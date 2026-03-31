Gia hạn sử dụng Thẻ nhà báo kỳ hạn 2021-2025 đến hết ngày 30/6/2026

(Ngày Nay) - Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có Quyết định số 695/QĐ-BVHTTDL ngày 31/3/2026 về việc gia hạn thời hạn sử dụng Thẻ nhà báo kỳ hạn 2021-2025. Theo Quyết định, Thẻ nhà báo kỳ hạn 2021 - 2025 được gia hạn thời hạn sử dụng đến hết ngày 30/6/2026.
Gia hạn sử dụng Thẻ nhà báo kỳ hạn 2021-2025 đến hết ngày 30/6/2026

Quyết định nêu, việc gia hạn thời hạn sử dụng thẻ nhà báo không áp dụng đối với những người đã được cấp thẻ tại cơ quan tạp chí khoa học thuộc các cơ sở giáo dục đại học, tổ chức nghiên cứu khoa học, tổ chức nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ được tổ chức dưới hình thức viện hàn lâm, viện và bệnh viện.

Trong thời gian gia hạn thẻ nhà báo kỳ hạn 2021 - 2025, các trường hợp đã được cấp thẻ nhà báo thời hạn 2026 - 2030 thì sử dụng thẻ nhà báo đã được cấp trong hoạt động tác nghiệp.

Quyết định này thay thế Quyết định số 4794/QĐ-BVHTTDL ngày 19/12/2025 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, về việc gia hạn thời hạn sử dụng Thẻ nhà báo kỳ hạn 2021 - 2025 đến hết ngày 31/3/2026.

Quyết định được ban hành căn cứ Căn cứ Luật Bảo chí năm 2016; căn cứ Nghị định số 43/2025/NĐ-CP ngày 28/2/2025 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; căn cứ Thông tư số 31/2021/TT-BTTTT ngày 31/12/2021 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chi tiết và hướng dẫn về hồ sơ, thủ tục cấp, đổi, cấp lại và thu hồi thẻ nhà bảo; theo đề nghị của Cục trưởng Cục Báo chí.

Chánh Văn phòng Bộ, Cục trưởng các Cục: Báo chí; Phát thanh, Truyền hình và thông tin điện tử, Giám đốc các Sở: Văn hóa, Thể thao và Du lịch/Văn hóa và Thể thao các tỉnh, thành phố, Thủ trưởng các cơ quan chủ quản, người đứng đầu cơ quan báo chí và những người được cấp Thẻ nhà báo kỳ hạn 2021 - 2025 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

SpaceX xác nhận vệ tinh Starlink gặp sự cố trên quỹ đạo
SpaceX xác nhận vệ tinh Starlink gặp sự cố trên quỹ đạo
(Ngày Nay) - Ngày 30/3, Tập đoàn công nghệ khai phá không gian SpaceX của Mỹ xác nhận một vệ tinh thuộc mạng lưới Starlink đã gặp sự cố khi đang vận hành trên quỹ đạo, dẫn đến mất liên lạc hoàn toàn và làm phát sinh các mảnh vỡ trong không gian.
24h chạy thận: Guồng quay thường nhật mưu sinh - điều trị bệnh
(Ngày Nay) - Hơn hai thập kỷ qua, cô Vũ Thị Mai (57 tuổi, quê Thái Bình) gắn bó với những ca lọc máu định kỳ. Sau mỗi đợt điều trị, người phụ nữ ấy lại trở về căn phòng trọ nhỏ ở số 121 phố Lê Thanh Nghị, tiếp tục mưu sinh, chắt chiu cho cuộc sống thường ngày. Giữa những nhọc nhằn tưởng chừng không dứt, cô vẫn bình thản bước tiếp, giữ niềm tin vào lòng tử tế.
Tỷ lệ sinh tại Philippines giảm xuống mức thấp kỷ lục
