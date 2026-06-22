FOLD AND FLY: Những nếp gấp đưa thanh xuân K42 cất cánh

(Ngày Nay) - Nằm trong khuôn khổ chuỗi sự kiện Phút Cuối 2026, bộ ảnh truyền thông “FOLD AND FLY” đã thu hút sự chú ý với cách khai thác hình tượng máy bay giấy để kể câu chuyện trưởng thành của sinh viên K42 Học viện Báo chí và Tuyên truyền.

Phút Cuối từ lâu đã trở thành sự kiện thường niên mang nhiều ý nghĩa đối với sinh viên năm cuối Học viện Báo chí và Tuyên truyền (AJC). Không chỉ là một chương trình tri ân, Phút Cuối còn là nơi lưu giữ những khoảnh khắc đẹp đẽ của tuổi trẻ, nơi mỗi thế hệ sinh viên được cùng nhau nhìn lại hành trình học tập, trưởng thành và gắn bó dưới mái nhà chung AJC.

Trở lại trong năm 2026, Phút Cuối lựa chọn chủ đề “Ký Ức Tầng Không”, gợi mở hình ảnh một “tòa nhà thanh xuân” lưu giữ hành trình bốn năm đại học của sinh viên K42. Tinh thần ấy được thể hiện rõ qua bộ ảnh truyền thông “FOLD AND FLY”, nơi ký ức, sự trưởng thành và khát vọng cất cánh được truyền tải bằng ngôn ngữ hình ảnh giàu tính biểu tượng.

Lấy hình tượng máy bay giấy làm trung tâm, bộ ảnh xây dựng câu chuyện về quá trình trưởng thành của sinh viên khoá 42 tại Học viện. Từ những nếp gấp đầu tiên còn vụng về, chiếc máy bay giấy dần trở thành biểu tượng cho ước mơ, áp lực, sự đồng hành và khát vọng cất cánh. Cách triển khai này giúp bộ ảnh không chỉ dừng lại ở yếu tố thẩm mỹ, mà còn tạo được sự liên hệ với trải nghiệm của sinh viên năm cuối.

Ở những khung hình đầu tiên, bộ ảnh tái hiện khoảnh khắc các bạn sinh viên K42 bước vào cánh cửa đại học. Không gian giảng đường, ánh sáng và hình ảnh máy bay giấy được sử dụng để gợi mở cảm giác bắt đầu một hành trình mới. Đây là giai đoạn ai cũng mang theo nhiều kỳ vọng về tri thức, sự trưởng thành và những cơ hội phía trước.

Tuy nhiên, quãng thời gian đại học không chỉ có những gam màu tươi sáng. Bộ ảnh tiếp tục khai thác khoảng lặng của tuổi trẻ thông qua hình ảnh chiếc máy bay giấy bị ghim lại, nhàu nhĩ và mất phương hướng. Chi tiết này đại diện cho áp lực, hoài nghi và đôi lần chênh vênh mà sinh viên có thể gặp phải trong quá trình trưởng thành.

Điểm đáng chú ý là bộ ảnh không khai thác nỗi buồn theo hướng bi lụy, mà đặt các va vấp ấy trong tiến trình tự hoàn thiện của người trẻ. Những nếp gấp, vết hằn hay sự chao đảo của chiếc máy bay giấy đều được nhìn nhận như một phần tất yếu của quá trình trưởng thành. Qua đó, bộ ảnh truyền tải thông điệp rằng khó khăn không làm hành trình dừng lại, chúng còn góp phần định hình bản lĩnh của mỗi người.

Bên cạnh câu chuyện cá nhân, “FOLD AND FLY” còn nhấn mạnh vai trò của sự đồng hành trong quãng đời sinh viên. Sự xuất hiện của nhóm bạn trong một số khung hình tạo cảm giác kết nối, nâng đỡ và gợi nhớ những mối quan hệ đã được hình thành suốt bốn năm. Đặc biệt, hình ảnh các sinh viên đứng trên cầu thang, xung quanh là những chiếc máy bay giấy, mang ý nghĩa biểu tượng rõ nét. Có thể thấy, bộ ảnh không chỉ khắc họa hành trình riêng của mỗi cá nhân, mà còn kết nối trực tiếp với chủ đề “Ký Ức Tầng Không” và tinh thần tri ân của Phút Cuối 2026.

Bộ ảnh khép lại bằng không gian tầng thượng, nơi những chiếc máy bay giấy được thả lên bầu trời. Nếu các khung hình trước đó tập trung vào quá trình hình thành và vượt qua thử thách, thì hình ảnh tầng thượng mang ý nghĩa của sự sẵn sàng. Đây là điểm giao giữa ký ức và tương lai, giữa lời chia tay với giảng đường và bước khởi đầu cho một hành trình mới.

Bộ ảnh “FOLD AND FLY” đã góp phần tạo dấu ấn cho Phút Cuối 2026, đồng thời trở thành lời tri ân gửi tới quãng đời sinh viên của khóa 42 Học viện Báo chí và Tuyên truyền. Từ khung hình ấy, câu chuyện chia tay giảng đường không còn chỉ là sự nuối tiếc, mà còn là khoảnh khắc để mỗi sinh viên nhìn lại hành trình đã qua và sẵn sàng bước tiếp cùng những ký ức đẹp dưới mái trường AJC.