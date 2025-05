Em Xinh “Say Hi” tập 1: Dàn Em Xinh “flexing” thành tích khủng, tự hào hàng tỷ lượt nghe từ khắp thế giới

(Ngày Nay) - Tối 31/05, tập 1 chương trình Em Xinh "Say Hi" ghi nhận màn chào sân của 30 Em Xinh cùng 2 tiết mục đấu Liên quân mãn nhãn quyết định thế cờ bước đầu.

30 Em Xinh lần lượt xuất hiện tại tập 1 qua màn giới thiệu từ khóa thành tích cá nhân. Em Xinh Miu Lê nổi bật với 16 năm sự nghiệp, 74 bài hát, 19 bộ phim và từ khóa độc đáo "97-95-96" (tuổi kỵ và tuổi lấy chồng). Em Xinh Pháo Northside thể hiện tham vọng toàn cầu, cô xuất hiện với từ khóa 1 tỷ lượt xem, 3 triệu lượt nghe hàng tháng, 150 triệu lượt stream mỗi ca khúc. Em Xinh Châu Bùi gây ấn tượng với danh hiệu "Bà hoàng tóc giả", 3 triệu đô la Mỹ giá trị truyền thông tại Paris Fashion Week 2024, 9.3 triệu người theo dõi. Em Xinh Liu Grace sở hữu 4 tỷ lượt xem từ "Vành Khuyên Nhỏ" và "Take It Easy", có mặt tại 153 quốc gia. Em Xinh Bích Phương tự hào có 15 năm kinh nghiệm, 2 tỷ lượt xem YouTube, 30 giải thưởng, 2 cúp quốc tế. Em Xinh Bảo Anh với hơn 2 tỷ lượt nghe và xem, 25+ TV show, 50 bài hát. Em Xinh Phương Mỹ Chi "bỏ túi" loạt giải thưởng Nữ nghệ sĩ mới 2013, Bài hát của năm 2024, CEO, Gương mặt mới 2023, Gương mặt trẻ Việt Nam triển vọng. Em Xinh Yeolan "flex" Giải Vàng Piano châu Á, dí dỏm khẳng định từng "bỏ ISAAC" khi làm nữ chính trong MV của nam ca sĩ.

Các Em Xinh sau đó lần lượt có những màn chào sân sáng tạo. Em Xinh Miu Lê đầu tư 3 triệu đồng cho xe dừa. Em Xinh Châu Bùi mang đến chuông xoay, khẳng định quyết tâm 1000%. Em Xinh Pháo Northside mang giày cao gót hơn 20cm, đặt mục tiêu chạm đến đỉnh cao sự nghiệp, tài chính, muốn mang nhạc Việt vươn ra quốc tế. Em Xinh Orange xuất hiện với bình trà theo phong cách "tâm bình an", lối chơi bình thản, qua đó "chữa lành" cho Miu Lê sau khi bị đàn chị "kỳ thị". Em Xinh Tiên Tiên lái xe ô tô đồ chơi thể hiện mong muốn níu giữ tuổi trẻ, muốn được gọi là "em" thay vì "cô". Em Xinh Lâm Bảo Ngọc mang cà kheo với mục tiêu được "ngước nhìn theo nghĩa đen”, cô từng giành được vị trí Quán quân, Á quân, Thủ khoa biên đạo múa. Em Xinh LyLy không can tâm "đứng sau nhiều bản hit", quyết tâm "đường đường chính chính đứng phía trước". Em Xinh Muộii xúc động chia sẻ ước mơ mua nhà cho bố mẹ, sợ cảm giác thành công nhưng không còn gia đình để chứng kiến. Em Xinh Phương Mỹ Chi đặt mục tiêu kết bạn "mười phương tám hướng", muốn được công nhận nhan sắc, quyết tâm lấy vị trí "Vua Trò Chơi". Sau 8 năm hoạt động nghệ thuật, Em Xinh Han Sara mong được gọi là "nghệ sĩ Việt Nam". Rũ bỏ hình tượng nhẹ nhàng, Em Xinh Hoàng Duyên khẳng định sở hữu đầy đủ visual, giọng hát, khả năng sáng tác, đàn, nhảy, múa cột, sẽ tạo dấu ấn tại Em Xinh “Say Hi” mùa 1. Em Xinh Bích Phương chia sẻ đã bước sang "chu kỳ mới" khi đến với Em Xinh "Say Hi". Em Xinh Quỳnh Anh Shyn đặt mục tiêu hát được nhiều nhất trong concert chương trình, tuyên bố sẽ hình thành nhóm ăn mặc đẹp nhất nếu được làm đội trưởng.

