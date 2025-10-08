Facebook, Instagram và TikTok vướng vòng lao lý tại Italy

(Ngày Nay) - Một nhóm các gia đình trong Phong trào Phụ huynh Italy (MOIGE) vừa đệ đơn kiện lên Tòa án Milan, cáo buộc các nền tảng mạng xã hội Facebook, Instagram và TikTok không đảm bảo thực thi quy định giới hạn độ tuổi và sử dụng các tính năng gây nghiện làm tổn hại sức khỏe tâm thần của trẻ em.
Trong đơn kiện, các đương đơn yêu cầu tòa buộc các nền tảng trên phải áp dụng hệ thống xác minh độ tuổi chặt chẽ hơn đối với người dùng dưới 14 tuổi và tuân thủ luật pháp của Italy. Họ cũng kiến nghị tòa buộc Facebook và Instagram (thuộc sở hữu của Meta) cùng TikTok phải gỡ bỏ các thuật toán có khả năng thao túng người dùng và cung cấp thông tin minh bạch về những tác hại tiềm tàng do việc lạm dụng các nền tảng này.

Công ty luật Ambrosio&Commodo là đơn vị bảo vệ quyền lợi cho nhóm các gia đình trên. Dự kiến, vụ kiện sẽ được Ban Thương mại của Tòa án Milan xét xử vào tháng 2/2026.

Đại diện phát ngôn của Meta cho biết công ty cam kết đảm bảo an toàn cho thanh thiếu niên trên không gian mạng và coi đây là ưu tiên hàng đầu. Đối với các tài khoản của thanh thiếu niên, Meta cung cấp các thiết lập bảo vệ mặc định để giới hạn người có thể liên hệ, nội dung có thể xem và thời gian sử dụng Facebook, Instagram. Ngoài ra, Meta cũng có các biện pháp ngăn chặn thanh thiếu niên khai man tuổi.

Trong khi đó, TikTok chưa phản hồi về vụ kiện.

Vụ kiện tại Italy diễn ra trong bối cảnh nhiều quốc gia, trong đó có Australia và một số nước châu Âu, đang áp dụng hoặc xem xét các biện pháp nhằm hạn chế việc sử dụng mạng xã hội đối với trẻ vị thành niên.

