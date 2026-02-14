Gan lợn biến đổi gene mở ra hướng đi mới trong điều trị suy gan cấp

PV In bài viết
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Ngày Nay) - Cơ quan Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ (FDA) đã phê duyệt thử nghiệm lâm sàng sử dụng gan lợn biến đổi gene như một biện pháp hỗ trợ tạm thời cho bệnh nhân suy gan cấp, mở ra hướng tiếp cận mới trong điều trị khi nguồn hiến tạng khan hiếm.
Gan lợn biến đổi gene mở ra hướng đi mới trong điều trị suy gan cấp
Gan lợn biến đổi gene mở ra hướng đi mới trong điều trị suy gan cấp ảnh 1
Gan lợn biến đổi gene mở ra hướng đi mới trong điều trị suy gan cấp. Ảnh: geneticliteracyproject.org

Theo đó, gan lợn không được cấy ghép vào cơ thể người mà được kết nối bên ngoài như một hệ thống lọc máu sinh học, tương tự cơ chế chạy thận nhân tạo, nhằm tạo “khoảng đệm” để gan người bệnh có thời gian phục hồi hoặc chờ ghép tạng.

Thử nghiệm do công ty công nghệ sinh học eGenesis (bang Massachusetts, Mỹ) phối hợp với hãng OrganOx (Anh) thực hiện và dự kiến sẽ được triển khai vào mùa Xuân năm nay với tối đa 20 bệnh nhân điều trị tích cực. Hệ thống của OrganOx - vốn được thiết kế để bảo quản gan người hiến - sẽ được sử dụng cho việc tuần hoàn máu bệnh nhân qua gan lợn đặt bên ngoài cơ thể.

Đây là bước tiến mới trong lĩnh vực cấy ghép dị loài (xenotransplantation) - sử dụng cơ quan động vật biến đổi gene nhằm giải quyết tình trạng thiếu hụt tạng hiến. Từ năm 2022, Mỹ và Trung Quốc đã thực hiện một số ca ghép tim và thận lợn cho người, với kết quả khác nhau. Gần đây, các nhà khoa học Trung Quốc cũng đã ghép thành công gan lợn biến đổi gene cho một bệnh nhân chết não trong 10 ngày mà không ghi nhận hiện tượng thải ghép cấp tính.

ình luận về thử nghiệm mới, Tiến sĩ Helena Katchman - Trưởng Đơn vị Gan tại Trung tâm Y tế Tel Aviv và là Chủ tịch Hiệp hội Nghiên cứu Gan Israel - cho biết tình trạng thiếu gan hiến là vấn đề nghiêm trọng ở cả Israel và trên toàn cầu. Nhiều bệnh nhân không đủ điều kiện ghép gan hoặc không kịp chờ tạng hiến phù hợp. Bà Katchman nhấn mạnh việc sử dụng gan lợn như “liệu pháp cầu nối” có thể giúp bệnh nhân vượt qua giai đoạn nguy kịch cho tới khi gan tự tái tạo hoặc có tạng hiến phù hợp.

Cũng theo bà Katchman, khác với ghép tạng vĩnh viễn, phương pháp này chỉ mang tính tạm thời, giảm nguy cơ thải ghép kéo dài. Tuy nhiên, thách thức vẫn tồn tại, đặc biệt là nguy cơ phản ứng miễn dịch và lây nhiễm từ động vật, dù các nhà khoa học đã phát triển lợn biến đổi gene nuôi trong môi trường vô trùng nhằm hạn chế rủi ro.

Giới chuyên gia đánh giá đây là bước tiến quan trọng trong nỗ lực giải quyết khủng hoảng thiếu tạng hiến, song việc ứng dụng rộng rãi vẫn cần thêm nhiều nghiên cứu và thử nghiệm lâm sàng trong thời gian tới.

