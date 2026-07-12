Chương trình nghệ thuật “80 năm – Vì an ninh Tổ quốc”: Hành trình chạm vào ký ức, sứ mệnh và vinh quang

Chương trình có sự tham dự của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước. Trong khuôn khổ Lễ kỷ niệm, diễn ra chương trình nghệ thuật đặc biệt “80 năm – Vì an ninh Tổ quốc” với sự Chỉ đạo nghệ thuật của Thiếu tướng, NSND Nguyễn Công Bẩy; Tổng đạo diễn: Nhạc sĩ Trương Ngọc Ninh; Giám đốc âm nhạc: Thiếu tá, NS Phạm Hoàng Huy; Kịch bản văn học - lời bình: TS Phạm Phương Oanh; Đạo diễn sân khấu: Đại úy, ThS Nguyễn Minh Anh; Tổng biên đạo: NSND Kiều Lê… Bên cạnh đó, còn có một nhân vật lịch sử tham gia chương trình là Trung tướng, Anh hùng Lực lượng vũ trang Nhân dân Đường Minh Hưng.

Không chỉ là sự kiện văn hóa – nghệ thuật mang ý nghĩa chính trị sâu sắc, chương trình còn là lời tri ân thiêng liêng gửi tới các thế hệ cán bộ, chiến sĩ đã cống hiến, hy sinh vì sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia, đồng thời khẳng định sứ mệnh vẻ vang của lực lượng An ninh nhân dân trong hành trình cùng đất nước bước vào kỷ nguyên phát triển mới.

Trong dòng chảy lịch sử dân tộc, lực lượng An ninh nhân dân ra đời từ những ngày đầu chính quyền cách mạng còn non trẻ, khi đất nước vừa giành được độc lập nhưng phải đối diện với muôn vàn thách thức từ thù trong, giặc ngoài. Suốt tám thập kỷ qua, lực lượng An ninh nhân dân luôn là lá chắn thép bảo vệ Đảng, Nhà nước, bảo vệ thành quả cách mạng và cuộc sống bình yên của nhân dân. Biết bao chiến công thầm lặng đã đi vào lịch sử, từ những cuộc đấu trí với gián điệp, biệt kích, những chuyên án phản gián nổi tiếng, đến những nỗ lực bảo vệ an ninh chính trị, an ninh kinh tế, an ninh đối ngoại, an ninh mạng và chủ quyền quốc gia trong thời kỳ hội nhập. Với thời lượng 40 phút, ê-kíp sáng tạo chủ trương kể câu chuyện về lực lượng An ninh nhân dân thông qua những lát cắt mang tính biểu tượng. Từ mỗi chiến công, mỗi nhân vật, mỗi giai đoạn lịch sử, khán giả sẽ nhận diện những giá trị cốt lõi làm nên bản sắc của lực lượng An ninh nhân dân Việt Nam: lòng trung thành tuyệt đối với Đảng, Tổ quốc và Nhân dân; bản lĩnh chính trị kiên định; trí tuệ sắc bén; tinh thần mưu trí, dũng cảm và ý chí sẵn sàng hy sinh vì sự bình yên của đất nước.

Điểm đặc biệt của chương trình nằm ở tư tưởng nghệ thuật xuyên suốt: lấy con người làm trung tâm của mọi câu chuyện. Nếu chiến công là kết quả, thì con người chính là cội nguồn tạo nên lịch sử. Nếu chuyên án là sự kiện, thì cuộc sống bình yên của nhân dân mới là đích đến cuối cùng của mọi nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia. Vì thế, chương trình không chỉ khắc họa những trận tuyến thầm lặng, những chuyên án nổi tiếng, mà còn đi sâu vào chiều sâu nhân văn của người chiến sĩ an ninh qua tình đồng đội, tình đồng chí, tình cảm gia đình, những lựa chọn giữa hạnh phúc riêng và nhiệm vụ thiêng liêng với Tổ quốc.

