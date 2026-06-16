Fortune công bố Bảng xếp hạng 500 doanh nghiệp lớn nhất Đông Nam Á năm 2026

(Ngày Nay) - Fortune công bố Bảng xếp hạng 500 doanh nghiệp lớn nhất Đông Nam Á lần thứ ba (The 2026 Southeast Asia 500), xếp hạng các doanh nghiệp lớn nhất khu vực theo doanh thu trong năm tài chính 2025 và những cái tên nổi bật của Việt Nam đang định hình lại bảng xếp hạng.

Vingroup, tập đoàn tư nhân lớn nhất Việt Nam, đã vươn từ vị trí 37 lên vị trí 26 với doanh thu 12,8 tỷ USD, tăng trưởng 69% - đưa Vingroup vào nhóm 9 doanh nghiệp tăng trưởng nhanh nhất trong toàn bảng xếp hạng. Cú bứt phá này đẩy vốn hóa thị trường của tập đoàn lên 66,7 tỷ USD – doanh nghiệp niêm yết có giá trị lớn thứ ba trong khu vực, chỉ sau DBS và OCBC của Singapore. Tập đoàn Hóa chất Việt Nam thuộc sở hữu nhà nước (Vinachem) lần đầu góp mặt ở vị trí 148 với doanh thu 2,3 tỷ USD, là một trong ba doanh nghiệp Việt Nam mới gia nhập bảng xếp hạng năm nay – cùng với các doanh nghiệp về hạ tầng PC1 Group và Tổng Công ty Xây dựng số 1, phản ánh sự mở rộng của nền tảng công nghiệp Việt Nam.

Bảy quốc gia tiếp tục có mặt trong bảng xếp hạng 2026, nhưng thứ hạng đã có sự thay đổi: Thái Lan vượt Indonesia để trở thành quốc gia có nhiều đại diện nhất với 105 doanh nghiệp so với 104 của Indonesia, trong khi Singapore vẫn giữ ngôi đầu về doanh thu với 657,6 tỷ USD từ 82 doanh nghiệp,chiếm 35% tổng doanh thu toàn bảng. Petrovietnam của Việt Nam tiếp tục giữ vị trí thứ 11, là đại diện Việt Nam duy nhất trong top 20 khu vực theo doanh thu. Malaysia có 93 doanh nghiệp, Việt Nam có 72, Philippines có 42 và Campuchia có 2 doanh nghiệp nằm trong bảng xếp hạng năm nay.

Trafigura, doanh nghiệp kinh doanh hàng hóa có trụ sở tại Singapore, tiếp tục giữ vị trí số 1 trong bảng xếp hạng năm thứ ba liên tiếp với doanh thu 240,3 tỷ USD trong năm tài chính 2025. Theo sau là PTT (Thái Lan, vị trí thứ 2), Pertamina (Indonesia, vị trí thứ 3) cùng hai tập đoàn hàng đầu về thực phẩm và nông nghiệp của Singapore là Wilmar (vị trí thứ 4) và Olam (vị trí thứ 5). Năm doanh nghiệp dẫn đầu tạo ra tổng doanh thu 514,1 tỷ USD, tương đương 27,4% toàn bảng.

Top 10 doanh nghiệp đứng đầu tạo ra tổng cộng 662,7 tỷ USD – chiếm 35,3% tổng doanh thu toàn bảng – còn nhóm 20 doanh nghiệp hàng đầu đóng góp 850,4 tỷ USD, tương đương 45,3% tổng doanh thu. Tổng cộng, các doanh nghiệp trong bảng xếp hạng năm nay ghi nhận doanh thu 1,88 nghìn tỷ USD trong năm tài chính 2025, tăng 3,4% so với mức 1,82 nghìn tỷ USD của năm trước. Doanh nghiệp cần đạt doanh thu tối thiểu 440,6 triệu USD để được ghi tên trong danh sách – cao hơn 26% so với ngưỡng 349,4 triệu USD của năm ngoái.

"Bảng xếp hạng Southeast Asia 500 năm nay cho chúng ta thấy rằng khu vực này đang bắt đầu thoát khỏi cái bóng của ngành hàng hóa. Trọng tâm doanh nghiệp đang dịch chuyển về phía tài chính, công nghệ và một thế hệ mới của những 'quán quân quốc gia'”, ông Andrew Staples, Giám đốc Biên tập khu vực châu Á của Fortune, nhận định. "Ấn bản thứ tư vào năm 2027 sẽ cho chúng ta biết liệu 2026 có đánh dấu sự khởi đầu của một cuộc tái cơ cấu thực sự trong bức tranh doanh nghiệp Đông Nam Á – hay chỉ đơn giản là một năm đặc biệt thuận lợi cho các doanh nghiệp đang nổi lên trong khu vực”. Ông cũng nhấn mạnh rằng "Việt Nam đang điều hướng rất thành công trong môi trường mới này, thể hiện qua tăng trưởng kinh tế tổng thể cũng như thành tích của các doanh nghiệp Việt Nam trong bảng xếp hạng”.

Ngành năng lượng – bao gồm khai thác tài nguyên, sản xuất điện và truyền tải điện – tiếp tục dẫn đầu bảng xếp hạng 2026 về doanh thu, chiếm 31,5% tổng doanh thu với 57 doanh nghiệp. Ngành tài chính là lĩnh vực có nhiều doanh nghiệp nhất với 76 đại diện, đóng góp 16,2% tổng doanh thu. Ngân hàng DBS của Singapore dẫn đầu top 20 về lợi nhuận, với ba ngân hàng Singapore – DBS, OCBC và UOB – chiếm ba trong bốn vị trí đứng đầu.

Trong phần giới thiệu bảng xếp hạng mới trong số tháng 6/tháng 7 của tạp chí Fortune Asia, biên tập viên khu vực châu Á Nick Gordon viết rằng bảng xếp hạng 2026 Southeast Asia 500 phản ánh "một khu vực đã vượt qua các cú sốc thuế quan, sự tái định tuyến chuỗi cung ứng và nhu cầu toàn cầu chậm lại – và vẫn tăng trưởng. Tổng doanh thu tiếp tục tăng, ngưỡng để vào danh sách tăng 26%, và bảng xếp hạng đang được định hình lại bởi các doanh nghiệp đặt cược vào hạ tầng AI, giao thông điện hóa và chuyển dịch năng lượng”.

Những doanh nghiệp tăng trưởng nhanh về doanh thu bao gồm Barito Pacific của Indonesia (+220%) và Hartadinata Abadi (+135%), công ty kỹ thuật Malaysia Eversendai (+83%), và Bitdeer Technologies Group có trụ sở tại Singapore (+77%) – một trong hai doanh nghiệp khai thác tiền mã hóa lần đầu xuất hiện trong bảng xếp hạng.

Bảng xếp hạng Fortune Southeast Asia 500 năm 2026 và các bài viết liên quan được công bố hôm nay trên toàn cầu tại Fortune.com/asia và tại các sạp báo trên khắp châu Á. Danh sách và thứ hạng có thể xem tại https://fortune.com/asia/ranking/southeast-asia-500/2026/.