Sau phần giới thiệu và loạt thử thách, kết quả chia nhóm và chọn demo bài hát như sau: đội Mặt trăng ôm Mặt Trời (Châu Bùi, 52Hz, Ánh Sáng AZA, LyHan, Yeolan) nhận ca khúc "RUN" (Sáng tác: Tổng Đài; Producer: DREAMBLE); Ca khúc "Cầm Kỳ Thi Họa" (Sáng tác: Tuấn Cry; Producer: MASEW) thuộc về đội Kim Cương (Bích Phương, Phương Mỹ Chi, Tiên Tiên, Lamoon, Bảo Anh); đội Đôi Mắt (MAIQUIIN, Muộii, Đào Tử A1J, Saabirose, Ngô Lan Hương) sẽ trình diễn bài "EASIER" (Sáng tác: Tổng Đài; Producer: MINSICKO); đội Đôi Cánh (Quỳnh Anh Shyn, Vũ Thảo My, Miu Lê, Orange, Mỹ Mỹ) nhận ca khúc "Đồng Dao Beauty" (Sáng tác: Tổng Đài; Producer: DBAOLA); đội Vô Cực (Pháo Northside, Phương Ly, Hoàng Duyên, Chi Xê) trình diễn "Em Xinh Em Bling" (Sáng tác: REDT; Producer: DBAOLA); "Từng" (Sáng tác: BEN NGO; Producer: DARRYS) là tác phẩm của đội Tấm Khiên (LyLy, Han Sara, Liu Grace, Lâm Bảo Ngọc, DANMY)

Bên cạnh phần thi giữa 6 đội, 30 Em Xinh còn được chia thành 2 Liên quân để thi đấu với nhiệm vụ thử thách là làm mới lại bài hát chủ đề "THE REAL AURA". Liên quân 1 gồm Em Xinh: Bích Phương, Bảo Anh, Miu Lê, Orange, Phương Ly, LyLy, Quỳnh Anh Shyn, Ngô Lan Hương, Vũ Thảo My, Liu Grace, Mỹ Mỹ, Hoàng Duyên, Chi Xê, Saabirose, Lamoon. Liên quân 2 gồm các Em Xinh: Tiên Tiên, Phương Mỹ Chi, Châu Bùi, 52Hz, Lâm Bảo Ngọc, Han Sara, Pháo Northside, Juky San, Ánh Sáng AZA, Muộii, MAIQUIIN, LyHan, Yeolan, Đào Tử A1J, DANMY. Em Xinh Bích Phương và Tiên Tiên lần lượt được tin tưởng bầu chọn làm liên quân trưởng.

Liên quân 1 trình diễn bài "Đã xinh lại còn thông minh" với concept cheerleader tươi tắn, nhiều màu sắc. 15 Em Xinh xuất hiện trong phong cách đa dạng từ trang phục thể thao năng động, crop top đến những set đồ nữ tính với chất liệu lông vũ, sequin lấp lánh trên sân khấu tông tông tím, hồng rực rỡ.

Đoạn điệp khúc "Em xinh xập xình sập sàn" của ca khúc chủ đề "THE REAL AURA" được viết lại với phong cách funky pop độc đáo với lời ca mang giai điệu bắt tai, tự tin: "Là em xinh xập xình xập xình/ Em bước tới sập sàn sập sàn/ Mình cứ thích gì là mình làm/ Là em xinh xập xình xập xình/ Người ta xếp thành hàng thành hàng/ Tình yêu cứ gọi là ngập tràn". Các Em Xinh lần lượt thể hiện khả năng rap, hát và nhảy với đội hình đồng bộ, di chuyển linh hoạt giữa các tầng sân khấu. Điểm nhấn là phần vũ đạo cheerleader, được chia đội hình ấn tượng. Liên quân trưởng Bích Phương kết màn với phong thái tự tin, khẳng định tinh thần "đã xinh lại còn thông minh" của toàn đội.

Liên quân 2 mang đến sự tương phản với phong cách tương lai sắc sảo, lạnh lùng qua ca khúc "AAA". 15 Em Xinh xuất hiện trong concept "girl boss" quyền lực, thể hiện thái độ mạnh mẽ, cá tính. Lời bài hát mang thông điệp sắc sảo, thể hiện tinh thần mạnh mẽ và độc lập của phụ nữ hiện đại. Đoạn điệp khúc được chỉnh sửa theo phong cách disco, điện tử với nhịp điệu sôi động. Các Em Xinh kết hợp vũ đạo với quạt, tạo điểm nhấn qua màn nhảy quyến rũ trên ghế. Sân khấu được thiết kế với tông màu lạnh, ánh sáng neon, các yếu tố công nghệ cao, tạo không gian kiểu futuristic độc đáo.

Cuối tiết mục, MC Trấn Thành bất ngờ lên sân khấu tham gia nhảy phần điệp khúc cùng Liên quân 2, tạo khoảnh khắc bùng nổ ở tập 1. Em Xinh Tiên Tiên cho biết cả đội đã thức 3 ngày 3 đêm để hoàn thiện từng chi tiết của ca khúc. Kết quả, Liên quân 1 nhận 247/300 phiếu bầu từ khán giả trường quay. Liên quân 2 giành chiến thắng thuyết phục với 284/300 phiếu, chênh lệch 37 phiếu. Phần đấu Liên quân khép lại với hai tiết mục đều mãn nhãn từ phần nghe đến phần nhìn. Dù mang đến hai concept hoàn toàn khác biệt nhưng hai ca khúc vẫn giữ được giai điệu cuốn hút, dễ thuộc từ phần hook của theme song: "Em xinh xập xình, sập sàn". Các Em Xinh trình làng hai tác phẩm với hai DNA riêng biệt - một ngọt ngào, vui tươi; một mạnh mẽ, cá tính.

Chương trình Em Xinh “Say Hi” do Vie Channel thuộc DatVietVAC Group Holdings sáng tạo, phối hợp cùng Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện. Chương trình sẽ lên sóng Tập 2 lúc 20h thứ Bảy 07/06 trên các kênh truyền hình HTV2-Vie Channel, YouTube Vie Channel và ứng dụng giải trí VieON.