Quang Tuấn yêu cầu tất cả các hội đồng thi không được chủ quan ở bất kỳ khâu nào.

Chỉ còn vài ngày nữa, kỳ thi sẽ chính thức diễn ra, ông Tuấn chỉ đạo các điểm thi rà soát lại một lần nữa tất cả các khâu chuẩn bị cho kỳ thi, từ cơ sở vật chất, trang thiết bị, các điều kiện đảm bảo an ninh kỳ thi.

Trong điều kiện thời tiết nắng nóng gay gắt, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội Nguyễn Quang Tuấn yêu cầu các địa phương phối hợp đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông, đặc biệt là việc bố trí điểm chờ, tạo điều kiện thuận lợi nhất để phụ huynh đưa, đón thí sinh, tránh trường hợp phụ huynh phải ngồi chờ ngoài trời hay trên vỉa hè. Các khu vực chờ cần có quạt, điều hòa hoặc điều kiện nghỉ ngơi phù hợp.

Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông công lập không chuyên năm học 2026-2027 trên địa bàn thành phố Hà Nội sẽ diễn ra ngày 30 và 31/5. Đây luôn là kỳ thi nhiều áp lực với học sinh vì tính cạnh tranh cao. Năm nay, Hà Nội có gần 125.000 thí sinh đăng ký thi lớp 10 trong khi chỉ tiêu tuyển sinh là trên 81.000 em. Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội đã bố trí 224 điểm thi, tăng hơn 20 điểm thi so với năm trước.

