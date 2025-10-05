Photobooth “Kỳ Hành Kỳ Duyên”: Điểm nhấn độc đáo dành cho K45 trường Báo

Phương Hà In bài viết
(Ngày Nay) - Vừa qua, Photobooth “Kỳ Hành Kỳ Duyên” thuộc khuôn khổ Welcome to AJC 2025 - sự kiện chào tân sinh viên lớn nhất Học viện Báo chí và Tuyên truyền (AJC) đã chính thức “trình làng”. Chỉ ngay trong ngày đầu ra mắt, không gian check-in đã thu hút sự chú ý của đông đảo sinh viên Học viện.

Welcome to AJC là chuỗi sự kiện thường niên, được tổ chức dưới sự chỉ đạo của Đảng ủy, Ban Giám đốc Học viện Báo chí và Tuyên truyền, do Đoàn Thanh niên phối hợp thực hiện. Từ lâu, chương trình đã trở thành một điểm hẹn đáng nhớ của sinh viên trường Báo với nhiều hoạt động đồng hành đặc sắc. Trở lại với chủ đề “Kỳ Hành Kỳ Duyên”, năm nay, Ban Tổ chức đã mang đến một không gian Photobooth thú vị, kết hợp trải nghiệm check-in với các trò chơi hấp dẫn.

Photobooth “Kỳ Hành Kỳ Duyên”: Điểm nhấn độc đáo dành cho K45 trường Báo ảnh 1

Không gian giao lưu nổi bật nằm ngay trước Hội trường lớn đã trở thành tâm điểm, thu hút nhiều khán giả đến chụp ảnh và giao lưu.
Photobooth “Kỳ Hành Kỳ Duyên”: Điểm nhấn độc đáo dành cho K45 trường Báo ảnh 2

Không gian giao lưu nổi bật nằm ngay trước Hội trường lớn đã trở thành tâm điểm, thu hút nhiều khán giả đến chụp ảnh và giao lưu.

Photobooth của Welcome to AJC 2025 được thiết kế như một bàn cờ khổng lồ với những màu sắc tươi sáng cùng các chi tiết mang tính biểu tượng như xúc xắc, đồng xu, quân cờ… Tại đây, các “kỳ thủ” K45 có thể được thỏa sức thể hiện dấu ấn cá nhân và ghi lại những khoảnh khắc đáng nhớ trong những ngày đầu tiên tại trường Báo.

Photobooth “Kỳ Hành Kỳ Duyên”: Điểm nhấn độc đáo dành cho K45 trường Báo ảnh 3
Mỗi chi tiết của Photobooth đều được Ban Tổ chức chăm chút kỹ lưỡng, tạo nên những mảnh ghép ấn tượng của không gian check-in đặc sắc.

Điểm nhấn đặc biệt của Photobooth năm nay là sự khéo léo lồng ghép các hoa văn, họa tiết mang đậm hồn Việt vào từng chi tiết thiết kế. Đây không chỉ là cách mà sinh viên trường Báo gìn giữ các nét đẹp văn hóa Việt mà còn gợi nên biểu tượng của những mối lương duyên kỳ diệu của các bạn trẻ đến từ mọi miền Tổ quốc.

Không chỉ dừng lại ở không gian check-in, Photobooth còn mang đến cho khán giả các trò chơi tương tác thú vị. Tại đây, những “kỳ thủ” chiến thắng sẽ có cơ hội nhận được tấm vé tham dự Đêm nhạc Welcome to AJC 2025: Kỳ Hành Kỳ Duyên. Bạn Thanh Hương - sinh viên lớp Báo Mạng điện tử A1 K45 bày tỏ: “Em rất hào hứng khi được tham gia trải nghiệm check-in tại Photobooth của chương trình năm nay. Các anh chị thành viên Ban Tổ chức chắc hẳn đã dành rất nhiều thời gian và công sức để tạo ra một sân chơi sáng tạo và thú vị đến vậy. Điều này càng khiến em háo hức mong chờ những điều kỳ thú mà Welcome to AJC sẽ mang đến cho K45 chúng em trong thời gian sắp tới”.

Photobooth “Kỳ Hành Kỳ Duyên”: Điểm nhấn độc đáo dành cho K45 trường Báo ảnh 4
Sau nhiều giờ sáng tạo và chuẩn bị, đội ngũ thực hiện đã tạo nên một không gian check-in đầy ý nghĩa dành cho các tân sinh viên khóa 45.

Photobooth với chủ đề “Kỳ Hành Kỳ Duyên” sẽ tiếp tục tiếp đón khán giả cho đến khi đêm nhạc khép lại, đánh dấu một cột mốc sôi động của Welcome to AJC 2025. Với sự chuẩn bị công phu của Ban Tổ chức, không gian check-in hứa hẹn sẽ là nơi lưu giữ những kỷ niệm đáng nhớ của các tân sinh viên trong hành trình thanh xuân tại Học viện.

Phương Hà
Học viện Báo chí và Tuyên truyền Photobooth sự kiện chào tân sinh viên

Đọc nhiều

Đối thoại

Longform

Cùng chuyên mục

Tin mới

Tin áp thấp nhiệt đới trên đất liền (suy yếu từ cơn bão số 11). Ảnh: KTTV.
Bão số 11 suy yếu thành áp thấp nhiệt đới
(Ngày Nay) - Tiến sĩ Hoàng Phúc Lâm, Phó Giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia cho biết, sáng 6/10, sau khi đi sâu vào đất liền tỉnh Quảng Tây (Trung Quốc), bão số 11 đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới. Cùng với đó, dự báo từ trưa đến đêm, 6/10, hoàn lưu bão số 11 có khả năng gây mưa lớn cho khu vực Hà Nội với lượng mưa phổ biến từ 50-100 mm, cục bộ có nơi trên 150 mm, trong mưa dông cần đề phòng khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.
Ảnh minh hoạ.
"Đũa thần AI" chạm vào ngành bán lẻ
(Ngày Nay) - Niêm yết giá là một khâu quan trọng trong công việc của các siêu thị, bởi nó ảnh hưởng trực tiếp đến tâm lý và hành vi của khách hàng, qua đó quyết định doanh thu. Nhưng dường như cuộc cách mạng công nghệ vẫn chưa phủ sóng nơi này, cho đến khi trí tuệ nhân tạo (AI) xuất hiện.
Gánh nặng thuế quan bắt đầu "ngấm" vào giá tiêu dùng Mỹ
Gánh nặng thuế quan bắt đầu "ngấm" vào giá tiêu dùng Mỹ
(Ngày Nay) - Theo giới quan sát, tác động từ các chính sách thuế quan của Tổng thống Mỹ Donald Trump đang bắt đầu len lỏi vào giá cả các mặt hàng tiêu dùng tại nước này - từ lon súp đến phụ tùng ô tô - ngay cả khi lạm phát chung vẫn đang tăng ở mức vừa phải.
Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky.
Ông Zelensky đề xuất ngừng bắn trên không
(Ngày Nay) - Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky bày tỏ tin tưởng một lệnh ngừng bắn trên không là điều hoàn toàn có thể xảy ra. Tuyên bố được đưa ra trong bối cảnh Nga đang triển khai đợt tấn công quy mô lớn vào hạ tầng năng lượng của quốc gia láng giềng Ukraine.