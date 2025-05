Hàng chục ngàn khán giả cùng hát với các Anh Trai “Say Hi” mùa 1 dưới cơn mưa trong concert cuối cùng tại Việt Nam

(Ngày Nay) - Tối 10/05 tại Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình (Hà Nội), Anh Trai Say Hi – Concert đêm 6 diễn ra với chủ đề Pas Plus Encore, khép lại chuỗi 6 đêm concert tại TP.HCM và Hà Nội đầy cảm xúc. Dưới cơn mưa, cột mốc chia tay của 30 Anh Trai trong hành trình gần một năm qua tạo đã trở thành khoảnh khắc độc nhất và cực kỳ đáng nhớ.

Ông Bảo Thái - Giám Đốc Điều Hành Content Hub thuộc DatVietVAC Group Holdings - Đơn vị Sản Xuất chương trình tiết lộ, suốt nhiều tháng qua, khán giả không chỉ bày tỏ tình yêu với Anh Trai "Say Hi" qua fanpage, mà còn liên tục gửi hoa, bánh, thiệp đến DatVietVAC. Đây là tình cảm rất đáng trân quý dành cho 30 Anh Trai và chương trình. Thay mặt ban tổ chức, ông gửi lời cảm ơn đến hàng vạn khán giả có mặt tại đêm diễn, hàng triệu người hâm mộ Việt Nam, cũng như 30 Anh Trai tài năng đã đồng hành đến điểm cuối của hành trình mùa 1 tại Việt Nam: “Hãy tận hưởng trọn vẹn những giây phút, những giọt nước mắt hạnh phúc để lưu giữ kỷ niệm đẹp nhất, như lời chia tay trọn vẹn với mùa 1 của chương trình."

Đây là lần thứ 3 Anh Trai “Say Hi” Concert được tổ chức tại Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình, khẳng định vị thế là một trong những sự kiện âm nhạc hàng đầu Việt Nam. Từ sáng sớm, hàng nghìn người hâm mộ từ nhiều nơi đã xếp hàng để chờ được gặp các thần tượng bất chấp trời mưa. Trong đó, có nhiều fan di chuyển từ mọi miền đất nước, bay từ nước ngoài về để chứng kiến những khoảnh khắc cuối cùng có 30 Anh Trai đứng chung sân khấu concert tại Việt Nam.

Suốt hơn 3 tiếng, các Anh Trai đã có màn trình diễn không thể nào quên dưới mưa trước sự ủng hộ, yêu thương mãnh liệt từ các HiMom, HiDad (người hâm mộ của Anh Trai “Say Hi”).

Ca khúc "Khát vọng là người Việt" mở màn đêm diễn mãn nhãn với loạt hiệu ứng thị giác đẹp mắt, kết hợp giữa âm nhạc, hiệu ứng ánh sáng, pháo hoa, giọng hát đầy tự hào của 30 Anh Trai, cũng như sự hòa ca của tất cả khán giả. Tác phẩm lần đầu được ra mắt tại đêm Concert 3, tiếp tục gây dấu ấn tại các đêm Concert 4, 5. Đây là ca khúc được các Anh Trai vinh dự trình diễn tại nhiều sự kiện văn hóa, nghệ thuật quốc gia như: Chương trình nghệ thuật "Mùa Xuân thống nhất" chào mừng 50 năm Giải phóng miền Nam; "95 Năm - Ánh sáng soi đường" kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam; Giao lưu nghệ thuật "Xuân Quê Hương 2025" với chủ đề Việt Nam - Vươn lên trong kỷ nguyên mới. Tại Anh Trai “Say Hi” - Concert đêm 6, ca khúc một lần nữa vang lên, thể hiện niềm tin, tình yêu quê hương, lòng tự hào dân tộc, bản sắc Việt. Xuyên suốt concert, dù thời tiết không thuận lợi, 30 Anh Trai cùng các khách mời vẫn cháy hết mình vớii những màn trình diễn mãn nhãn, tạo nên một điểm kết đẹp cho hành trình. Những bản hit quen thuộc không chỉ với khán giả của chương trình, mà còn đi sâu vào đời sống thường nhật, từ quán cà phê đến những chương trình kỷ niệm, liên tục được thể hiện, như "Kim Phút Kim Giờ", "Tình đầu quá chén", "Ngáo ngơ", "Chân thành", "Dù cho tận thế"…