PV
Gan lợn biến đổi gene suy gan cấp ghép tạng cấy ghép dị loài

Đọc nhiều

Đối thoại

Longform

Cùng chuyên mục

Tin mới

Sun PhuQuoc Airways tiếp nhận 4 tàu bay thuộc sở hữu chỉ trong 12 ngày, nâng quy mô đội bay lên 10 chiếc
Sun PhuQuoc Airways tiếp nhận 4 tàu bay thuộc sở hữu chỉ trong 12 ngày, nâng quy mô đội bay lên 10 chiếc
(Ngày Nay) -Chỉ trong hơn 3 tháng kể từ khi cất cánh thương mại, Sun PhuQuoc Airways (SPA) đã nhanh chóng nâng tổng quy mô đội bay lên 10 chiếc. Việc liên tiếp đón 4 tàu bay thế hệ mới ngay trong dịp Tết Nguyên đán không chỉ phục vụ nhu cầu đi lại tăng cao mà còn là bước đệm quan trọng cho chiến lược phủ rộng mạng bay quốc tế trong Quý II/2026.
Ecopark tràn ngập sắc hoa tại các đại đô thị khắp 3 miền dịp Tết Bính Ngọ 2026
Ecopark tràn ngập sắc hoa tại các đại đô thị khắp 3 miền dịp Tết Bính Ngọ 2026
(Ngày Nay) - Xúng xính chụp ảnh áo dài bên những vạt hoa rộng hàng chục nghìn m2, tản bộ bên mặt hồ, chèo thuyền kayak, cắm trại giữa công viên, hít thở căng lồng ngực bầu không khí trong lành khoáng đạt… là những trải nghiệm đón năm mới tuyệt vời mà cư dân, du khách yêu thích tại các đại đô thị của nhà sáng lập Ecopark trong dịp Tết 2026 này.
Tranh cãi việc Lầu Năm Góc dùng AI "an toàn" trong chiến dịch bắt Tổng thống Maduro
Tranh cãi việc Lầu Năm Góc dùng AI "an toàn" trong chiến dịch bắt Tổng thống Maduro
(Ngày Nay) - Theo các nguồn tin từ Axios và Wall Street Journal, quân đội Mỹ đã sử dụng mô hình AI Claude trong chiến dịch bắt giữ Tổng thống Venezuela Nicolás Maduro, làm dấy lên tranh cãi về việc một công nghệ được quảng bá là “an toàn” lại xuất hiện trong một chiến dịch quân sự gây chết người.
Tổng thống Trump: Quá bận rộn để làm bị cáo nhưng thừa thời gian để khởi kiện
Tổng thống Trump: Quá bận rộn để làm bị cáo nhưng thừa thời gian để khởi kiện
(Ngày Nay) - Sau khi tái đắc cử vào tháng 11/2024, Tổng thống Donald Trump lập luận rằng cương vị nguyên thủ khiến ông không có thời gian đối mặt với các vụ kiện dân sự. Tuy nhiên, trong khi yêu cầu tòa án tạm hoãn các vụ kiện nhằm vào mình, ông lại chủ động nộp hàng loạt đơn kiện mới, đòi bồi thường số tiền lên tới hàng chục tỷ USD, làm dấy lên tranh luận pháp lý về tính nhất quán trong lập trường của ông.
Tiếng ồn hồng có thể làm suy giảm chất lượng giấc ngủ
Tiếng ồn hồng có thể làm suy giảm chất lượng giấc ngủ
(Ngày Nay) - Kết quả nghiên cứu của các nhà khoa học tại Trường Y Đại học Pennsylvania (Mỹ) công bố mới đây cho thấy “tiếng ồn hồng” – loại âm thanh được nhiều người sử dụng như công cụ hỗ trợ ngủ – có thể làm giảm thời gian ngủ REM (giai đoạn ngủ mà não hoạt động mạnh để xử lý thông tin và phục hồi chức năng tinh thần), gây tỉnh giấc ban đêm và làm suy giảm chất lượng giấc ngủ, trong khi việc sử dụng nút tai đơn giản lại mang đến hiệu quả bảo vệ giấc ngủ trước tiếng ồn môi trường tốt hơn.
NATO 3.0: Mỹ xoay trục, châu Âu gánh vai trò lớn hơn
NATO 3.0: Mỹ xoay trục, châu Âu gánh vai trò lớn hơn
(Ngày Nay) - Mỹ thúc đẩy “NATO 3.0”, yêu cầu châu Âu tăng chi tiêu và tự đảm nhận phòng thủ. Trong bối cảnh Tổng thống Donald Trump gây sức ép, liên minh xuyên Đại Tây Dương đứng trước bước ngoặt tái cân bằng quyền lực.
Tuân thủ quy định tham gia giao thông trên cao tốc khi lưu lượng phương tiện tăng cao dịp Tết
Tuân thủ quy định tham gia giao thông trên cao tốc khi lưu lượng phương tiện tăng cao dịp Tết
(Ngày Nay) - Theo Cục Cảnh sát giao thông, những ngày cận Tết Nguyên đán Bính Ngọ, lượng phương tiện ra, vào trên một số tuyến cao tốc tăng mạnh. Đặc biệt, trên trục cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh – Long Thành – Dầu Giây – Phan Thiết – Vĩnh Hảo – Cam Lâm – Nha Trang – Vân Phong, trong 3 ngày (từ 9–11/2), số lượt phương tiện vào tuyến tăng 37.026 lượt, ra tuyến tăng 32.866 lượt so với cùng kỳ năm trước.