Photobooth “Kỳ Hành Kỳ Duyên”: Điểm nhấn độc đáo dành cho K45 trường Báo

(Ngày Nay) - Vừa qua, Photobooth “Kỳ Hành Kỳ Duyên” thuộc khuôn khổ Welcome to AJC 2025 - sự kiện chào tân sinh viên lớn nhất Học viện Báo chí và Tuyên truyền (AJC) đã chính thức “trình làng”. Chỉ ngay trong ngày đầu ra mắt, không gian check-in đã thu hút sự chú ý của đông đảo sinh viên Học viện.

Welcome to AJC là chuỗi sự kiện thường niên, được tổ chức dưới sự chỉ đạo của Đảng ủy, Ban Giám đốc Học viện Báo chí và Tuyên truyền, do Đoàn Thanh niên phối hợp thực hiện. Từ lâu, chương trình đã trở thành một điểm hẹn đáng nhớ của sinh viên trường Báo với nhiều hoạt động đồng hành đặc sắc. Trở lại với chủ đề “Kỳ Hành Kỳ Duyên”, năm nay, Ban Tổ chức đã mang đến một không gian Photobooth thú vị, kết hợp trải nghiệm check-in với các trò chơi hấp dẫn.

Photobooth của Welcome to AJC 2025 được thiết kế như một bàn cờ khổng lồ với những màu sắc tươi sáng cùng các chi tiết mang tính biểu tượng như xúc xắc, đồng xu, quân cờ… Tại đây, các “kỳ thủ” K45 có thể được thỏa sức thể hiện dấu ấn cá nhân và ghi lại những khoảnh khắc đáng nhớ trong những ngày đầu tiên tại trường Báo.

Điểm nhấn đặc biệt của Photobooth năm nay là sự khéo léo lồng ghép các hoa văn, họa tiết mang đậm hồn Việt vào từng chi tiết thiết kế. Đây không chỉ là cách mà sinh viên trường Báo gìn giữ các nét đẹp văn hóa Việt mà còn gợi nên biểu tượng của những mối lương duyên kỳ diệu của các bạn trẻ đến từ mọi miền Tổ quốc.

Không chỉ dừng lại ở không gian check-in, Photobooth còn mang đến cho khán giả các trò chơi tương tác thú vị. Tại đây, những “kỳ thủ” chiến thắng sẽ có cơ hội nhận được tấm vé tham dự Đêm nhạc Welcome to AJC 2025: Kỳ Hành Kỳ Duyên. Bạn Thanh Hương - sinh viên lớp Báo Mạng điện tử A1 K45 bày tỏ: “Em rất hào hứng khi được tham gia trải nghiệm check-in tại Photobooth của chương trình năm nay. Các anh chị thành viên Ban Tổ chức chắc hẳn đã dành rất nhiều thời gian và công sức để tạo ra một sân chơi sáng tạo và thú vị đến vậy. Điều này càng khiến em háo hức mong chờ những điều kỳ thú mà Welcome to AJC sẽ mang đến cho K45 chúng em trong thời gian sắp tới”.

Photobooth với chủ đề “Kỳ Hành Kỳ Duyên” sẽ tiếp tục tiếp đón khán giả cho đến khi đêm nhạc khép lại, đánh dấu một cột mốc sôi động của Welcome to AJC 2025. Với sự chuẩn bị công phu của Ban Tổ chức, không gian check-in hứa hẹn sẽ là nơi lưu giữ những kỷ niệm đáng nhớ của các tân sinh viên trong hành trình thanh xuân tại Học viện.