Toàn bộ chương trình được kiến tạo trên ba điểm chạm cảm xúc gồm: “Chạm vào ký ức”, “Chạm vào sứ mệnh” và “Chạm vào vinh quang”. Dòng chảy nghệ thuật được xây dựng trên những cặp tương phản, đối lập và tương hỗ như tĩnh – động, trí – dũng, yếu – mạnh, ít – nhiều. Đây cũng chính là những giá trị đã làm nên nghệ thuật đấu tranh đặc biệt của lực lượng An ninh nhân dân: lấy tĩnh thắng động, lấy ít địch nhiều, lấy yếu thắng mạnh và lấy trí đồng hành cùng dũng. Các nghệ sĩ biểu diễn trong chương trình gồm: Ca sĩ Phạm Thu Hà, Đông Hùng, NSƯT Cao Minh, Lâm Bảo Ngọc, Nhóm Dòng Thời Gian, Hồ Hoàng Hà, Nghệ sĩ Violin Trần Anh Tú (Tú Xỉn), Nghệ sĩ Cello Trần Hồng Nhung, Nghệ sĩ Cello Quỳnh Lê, Nghệ sĩ Trumpet Nguyễn Quốc Bình, Nghệ sĩ nhí Tuấn Khanh, Nghệ sĩ nhí Mỹ An, Dàn nhạc Giao hưởng, Dàn Quân nhạc Đoàn Nghi lễ Công an nhân dân, Hợp xướng Học viện An ninh nhân dân, Nghệ sĩ xiếc: Văn Thái - Doãn Vĩnh - Hà Long - Đức Thắng – Minh Sinh, Nghệ sĩ ballet Nhà hát Nhạc Vũ Kịch Việt Nam, Vũ đoàn HT, Vũ đoàn Hà Nội Trẻ.

Mở đầu chương trình là trường đoạn “Chạm vào ký ức”, lấy bối cảnh Bảo tàng Công an nhân dân. Trong không gian tĩnh lặng của bảo tàng, một cậu bé cùng người ông – một cán bộ lão thành của lực lượng an ninh – bước vào hành trình tìm hiểu lịch sử. Giữa những hiện vật cũ, những bức ảnh đã úa màu và âm thanh của chiếc radio xưa, từng trang sử của dân tộc dần được mở ra.

Khi cậu bé dừng lại trước bức ảnh Đội Tự vệ đỏ, dòng chảy lịch sử bừng tỉnh. Âm nhạc giao hưởng sử thi vang lên, kết hợp cùng công nghệ hologram và hiệu ứng thị giác hiện đại, tái hiện thời kỳ Xô viết Nghệ – Tĩnh, nơi những tổ chức tiền thân đầu tiên của lực lượng Công an nhân dân ra đời với sứ mệnh bảo vệ cơ sở Đảng, bảo vệ cán bộ, lãnh đạo cách mạng và giữ gìn ngọn lửa đấu tranh trong những năm tháng gian khó.

Từ những “hạt giống đỏ” ấy, lịch sử tiếp tục mở ra với sự hình thành của các Ban Trừ gian, Ban Trinh sát, Sở Liêm phóng, Sở Trinh sát, Quốc gia Tự vệ cuộc và sự ra đời của lực lượng Công an cách mạng sau Cách mạng Tháng Tám năm 1945. Không chỉ tái hiện những dấu mốc lịch sử, chương trình còn khắc họa hình tượng những chiến sĩ an ninh đầu tiên – những con người âm thầm, bí mật nhưng tuyệt đối trung thành với Đảng, Tổ quốc và Nhân dân.Thông qua ngôn ngữ của giao hưởng, vũ kịch, hợp xướng và công nghệ trình diễn hiện đại, chương trình tái hiện cuộc đột kích lịch sử đêm 12/7/1946 – chiến thắng đầu tiên của lực lượng An ninh nhân dân, góp phần bảo vệ chính quyền cách mạng và khẳng định bản lĩnh, trí tuệ của lực lượng trong những ngày đầu lập nước.Một trong những điểm nhấn xúc động của chương trình là trường đoạn “Bắc Nam như cội với cành”, tái hiện hành trình lịch sử của cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Từ những chuyên án phản gián nổi tiếng như PY27 đến những đoàn quân vượt Trường Sơn chi viện cho miền Nam, tất cả được kể bằng ngôn ngữ giao hưởng – tự sự, kết hợp khí nhạc, hợp xướng, múa đương đại và tư liệu lịch sử.

