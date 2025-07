Geminight lung linh: Hùng Huỳnh tái hợp người hâm mộ tại Hà Nội

Không khí sôi động cùng MC Nicky và các tiết mục đặc sắc

Buổi fanmeeting được dẫn dắt bởi MC Anh Trai "Say Hi" Nicky, người mang đến những phút giây giao lưu sôi nổi và duyên dáng trong 2/3 thời gian chương trình. Do lịch trình gấp rút, Nicky phải rời sân khấu sớm để ra sân bay sang Hàn Quốc, nhưng sự chuyên nghiệp và năng lượng của anh vẫn để lại ấn tượng sâu sắc.

Không khí chương trình vô cùng sôi động và cuốn hút với các tiết mục biểu diễn đa dạng của Hùng Huỳnh, bao gồm các ca khúc như "Chẳng thể nhắm mắt: (bài hát debut của anh), "Đầu đội sừng" (từ gameshow âm nhạc Anh Trai "Say Hi"). Bên cạnh đó, màn dance cover "That's what I like" đầy năng lượng và tiết mục múa đương đại "Tĩnh Họa Vi Tâm" do biên đạo Đăng Quân dàn dựng đã thể hiện sự đa tài của nam nghệ sĩ, mang đến những phút giây mãn nhãn cho khán giả.

Màn song ca gợi ký ức Y2K cùng Khổng Tú Quỳnh

Phần song ca giữa Hùng Huỳnh và ca sĩ Khổng Tú Quỳnh đã tái hiện những bản hit đình đám thời kỳ audition. Hùng Huỳnh cũng hé lộ rằng những bài hát của Khổng Tú Quỳnh từng gắn bó với tuổi thơ của anh qua các trò chơi, khiến màn trình diễn trở nên đầy cảm xúc và nhận được sự hưởng ứng nhiệt liệt từ khán giả. Sự ăn ý giữa hai nghệ sĩ đã mang đến một khoảnh khắc khó quên, làm sống lại những ký ức đẹp của nhiều người hâm mộ.

Nút bạc YouTube: Cột mốc ý nghĩa

Trong không khí rộn ràng, Hùng Huỳnh xúc động công bố cột mốc quan trọng: kênh YouTube của anh đã chính thức nhận được nút bạc, đánh dấu hơn 100.000 người đăng ký – một thành tựu đáng tự hào sau những nỗ lực không ngừng nghỉ. Anh chia sẻ rằng nút bạc không chỉ là phần thưởng cho bản thân mà còn là minh chứng cho tình yêu và sự ủng hộ từ các Darling, những người đã luôn đồng hành cùng anh trên hành trình âm nhạc. Để tri ân người hâm mộ, Hùng Huỳnh đã trình chiếu một đoạn video hậu trường của MV sắp ra mắt, được quay tại Úc, khiến khán giả vô cùng hào hứng và mong chờ sản phẩm mới.

Fanmeeting còn mang đến những khoảnh khắc gần gũi khi Hùng Huỳnh cùng tham gia chơi game, khiêu vũ và tặng những nhành hoa đầy lãng mạn cho các “công nương”. Các minigame tặng quà được tổ chức sôi nổi, tạo cơ hội để người hâm mộ tương tác trực tiếp với thần tượng. Những cử chỉ ấm áp này đã khiến khán giả không khỏi xúc động, biến Geminight thành một buổi tối tràn đầy kỷ niệm.

Cũng trong phần giao lưu, Hùng Huỳnh bộc bạch rằng mỗi khi nhắc đến Hà Nội, anh luôn nhớ đến sân vận động Mỹ Đình, nơi diễn ra những đêm diễn Anh Trai "Say Hi" rực rỡ, gắn liền với những kỷ niệm đặc biệt trong hành trình của mình. Lời chia sẻ chân thành này càng khiến khán giả Thủ đô thêm gần gũi với nam nghệ sĩ, tạo nên sự kết nối đặc biệt giữa anh và người hâm mộ Hà Nội.

Fanmeeting Geminight tại Hà Nội được tổ chức với quy mô không kém phần hoành tráng so với sự kiện tại Nhà hát Bến Thành, TP.HCM vào ngày 17/5/2025. Tại TP.HCM, Hùng Huỳnh cũng xuất hiện với hình tượng công tước, đồng hành cùng MC Võ Tấn Phát và các khách mời như Lương Bích Hữu, Hòa Minzy, và ERIK. Sự kiện tại Hà Nội tiếp tục giữ vững tinh thần ấy, nhưng mang đậm dấu ấn Thủ đô với sự góp mặt của Nicky và Khổng Tú Quỳnh.

Fanmeeting Geminight tại Hà Nội đã khép lại trong sự lưu luyến, để lại dấu ấn về một Hùng Huỳnh đa tài, gần gũi và tràn đầy năng lượng. Với cột mốc nút bạc YouTube và những dự án mới được hé lộ, người hâm mộ đang nóng lòng chờ đón những bước tiến tiếp theo của “chàng công tước” này.