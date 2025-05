Khám phá MV "THE REAL AURA": Sức hút thị giác mới - Dàn Anh Trai tiếp sức thí sinh "Say Hi" mùa mới

(Ngày Nay) - MV "THE REAL AURA" bùng nổ với âm nhạc đỉnh cao từ JustaTee, kết hợp thời trang, vũ đạo và kỹ xảo quốc tế, đưa khán giả vào hành trình thị giác mãn nhãn. Các nữ idol của Em Xinh "Say Hi" tỏa sáng với cá tính riêng, phá vỡ mọi giới hạn, hứa hẹn tạo nên cơn sốt mùa hè 2025!

Sáng tác bởi Giám đốc Âm nhạc JustaTee, "THE REAL AURA" mang nhiều chất liệu âm nhạc khác nhau như Trap, Hiphop, Psy Trance; Progressive House,... Âm nhạc sôi động cùng thông điệp xuyên suốt về sự tự tin, dám thử thách và vượt qua giới hạn bản thân, đã tạo nên một tuyên ngôn mới cho thế hệ idol trẻ.

Âm nhạc, thời trang, vũ đạo và kỹ xảo hình ảnh đạt chuẩn quốc tế được đầu tư tỉ mỉ, mang đến trải nghiệm thị giác sống động và đa chiều. Các nữ idol khoác lên mình những bộ trang phục độc đáo nhưng hài hòa, thể hiện cá tính riêng biệt, đồng thời hòa quyện hoàn hảo trong tổng thể đầy cuốn hút.

Từ sắc đỏ nổi loạn, vàng kim sang trọng đến đen huyền bí, các không gian được thiết kế như những thực tại ảo, sử dụng kỹ thuật quay hình hiện đại như bullet time, slow motion, ánh sáng đa tầng và hiệu ứng màu sắc để tạo chiều sâu và cảm xúc.

Các khung hình trong MV như những “vũ trụ xuyên không” theo phong cách Futuristic riêng biệt cho từng Em Xinh. Những cảnh chuyển đổi bối cảnh màu sắc tạo cảm giác như các Em Xinh đang di chuyển qua các chiều không gian khác nhau. Hiệu ứng màu sắc được áp dụng khéo léo tăng cường tính tương phản giữa các chiều.

Ở tông đỏ cam, các Em Xinh thể hiện sự nổi loạn và bản lĩnh qua những động tác vũ đạo mạnh mẽ. Trang phục da và phụ kiện kim loại tạo thần thái sắc lạnh. Các cảnh quay trong không gian tông vàng kim mang đến cảm giác xa hoa, sang trọng với những thiết kế nội thất cổ điển, phong cảnh nhà hát lớn, tôn vẻ đẹp quý phái nhưng cá tính.

Điểm nhấn ấn tượng là không gian phong cách công nghiệp với tông màu đen bạc. Các Em Xinh xuất hiện với những bộ trang phục đậm tính Futuristic, tạo cái nhìn của những nữ chiến binh từ tương lai. Những cú máy quay từ trên cao, góc nghiêng độc đáo, kết hợp hiệu ứng slow motion tôn từng biểu cảm, vũ đạo của từng idol.

MV "THE REAL AURA" ứng dụng các công nghệ quay phim tiên tiến với hệ thống ánh sáng đa tầng, tạo những hiệu ứng thị giác ấn tượng. Các cảnh quay nhóm được thực hiện với kỹ thuật bullet time cải tiến, tạo khoảnh khắc “đông cứng thời gian” mê hoặc khi các Em Xinh cùng xuất hiện.

MV "THE REAL AURA" được thực hiện bởi đạo diễn Phương Vũ và tổ đội AntiAntiArt - đội ngũ sáng tạo nổi tiếng trong giới nghệ thuật Việt Nam. Theo Co-founder kiêm Đạo diễn của AntiAntiArt - Phương Vũ, kịch bản MV được lấy ý tưởng trực tiếp từ tiết tấu nhanh cùng giai điệu mạnh mẽ của ca khúc chủ đề. Ekip sáng tạo muốn làm nổi bật chính nhịp điệu “dồn dập” này để liên tục thu hút người xem từ những phút đầu tiên tới giây cuối cùng và tạo sự tương tác chặt chẽ giữa hình ảnh và âm thanh.