Tuy nhiên, chiến tranh không được khắc họa đơn thuần bằng tiếng súng hay khói lửa. Trung tâm cảm xúc của trường đoạn là sự hy sinh thầm lặng của những người chiến sĩ an ninh. Hình tượng người cha lên đường vào Nam chiến đấu khi con gái còn chưa chào đời, những lá thư gửi từ chiến trường, niềm tự hào lặng lẽ của người con chưa từng có cơ hội lớn lên bên cha… đã tạo nên sự đối lập đầy xúc động giữa sự thiếu vắng của một gia đình và sự bình yên của cả dân tộc.

Thông điệp nhân văn của trường đoạn được gửi gắm giản dị nhưng sâu sắc: có những con người đã gác lại hạnh phúc riêng để nhân dân được sống trong hòa bình. Người cha có thể vắng mặt trong tuổi thơ của con gái mình, nhưng ông chưa bao giờ vắng mặt trong lịch sử của đất nước.

Khi âm nhạc dâng lên cao trào, sân khấu mở ra khoảnh khắc lịch sử ngày 30/4/1975 với hình ảnh đoàn quân tiến vào Dinh Độc Lập, cờ giải phóng tung bay trong niềm vui thống nhất. Nhưng thay vì khép lại bằng những thanh âm chiến thắng, chương trình lựa chọn một khoảng lặng với tiếng violin của ca khúc “Bài ca không quên”, như một lời tri ân đối với những thanh xuân đã gửi lại nơi chiến trường để đất nước có được mùa xuân thống nhất.

Sau ngày đất nước thống nhất, nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia tiếp tục đặt ra những yêu cầu mới. Chương trình đưa khán giả đến với chuyên án phản gián CM12 – một trong những chiến công tiêu biểu nhất của lực lượng An ninh nhân dân.

Lấy Hòn Đá Bạc (Cà Mau) làm không gian biểu tượng, trường đoạn tái hiện cuộc đấu trí kéo dài hơn ba năm của lực lượng An ninh nhân dân nhằm đập tan âm mưu xâm nhập, bạo loạn lật đổ của các tổ chức phản động lưu vong. Hình tượng biển đêm, điện đài, mật mã và Bà mẹ Cà Mau được sử dụng như những biểu tượng nghệ thuật, khẳng định bản lĩnh chính trị, trí tuệ nghiệp vụ, sự mưu trí, sáng tạo… của lực lượng An ninh nhân dân Việt Nam.

Ở phần cuối, chương trình mở rộng không gian lịch sử đến thời kỳ Đổi mới và hội nhập quốc tế. Từ bảo vệ an ninh chính trị, an ninh kinh tế, an ninh đối ngoại đến an ninh mạng và chủ quyền số, từ bảo vệ các công trình trọng điểm quốc gia, các sự kiện chính trị – ngoại giao quan trọng đến đấu tranh với tội phạm công nghệ cao, tin giả và các nguy cơ trên không gian mạng, lực lượng An ninh nhân dân đang ngày càng thích ứng nhanh chóng với những biến đổi của thời đại số.

Thông qua ngôn ngữ của hologram, múa tương tác và sân khấu đa lớp, chương trình khắc họa bức tranh tổng thể của lực lượng An ninh nhân dân trong thời kỳ mới với những cặp đối lập: hữu hình – vô hình, thực – số, nguy cơ – bình yên, công nghệ – con người, trí tuệ – thách thức. Từ đó khẳng định một thông điệp xuyên suốt: trong bất cứ hoàn cảnh nào, lực lượng An ninh nhân dân vẫn là lá chắn vững chắc bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa, từ ngoài biên giới và cả trong không gian mạng.

“80 năm – Vì an ninh Tổ quốc” không chỉ là một chương trình nghệ thuật kỷ niệm, mà còn là bản hùng ca về lòng trung thành, trí tuệ và sự hy sinh thầm lặng của lực lượng An ninh nhân dân Việt Nam – những người luôn âm thầm đứng phía sau mọi thắng lợi của dân tộc, bảo vệ bình yên hôm nay và vun đắp niềm tin cho tương lai.