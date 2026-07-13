Gala Tổ quốc bình yên - bản trường ca nghệ thuật về lực lượng An ninh nhân dân

Tối 12/7, nhân kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống lực lượng An ninh nhân dân (12/7/1946-12/7/2026), Bộ Công an phối hợp với Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội trang trọng tổ chức đêm Gala nghệ thuật đặc biệt “Tổ quốc bình yên” tại Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục (phường Hoàn Kiếm, Hà Nội).
Đến dự chương trình có các Ủy viên Bộ Chính trị: Đại tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Bộ Công an; Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng. Cùng dự có lãnh đạo các bộ ngành, lãnh đạo các đơn vị trong lực lượng Công an nhân dân, cùng đông đảo người dân đến thưởng thức nghệ thuật và tham gia hoạt động trưng bày, triển lãm và trải nghiệm được tổ chức trong chương trình “Tổ quốc bình yên.”
Gala nghệ thuật “Tổ quốc bình yên” mang chủ đề “Dòng chảy,” được dàn dựng như một bản trường ca nghệ thuật về lực lượng An ninh nhân dân ngay tại nơi khởi nguồn truyền thống.
Chương trình mang đến sự kết hợp nhuần nhuyễn giữa các loại hình nghệ thuật đặc sắc, phóng sự tư liệu, lấy hình ảnh dòng nước làm mạch cảm xúc xuyên suốt, ẩn dụ cho phẩm chất người chiến sỹ An ninh: Vô hình trước hào quang nhưng luôn hiện diện ở những mặt trận cam go nhất.
Đêm Gala đưa khán giả đi qua ba chương, mỗi chương là một dòng chảy cảm xúc khác nhau trong hành trình 80 năm của lực lượng An ninh nhân dân.
Chương “Khơi dòng”: Trở về Hà Nội năm 1946 qua ngôn ngữ kịch nói và hoạt cảnh, tái hiện chuyên án số 7 Ôn Như Hầu - thời khắc lực lượng An ninh non trẻ mưu trí đập tan âm mưu phản cách mạng, khơi nguồn cho một dòng chảy 80 năm vẻ vang.
Chương “Mạch ngầm”: Lắng lại trước những hy sinh thầm lặng của bao thế hệ chiến sỹ An ninh nhân dân trên mọi mặt trận, gắn bó máu thịt với nhân dân để giữ trọn bình yên cho Tổ quốc.
Chương “Dòng chảy lớn": Thể hiện tinh thần đổi mới tư duy, kiên định mục tiêu và kế thừa truyền thống vẻ vang 80 năm của lực lượng An ninh nhân dân, khẳng định định hướng chiến lược về công tác an ninh chủ động trong kỷ nguyên mới, đồng thời vinh danh, tri ân các thế hệ Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân tiêu biểu của lực lượng qua các thời kỳ.
Ngoài ra, chương trình còn quy tụ nhiều nghệ sỹ tên tuổi như ca sỹ Hồng Nhung, Phạm Thu Hà, Ngọc Anh, Hoàng Bách, Lâm Bảo Ngọc, Anh Tú cùng các tập thể nghệ thuật của lực lượng Công an nhân dân, mang đến những tiết mục ca hát, hợp xướng và vũ kịch giàu cảm xúc.
Thông qua ngôn ngữ nghệ thuật giàu cảm xúc, Gala nghệ thuật “Tổ quốc bình yên” tại Thủ đô Hà Nội gửi gắm thông điệp: Bình yên không tự nhiên mà có, đó là thành quả của lòng trung thành, trí tuệ, bản lĩnh và sự hy sinh thầm lặng của các thế hệ cán bộ, chiến sỹ An ninh nhân dân, những con người đã chọn đặt Tổ quốc lên trên chính mình để giữ vững thế trận lòng dân, bảo vệ vẹn nguyên nền độc lập, tự do của Tổ quốc.
Diễn ra tại Thủ đô Hà Nội - nơi cách đây tròn 80 năm đã ghi dấu chiến công khai sinh ngày truyền thống của lực lượng An ninh nhân dân, đêm Gala là điểm hội tụ của hành trình “Tổ quốc bình yên” sau các chặng dừng chân đầy ý nghĩa tại thành phố Đà Nẵng và Thành phố Hồ Chí Minh, khép lại một hành trình nghệ thuật trải dài ba miền đất nước bằng lời tri ân trang trọng nhất gửi tới các thế hệ cán bộ, chiến sỹ đã hiến dâng tuổi trẻ, trí tuệ và máu xương vì sự bình yên của Tổ quốc, vì cuộc sống yên lành của nhân dân.
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