Đêm diễn còn mang tới loạt tiết mục đặc biệt như Mashup của DJ - Nhà sản xuất nổi tiếng thế giới Alan Walker: "The Spectre" - "Who I Am" - "Alone" – "Fire", liên khúc "Mất Kết Nối" - "Nỗi Đau Đính Kèm". Tiết mục "Love Sand" cũng lần đầu được HIEUTHUHAI, Vũ Thịnh, JSOL, Ali Hoàng Dương trình diễn trên sân khấu Anh Trai “Say Hi” - Concert đêm 6.

Trong khi đó, tiết mục "Bao lời con chưa nói" lại mang đến khoảng lặng đầy cảm xúc, đặc biệt khi khoảnh khắc khi màn hình LED trình chiếu 400 trăm bức ảnh của các khán giả, ghi lại những khoảnh khắc bên gia đình, bố mẹ. Đây là lần đầu tiên ca khúc được trình diễn trên Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình, với màn hòa giọng của Song Luân, Anh Tú Atus, Dương Domic, Quang Trung cùng đông đảo khán giả qua những câu hát: "Bao lời con chưa nói, nhưng thật ra con yêu mẹ nhiều…". Các Anh Trai cùng khán giả đồng loạt bật đèn flash, tạo nên biển ánh sáng lung linh trên khắp khán đài.

Ở tiết mục "Ngáo Ngơ", 4 thành viên của “boyband toàn cầu” gồm HIEUTHUHAI, Anh Tú Atus, JSOL và Erik đã khoác lên mình trang phục tốt nghiệp, khác so với những trang phục hài hước tại các concert diễn ra trước đó. Màn kết tiết mục này như sự khẳng định về độ chín muồi trong sự nghiệp của các Anh Trai, báo hiệu cho chặng đường âm nhạc sắp tới với đa dạng màu sắc và cá tính riêng biệt. Trong suốt hành trình đó, không thể không nhắc đến sự ủng hộ của khán giả, chính sự ghi nhận từ người hâm mộ đã tiếp thêm động lực, lan tỏa các sản phẩm âm nhạc của chương trình Anh Trai “Say Hi” trên đa nền tảng mạng xã hội.

Đây cũng là lần đầu tiên, Em Xinh Bảo Anh trình diễn cùng các Anh Trai Dương Domic, Quang Hùng MasterD, Song Luân, Lou Hoàng ca khúc "Cứ để anh ta rời đi" trên Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình.

Ở chặng cuối của đêm diễn, hàng khán giả và 30 Anh Trai đã cùng vẫy khăn bandana trong tiết mục Say Hi Never Say Goodbye, tạo nên khoảnh khắc gắn kết chân thành, xóa nhòa khoảng cách giữa sân khấu và khán đài. Xuyên suốt 3 tiếng trình diễn những trong mưa, 30 Anh Trai và MC Trấn Thành liên tục dành lời cảm ơn vi sự yêu thương của khán giả khi đã ở lại để tạo nên một đêm concert cuối cùng của Anh Trai “Say Hi” mùa 1 tại Việt Nam đáng nhớ. Các nghệ sĩ đã tặng những món quà lưu niệm nhỏ như photocard đến khán giả sau các tiết mục. Mỗi món quà đều mang ý nghĩa tri ân, thay cho lời tri ân sâu sắc dành cho đến những người hâm mộ luôn yêu thương, ủng hộ các thần tượng suốt hành trình vừa qua. Giai điệu ca khúc Say Hi Never Say Goodbye ở những phút cuối như một cái ôm dài lưu luyến cho khán giả tại Hà Nội.

30 Anh Trai và MC Trấn Thành xúc động cúi chào khán giả khi tất cả cùng hòa vang những câu hát: “Tua lại thời gian ngày mà ta không thể quên/ Lưu lại khoảnh khắc này mà ta đang kế bên/ Giai điệu còn vang thì còn chung nhau cái tên/ We "Say Hi"! Never say goodbye!”.

50,000 khán giả cùng hát, cùng khóc với các Anh Trai dưới cơn mưa. Tất cả đều có chung cảm nhận: Khoảnh khắc này chính là điểm kết đẹp, trọn vẹn cho một mùa hè rực rỡ cùng âm nhạc của Anh Trai “Say Hi” mùa 1, là thông điệp gắn kết và hy vọng, để lại dư âm đẹp trong lòng người hâm mộ.

