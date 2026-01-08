Tặng Bằng khen cho các VĐV, HLV đạt thành tích xuất sắc tại SEA Games 33

PV In bài viết
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Ngày Nay) - Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã quyết định tặng Bằng khen cho 329 vận động viên và 62 huấn luyện viên đạt kết quả xuất sắc tại SEA Games 33 ở Thái Lan.
Hoàng Thị Minh Hạnh, Lê Thị Tuyết Mai, Nguyễn Thị Hằng, Nguyễn Thị Ngọc đã xuất sắc giành HCV nội dung 4x400m tiếp sức nữ.
Hoàng Thị Minh Hạnh, Lê Thị Tuyết Mai, Nguyễn Thị Hằng, Nguyễn Thị Ngọc đã xuất sắc giành HCV nội dung 4x400m tiếp sức nữ.

Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã ban hành Quyết định số 29/QĐ-BVHTTDL ngày 06/01/2026 về việc tặng Bằng khen cho 329 vận động viên và 62 huấn luyện viên đã có thành tích xuất sắc tại Đại hội Thể thao Đông Nam Á lần thứ 33 (SEA Games 33) tổ chức tại Thái Lan năm 2025.

SEA Games lần thứ 33 diễn ra từ ngày 9-20/12/2025 tại Thái Lan. Đoàn Thể thao Việt Nam tham dự SEA Games 33 với 1.100 thành viên, trong đó có 841 vận động viên thi đấu ở 47 môn và phân môn.

Các vận động viên của Việt Nam đã xuất sắc giành 87 huy chương Vàng, 81 huy chương Bạc và 110 huy chương Đồng, xếp thứ Ba toàn đoàn, sau Thái Lan và Indonesia.

Nếu tính cả 5 huy chương Vàng ở các môn biểu diễn, đoàn Thể thao Việt Nam đã đạt tổng cộng 92 huy chương Vàng, qua đó hoàn thành và vượt chỉ tiêu 90 huy chương Vàng được giao trước khi lên đường tham dự Đại hội.

Một điểm đặc biệt đáng chú ý tại SEA Games 33 là dù chỉ đứng thứ 6 về số lượng vận động viên tham dự, thậm chí lực lượng chỉ bằng hơn một nửa so với chủ nhà Thái Lan, nhưng Đoàn Thể thao Việt Nam vẫn thi đấu hiệu quả để cán đích trong tốp 3 toàn đoàn.

Trước đó, ngày 26/12/2025, Thủ tướng Chính phủ cũng đã ký Quyết định tặng Bằng khen cho 300 vận động viên, huấn luyện viên có thành tích đặc biệt xuất sắc tại SEA Games 33.

Đây là sự ghi nhận những nỗ lực, quyết tâm và thành tích nổi bật của từng cá nhân, khích lệ tinh thần rèn luyện, thi đấu, tạo động lực để các vận động viên tiếp tục phấn đấu, cống hiến cho thể thao nước nhà, góp phần nâng cao uy tín, vị thế của thể thao Việt Nam trên đấu trường quốc tế.

PV
SEA Games 33 Vận động viên Huấn luyện viên Huy chương Vàng

Đọc nhiều

Đối thoại

Longform

Cùng chuyên mục

Tin mới

Bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa ở "siêu đô thị"
Bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa ở "siêu đô thị"
(Ngày Nay) - Việc hợp nhất Thành phố Hồ Chí Minh với Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu đã đưa Thành phố mới trở thành một “siêu đô thị”. Hệ thống di sản văn hóa được mở rộng về số lượng, phong phú về loại hình, quy mô, đa dạng về lịch sử, nguồn gốc xuất xứ. Việc bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa đòi hỏi cần có cái nhìn bao quát, toàn diện hơn trong sự phát triển tổng thể của “siêu đô thị”.
AI dự đoán chính xác hàng chục vấn đề sức khỏe thông qua giấc ngủ
AI dự đoán chính xác hàng chục vấn đề sức khỏe thông qua giấc ngủ
(Ngày Nay) - Trí tuệ nhân tạo (AI) có thể sử dụng các bản ghi hoạt động não từ một đêm duy nhất trong phòng thí nghiệm giấc ngủ để dự đoán nguy cơ mắc hơn 100 bệnh lý của một người. Đây là mô hình AI được phát triển bởi các nhà khoa học ở Trung tâm Y tế Stanford, California, Mỹ.
Chụp nhũ ảnh có thể phát hiện sớm nguy cơ bệnh tim ở phụ nữ
Chụp nhũ ảnh có thể phát hiện sớm nguy cơ bệnh tim ở phụ nữ
(Ngày Nay) - Tại Israel dẫn một số nghiên cứu do các bác sĩ thực hiện cho thấy việc chụp nhũ ảnh - phương pháp sàng lọc ung thư vú phổ biến - có thể đồng thời cung cấp thông tin liên quan tới nguy cơ bệnh tim ở phụ nữ, thông qua dấu hiệu lắng đọng canxi trong động mạch vú.
Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì cuộc họp về xây dựng nhà cho nhân dân bị thiệt hại do bão lũ. Ảnh: Dương Giang/TTXVN.
Thủ tướng: Hỗ trợ vật dụng thiết yếu cho các hộ dân được xây, sửa nhà sau thiên tai
(Ngày Nay) - Sáng 7/1, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì Hội nghị trực tuyến với các tỉnh, thành phố miền Trung về tình hình triển khai "Chiến dịch Quang Trung" thần tốc xây dựng lại, sửa chữa nhà ở cho các hộ dân có nhà bị thiệt hại do bão, lũ tại khu vực miền Trung. Thủ tướng nhấn mạnh mục tiêu tới ngày 15/1 không còn người dân nào không có nhà và đề nghị huy động nguồn lực, tính toán hỗ trợ thêm 5-10 triệu đồng với các hộ dân được xây, sửa lại nhà sau thiên tai.
BĐS quanh metro Nhổn - ga Hà Nội tăng giá mạnh theo tiến độ hoàn thiện.
Khu Đông Hà Nội bước vào thập niên vàng, tái hiện chu kỳ bứt phá của khu Tây một thập kỷ trước
(Ngày Nay) - Khi bất động sản khu Tây Hà Nội đã định hình mặt bằng giá mới và quỹ đất gần như không còn, dòng tiền đầu tư bắt đầu dịch chuyển về phía Đông. Hưởng lợi từ chuỗi hạ tầng cấp vùng đồng loạt bứt tốc và sở hữu cộng đồng cư dân ngày càng đông đảo, Ocean City được xem là đô thị dẫn dắt thập niên vàng của khu Đông, mở ra cơ hội cho những quyết định đi trước chu kỳ.