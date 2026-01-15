Giải mã cơ chế virus Epstein-Barr gây bệnh đa xơ cứng

(Ngày Nay) - Các nhà khoa học Trung Quốc và Thụy Sĩ xác định cách virus Epstein-Barr làm biến đổi tế bào miễn dịch, kích hoạt quá trình tự miễn phá hủy myelin, qua đó hé lộ căn nguyên của bệnh đa xơ cứng.

Một nhóm nghiên cứu quốc tế vừa công bố phát hiện quan trọng về mối liên hệ giữa các loại virus phổ biến và bệnh đa xơ cứng (MS), mở ra hướng đi mới trong việc hiểu rõ căn nguyên của căn bệnh nan y này.

Nghiên cứu là kết quả hợp tác giữa các nhà khoa học từ Đại học Khoa học và Công nghệ Trung Quốc và Đại học Zurich (Thụy Sĩ). Kết quả vừa được đăng tải trên tạp chí khoa học danh tiếng Cell ngày 14/1.

Bệnh đa xơ cứng là một rối loạn tự miễn mãn tính, nơi hệ thống miễn dịch tự tấn công hệ thần kinh trung ương.

Từ lâu, virus Epstein-Barr (EBV) - loại virus lưu trú trong hơn 90% người trưởng thành trên toàn thế giới - đã được xác định là tác nhân chính gây bệnh.

Tuy nhiên, cách thức chính xác mà loại virus này khởi phát bệnh vẫn là một ẩn số cho đến nay.

Theo nghiên cứu mới, sau khi virus EBV xâm nhập tế bào B (một loại tế bào kháng nguyên trong hệ miễn dịch), các protein của virus làm thay đổi biểu hiện gene của tế bào B.

Chính sự thay đổi này khiến tế bào B hiển thị các đoạn peptide của protein cơ bản myelin (MBP) trên bề mặt và làm cho các tế bào T của hệ miễn dịch bị kích hoạt, sau đó biến thành các tế bào T tự miễn và xâm nhập vào hệ thần kinh trung ương, tấn công trực tiếp lớp vỏ myelin trong mô não, dẫn đến các triệu chứng của bệnh đa xơ cứng.

Các nhà nghiên cứu khẳng định phát hiện này cung cấp lời giải thích ở cấp độ phân tử về cách bệnh đa xơ cứng hình thành. Đây là nền tảng quan trọng để phát triển các chiến lược phòng ngừa mục tiêu, qua đó tìm ra các phương pháp điều trị mới chính xác hơn, thay vì chỉ điều trị triệu chứng như hiện nay.