Đứng trên sân khấu của đêm concert cuối, HIEUTHUHAI bày tỏ sự xúc động trước tình cảm to lớn của khán giả khi họ vẫn đứng dưới mưa lớn và lạnh để theo dõi các màn trình diễn. Đây là một tình yêu thương quá lớn, vượt quá sức tưởng tượng của anh. Nam rapper nói với khản giá, có thể sẽ có người cho rằng việc dầm mưa xem concert này thật vô bổ, song mỗi chúng ta đều cần tự quyết định điều gì khiến chính mình trở nên hạnh phúc. Lời tâm sự của anh đã nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình của tất cả khán giả - những người vẫn đang đứng nghe anh nói dưới màn mưa lớn.

HURRYKNG tự hào động viên khán giả hãy tin vào sự tuyệt vời của bản thân. “Khi đã có ước mơ, đừng bao giờ bỏ cuộc và hãy biến những điều không thể thành có thể”, nam rapper khẳng định.

Phạm Đình Thái Ngân xúc động bày tỏ, anh không ngờ chương trình đã lấy đi nhiều nước mắt của mình đến vậy. Dù hành trình chỉ kéo dài một năm nhưng về mặt sức khỏe và cảm xúc, có lẽ bằng cả một chặng đường dài. Nam ca sĩ khẳng định Anh Trai “Say Hi" đã giúp anh trưởng thành và mạnh mẽ hơn. Anh đặc biệt gửi lời tri ân đến mẹ đang ngồi trên khán đài, hứa hẹn một ngày nào đó sẽ có concert của riêng mình.

WEAN cảm động thừa nhận đây là lần đầu tiên anh thấy nhiều người sẵn sàng đứng dưới mưa vì mình. “Cảm ơn chương trình vì đã cho WEAN biết mình được yêu thương nhiều đến vậy và dạy cho WEAN cách yêu thương mọi người”, anh xúc động.

Quang Hùng MasterD bày tỏ lòng biết ơn chương trình Anh Trai “Say Hi" mùa 1 và 30 Anh Trai, cùng tất cả khán giả đã cho anh cơ hội hiểu rõ bản thân mình đang làm gì, đứng ở đâu trên con đường âm nhạc.

RHYDER thì chân thành nói, sau hơn 10 năm hoạt động nghệ thuật, Anh Trai "Say Hi" là nơi anh tìm thấy cảm giác "thuộc về", anh cám ơn 30 Anh Trai và những người hâm mộ luôn yêu thương, ủng hộ mình. Nam rapper gửi lời cảm ơn đến ekip chương trình đã hỗ trợ để giúp các Anh Trai tỏa sáng, đặc biệt là giám đốc âm nhạc JustaTee.

Pháp Kiều tâm sự, 3 năm trước bản thân là một người không ai biết đến, song hôm nay đã biểu diễn trước hàng nghìn khán giả.

Công Dương cũng thừa nhận từng nghĩ mình không may mắn, song giờ đây nhận ra điều ngược lại. Dù chưa từng có sản phẩm âm nhạc cá nhân, anh đã sở hữu đến 6 concert trong hành trình làm việc cùng Anh Trai “Say Hi". Anh xúc động gửi lời cảm ơn đặc biệt đến những người hâm mộ đã biến giấc mơ của mình thành hiện thực.

MC Trấn Thành trải lòng, trong suốt sự nghiệp dẫn chương trình, anh chưa từng chứng kiến một chương trình truyền hình được khán giả yêu mến mãnh liệt, trong thời gian dài như Anh Trai “Say Hi". Suốt gần 1 năm phát sóng, chương trình lan toả những thông điệp tích cực, tình cảm, năng lượng đến khán giả toàn quốc. Nam MC khẳng định, Anh Trai “Say Hi" mùa 1 là sản phẩm 100% do người Việt, đã tạo ra bước ngoặt, một cuộc cách mạng cho ngành công nghiệp giải trí Việt Nam, góp phần định hình tư duy âm nhạc, xu hướng thần tượng, thưởng thức chương trình của đại chúng.