Concept tổng thể kết hợp nhiều yếu tố: Tương lai, hiện đại, tầm nhìn quốc tế thông qua định dạng Virtual Reality Show (chương trình thực tế ảo). Toàn bộ không gian trong MV được thiết kế dựa trên cảm hứng từ ngành công nghiệp sản xuất phim và hình ảnh, nhiếp ảnh thời trang - từ các phim trường đến studio chụp ảnh tạp chí. Đây là những môi trường cho phép sự sáng tạo không giới hạn, mang tới những yếu tố siêu thực, concept ấn tượng và những hình ảnh biểu tượng nhằm tôn vinh vẻ đẹp của phụ nữ.

Trong quá trình thực hiện MV, đội ngũ sản xuất có sự thay đổi trong sắp xếp tiết tấu của MV. Thay vì chỉ tập trung vào ca hát, vũ đạo, đạo diễn Phương Vũ đặt các nữ idol vào những hoạt động thể hiện tính cách mạnh mẽ hơn, tạo nhiều tầng nghĩa nội dung. Các hoạt động này lấy cảm hứng từ thể thao, luyện tập, đua xe, được kết hợp với yếu tố thời trang tạo nên thẩm mỹ lai độc đáo, cũng như điểm nhấn riêng cho từng nghệ sĩ.

Các Anh Trai "Say Hi" JSOL, Hurrykng, Negav đã đăng tải những bài chia sẻ MV "THE REAL AURA" với những nội dung hài hước, thu hút sự chú ý và ủng hộ của đông đảo người hâm mộ chương trình "Say Hi" mùa đầu tiên.

Trước đó, dàn Anh Trai Negav, RHYDER, JSOL và Nicky đã xuất hiện đầy năng lượng tại Lễ ra mắt của 30 cô gái tài năng trong Em Xinh "Say Hi" vào ngày 14/05 tại Trung tâm thương mại Thiso Mall (TP. Thủ Đức, TP.HCM), mang đến nguồn cảm hứng mạnh mẽ cho các thí sinh.

Em Xinh "Say Hi"* được kỳ vọng sẽ kế thừa ngọn lửa bùng cháy từ Anh Trai "Say Hi" và tạo nên dấu ấn rực rỡ trong mùa hè 2025. Chương trình âm nhạc thực tế sẽ chính thức phát sóng vào 20h thứ Bảy, từ ngày 31/05/ 2025. Đặc biệt, tập 1 sẽ được công chiếu sớm hơn dự kiến, phát sóng vào lúc 19h30 trên các kênh truyền hình HTV2-Vie Channel, YouTube Vie Channel và ứng dụng giải trí VieON.

Hình tượng Em Xinh trong chương trình Em Xinh “Say Hi” không chỉ đơn thuần là nữ idol có ngoại hình đẹp và tài năng. Em Xinh nghĩa là Real Aura: Khí chất tỏa sáng không bị giới hạn trong một hình ảnh duy nhất. Luôn biến hóa, chuyển động, đây như dải cực quang không ngừng đổi màu nhưng vẫn giữ vẻ đẹp nguyên bản, thu hút. Real Aura là hào quang, khí chất riêng, chỉ có ở các nữ idol - một đặc tính của những nữ nghệ sĩ không chỉ được công nhận, mà còn định nghĩa lại thế giới. Trong chương trình Em Xinh “Say Hi”, mỗi Em Xinh sẽ bước vào một hành trình mới - nơi họ được cùng sáng tạo âm nhạc, luyện tập, thử thách bản thân và không ngừng bứt phá khỏi những giới hạn quen thuộc, chạm tới phiên bản Real Aura của chính mình. Các nữ nghệ sĩ, với xuất phát điểm là những cá tính nghệ thuật khác nhau, sẽ được khai phá sâu hơn về chất liệu âm nhạc mới, phong cách thời trang dẫn đầu xu hướng, phong cách trình diễn và thần thái nữ idol thế hệ mới. Đó chính là “Real Aura” - không phải thứ có sẵn, mà sẽ được tìm thấy trên hành trình dám thử thách, dám biến hoá, bứt phá vượt qua mọi giới hạn. Họ sẽ trở thành những nữ idol mang dấu ấn riêng, đại diện cho thế hệ tài năng mới, kiến tạo một kỷ nguyên văn minh cho nền âm nhạc Việt. Bên cạnh đó, chương trình Em Xinh “Say Hi” còn khơi dậy niềm tự hào về nhạc Việt, tạo một cộng đồng fan văn minh, nhiệt tình, yêu âm nhạc, tiếp nối những giá trị mà Anh Trai “Say Hi” và các sản phẩm khác của DatVietVAC đã đóng góp cho nền công nghiệp văn hóa Việt Nam.