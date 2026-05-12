Gần 20.000 tỷ đồng trái phiếu bất động sản được phát hành trong tháng 4/2026.

(Ngày Nay) - Thị trường trái phiếu doanh nghiệp trong tháng 4/2026 tiếp tục ghi nhận sự phục hồi về hoạt động phát hành, trong đó nhóm bất động sản vẫn là một trong những lĩnh vực huy động vốn lớn nhất thị trường...

Theo thống kê từ Hiệp hội Thị trường Trái phiếu Việt Nam (VBMA), tổng giá trị trái phiếu doanh nghiệp phát hành trong tháng đạt hơn 36.200 tỷ đồng, với nhóm bất động sản đóng góp gần 20.000 tỷ đồng, chiếm khoảng 36% tổng lượng phát hành.

Trong tháng 4/2026, toàn thị trường ghi nhận 17 đợt phát hành riêng lẻ với tổng giá trị 35.235 tỷ đồng cùng 1 đợt phát hành ra công chúng trị giá 1.000 tỷ đồng. So với tháng trước, quy mô phát hành tăng khoảng 9%, cho thấy nhu cầu huy động vốn của doanh nghiệp đang dần cải thiện, đặc biệt ở nhóm bất động sản và tài chính – ngân hàng.

Trong số các doanh nghiệp bất động sản phát hành tháng 4, đóng góp lớn nhất thuộc về CTCP Đầu tư và Phát triển Bất động sản Minh An với 2 lô trái phiếu MAD32601 và MAD12602, giá trị phát hành lần lượt 6.200 tỷ đồng và 1.300 tỷ đồng. Trong đó, mã MAD32601 có kỳ hạn 1 năm, mức lãi suất 10%/năm. Mã MAD12602 có kỳ hạn 2,5 năm và áp dụng mức lãi suất 10,5%/năm.

Kế tiếp là CTCP Vinhomes với lô trái phiếu mã VHM12601 trị giá 6.000 tỷ đồng phát hành ngày 13/4. Lô trái phiếu này có kỳ hạn 2 năm, lãi suất 12,5%/năm cho hai kỳ tính lãi đầu tiên, các kỳ tiếp theo được tính theo lãi suất tham chiếu cộng biên độ 2%/năm.

Đứng thứ ba thuộc về CTCP Thương mại xuất nhập khẩu Tam Tài Lộc với lô trái phiếu mã LOC32601, giá trị phát hành 5.700 tỷ đồng. Trái phiếu có kỳ hạn 1 năm và áp dụng mức lãi suất 10%/năm.

Doanh nghiệp tiếp theo, Công ty TNHH Thăng Long cũng đóng góp lô trái phiếu mã THL12601, giá trị phát hành 459 tỷ đồng. Trái phiếu có kỳ hạn 5 năm áp dụng mức lãi suất thả nổi với mức ban đầu 9%/năm.

Và doanh nghiệp bất động sản cuối cùng được VBMA ghi nhận là CTCP Bất động sản BCons PS với lô trái phiếu mã BPS12601, giá trị phát hành 276 tỷ đồng. TRái phiếu có kỳ hạn 4 năm và mức lãi suất 11,5%/năm.

Trong khi đó, nhóm ngân hàng vẫn là lĩnh vực phát hành lớn nhất thị trường với tỷ trọng hơn 50% tổng giá trị phát hành. Một số ngân hàng và công ty chứng khoán tiếp tục đẩy mạnh huy động vốn trung và dài hạn nhằm cải thiện hệ số an toàn vốn và bổ sung nguồn vốn cho hoạt động tín dụng.

Ở chiều ngược lại, áp lực đáo hạn trái phiếu doanh nghiệp vẫn ở mức cao. Theo VBMA, trong 8 tháng còn lại của năm 2026 sẽ có khoảng 158.758 tỷ đồng trái phiếu đáo hạn, trong đó nhóm bất động sản tiếp tục chiếm tỷ trọng lớn nhất. Điều này đồng nghĩa nhiều doanh nghiệp địa ốc vẫn sẽ phải đối diện áp lực cân đối dòng tiền, tái cơ cấu nợ và xử lý thanh khoản trong bối cảnh thị trường phục hồi chưa đồng đều.

Ngoài ra, các doanh nghiệp đã mua lại trước hạn khoảng 16.663 tỷ đồng trái phiếu trong tháng 4, tăng hơn 37% so với cùng kỳ năm trước. Động thái này cho thấy nhiều doanh nghiệp đang chủ động giảm áp lực nợ và cải thiện niềm tin của nhà đầu tư trên thị trường trái phiếu.

Tuy nhiên, rủi ro vẫn chưa hoàn toàn biến mất khi thị trường tiếp tục ghi nhận một số trường hợp chậm thanh toán lãi và gốc trái phiếu. Theo VBMA, trong tháng 4/2026 có 4 mã trái phiếu chậm nghĩa vụ thanh toán với tổng giá trị khoảng 120 tỷ đồng.

Tổng thể, thị trường trái phiếu doanh nghiệp tháng 4/2026 cho thấy tín hiệu hồi phục rõ nét về hoạt động phát hành, đặc biệt ở nhóm bất động sản. Dù vậy, áp lực đáo hạn lớn cùng bài toán dòng tiền vẫn sẽ là thách thức đáng kể đối với nhiều doanh nghiệp trong phần còn lại của năm.