Không chỉ mang đến những trải nghiệm âm nhạc đỉnh cao, Anh Trai "Say Hi" là nơi kết nối tình cảm sâu sắc giữa nghệ sĩ và người hâm mộ, lan tỏa những giá trị nhân văn tích cực đến cộng đồng. Concert Đêm 6 đánh dấu sự kết hợp ý nghĩa giữa nghệ thuật và hoạt động nhân đạo khi cộng đồng fan Anh Trai “Say Hi” - các HiMom HiDad đã đồng hành cùng Tháng Nhân đạo của Hội Chữ Thập Đỏ. Gần 7.000 bạn trẻ thuộc cộng đồng người hâm mộ chương trình đã hưởng ứng tích cực Tháng Nhân đạo 2025 do Hội Chữ Thập đỏ Việt Nam phát động, với các hoạt động như chạy bộ trực tuyến Triệu bước chân nhân ái, hiến máu tình nguyện và quyên góp ủng hộ các dự án nhân đạo. Thông qua chiến dịch "Triệu bước chân nhân ái - Tiếp nối trang sử vàng", 5.833 thành viên từ FC Anh Trai “Say Hi” đã góp 37.601km thông qua nền tảng VRace. Cùng với đó, các buổi hiến máu tại Hà Nội và TP.HCM thu hút 700 bạn trẻ, đóng góp 384 đơn vị máu. Tổng giá trị ủng hộ của cộng đồng người hâm mộ cho các dự án nhân đạo đã đạt 125.000.000 đồng. DatVietVAC Group Holdings cũng dành tặng một số lượng vé đặc biệt cho Hội Chữ Thập Đỏ, thể hiện tinh thần chung tay vì cộng đồng.

Thành công của Anh Trai "Say Hi" mùa 1 không chỉ nằm ở những con số ấn tượng về lượt xem, lượt tương tác trên các nền tảng trực tuyến hay số lượng khán giả tại các concert, mà còn ở việc đã góp phần làm thay đổi cách nhìn về văn hóa thần tượng tại Việt Nam. Không chỉ dừng lại ở việc cổ vũ trong các sự kiện, cộng đồng fan Việt Nam ngày càng thể hiện sự chuyên nghiệp và sáng tạo trong việc tổ chức các dự án hỗ trợ thần tượng. Từ việc gửi food truck, dựng photobooth, đến việc tham gia các hoạt động thiện nguyện, người hâm mộ đã chứng minh rằng tình yêu dành cho nghệ sĩ không chỉ là sự cuồng nhiệt nhất thời, mà còn là những hành động thiết thực, lan tỏa giá trị tích cực đến cộng đồng.

Trong hành trình một năm rực rỡ, Anh Trai “Say Hi” mùa 1 đã khắc ghi những dấu ấn đột phá. Lần đầu tiên, một chương trình âm nhạc thực tế tại Việt Nam tổ chức 6 đêm concert hoành tráng tại TP. HCM và Hà Nội, mang đến hơn 50 ca khúc thống trị các bảng xếp hạng và vinh danh tại nhiều giải thưởng danh giá. Thành công này khẳng định tài năng và bản lĩnh của đội ngũ sản xuất Việt, tạo nên những tác phẩm chất lượng vượt trội, đậm đà bản sắc dân tộc, đồng thời hòa nhịp với xu hướng toàn cầu, trong một thời gian ngắn đầy ấn tượng.

Chương trình Anh Trai “Say Hi” của DatVietVAC Group Holdings với 6 concert đã diễn ra tại TP.HCM và Hà Nội từ năm 2024 đến 2025. Chương trình trở thành hiện tượng văn hóa âm nhạc có sức ảnh hưởng lớn nhất năm 2024, được ghi nhận là chương trình có tầm vóc, sức hút và hiệu ứng xã hội lớn thuộc 10 sự kiện văn hóa thể thao và du lịch tiêu biểu năm 2024 do Bộ Văn Hóa, Thể Thao và Du Lịch công bố. Chương trình còn chinh phục các giải thưởng uy tín, gồm: Giải Hiện tượng số của năm Vietnam iContent Awards 2024, giải Mai Vàng, Làn Sóng Xanh 2024, giải Hiện tượng Giải trí của năm tại Giải thưởng Ngôi Sao Của Năm 2024…