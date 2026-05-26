Thi vào lớp 10: Hà Nội siết chặt coi thi, đảm bảo quyền lợi cho thí sinh

Đảm bảo công tác coi thi nghiêm túc, đúng quy chế, đồng thời phải bảo đảm quyền lợi cho thí sinh trong xử lý các tình huống thi là chỉ đạo của lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội tại Hội nghị hướng dẫn công tác coi thi kỳ thi tuyển sinh lớp 10 năm học 2026-2027 diễn ra sáng nay (26/5).
Đúng nguyên tắc, ngừa gian lận
Phát biểu tại hội nghị, ông Nghiêm Văn Bình, Trưởng phòng Quản lý thi và Kiểm định chất lượng giáo dục (Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội) yêu cầu cán bộ coi thi thực hiện nghiêm nguyên tắc “2 tăng cường, 3 không, 4 đúng và 6 rõ”.
Cụ thể, cần tăng cường tinh thần trách nhiệm và chuyên môn nghiệp vụ; không lơ là chủ quan, không gây áp lực cho thí sinh, không tự ý xử lý tình huống bất thường; bảo đảm đúng quy chế, đúng quy trình, đúng nhiệm vụ được giao. Nguyên tắc "6 rõ" gồm rõ người thực hiện, rõ công việc, rõ trách nhiệm, rõ thẩm quyền, rõ thời gian và rõ kết quả.
Ông Bình cũng nhấn mạnh việc tăng cường công tác phổ biến quy chế thi với cán bộ, giáo viên, nhân viên tham gia kỳ thi và các thí sinh, đặc biệt là trong phòng chống gian lận, nhất là gian lận thiết bị công nghệ cao.
Nếu có thí sinh cần sử dụng thiết bị hỗ trợ sức khỏe để dự thi, thí sinh phải báo cáo để hội đồng thi phối hợp với lực lượng an ninh rà soát thiết bị trước khi diễn ra kỳ thi.
Trường hợp thí sinh bị đình chỉ thi, hội đồng thi phải báo cáo rõ lý do bị đình chỉ. Nếu thí sinh sử dụng điện thoại hoặc thiết bị công nghệ, hội đồng thi phải phối hợp với công an rà soát xem thí sinh có phát tán đề ra bên ngoài không trước khi niêm phong thiết bị.
Chủ động phòng ngừa gian lận trong kỳ thi cũng là điểm được Thượng tá Nguyễn Đức Tuấn, Phó Trưởng phòng An ninh chính trị nội bộ (PA03), Công an thành phố Hà Nội nhấn mạnh tại hội nghị.
|Học sinh Hà Nội ôn thi vào lớp 10. (Ảnh: Phạm Mai/Vietnam+)